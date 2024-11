Juan Otero dio detalles de la salud de su mamá, Flor Peña, luego de su operación

Juan Otero habló sobre la salud de su mamá, Flor Peña

Este viernes, Juan Otero, hijo de la reconocida actriz Florencia Peña, apareció en la pista del programa Cantando 2024 y durante su intervención, el joven ofreció actualizaciones sobre el estado de salud de su madre, quien se vio obligada a ausentarse de la conducción del ciclo debido a una cirugía de ojos. Con una mezcla de humor y seriedad, el adolescente calmó las preocupaciones de los seguidores de Peña y aseguró que su recuperación avanza favorablemente.

La ausencia de Peña en el programa había generado inquietud entre el público. Su lugar en la conducción fue tomado temporalmente por el actor y presentador Fer Dente, quien aprovechó la ocasión para preguntarle al joven sobre la situación médica de su madre. Según se dio a conocer, la actriz tuvo que someterse a una cirugía oftalmológica que debía afrontar desde hace un tiempo. “Era algo que venía postergando, pero como ya es una cuestión de salud, porque veía poco, dio este paso antes de la temporada teatral en Mar del Plata este verano”, habían adelantado hace unos días algunos colegas sobre la situación de la actriz.

En ese sentido, durante el programa, Juan abordó el tema con un toque de humor, al mismo tiempo que ofreció tranquilidad sobre la evolución de la actriz: “Ha sido operada la madre. No ve nada”, comentó en tono jocoso, arrancando risas en el estudio. Sin embargo, al profundizar en los detalles, dejó claro que la cirugía fue un éxito y que el postoperatorio avanza dentro de lo esperado.

Para reforzar esta sensación, Otero contó una intimidad de los últimos días: “Cuando ayer se puso los lentes negros, me estallé. Pobre. No sabés lo que era… cuando hay posibilidades de reírme de ella, me río”, confesó entre risas. No obstante, en un momento de mayor seriedad, añadió: “Pero está bien… medio ahí, pero bien”, expresó y destacó que, aunque el proceso de recuperación puede ser incómodo, no hay motivos para preocuparse.

Fer Dente conduce el Cantando en reemplazo de Flor Peña

De esta manera, las palabras de Juan llevaron calma a los seguidores de Florencia Peña, quienes habían expresado su preocupación por la repentina ausencia de la conductora. A través de su intervención, quedó claro que la cirugía era necesaria y que Peña está enfocada en su recuperación para poder retomar sus compromisos profesionales con total normalidad.

Por ahora, su regreso al Cantando 2024 dependerá de los tiempos médicos, pero según las declaraciones de su hijo, todo indica que será más pronto que tarde. En tanto, su lugar sigue siendo cuidado por Fer Dente, quien asumió la conducción con solvencia y carisma, ganándose el apoyo de los espectadores en este periodo de transición.

Durante esta semana, la actriz también había faltado al programa, pero esta vez por un factor climático: “Quedé varada en Salta por la tormenta eléctrica. Durísimo. Recién llego. No podía volar y encima estuve como tres horas arriba del avión esperando salir. Un desastre”, señaló a Teleshow.

El viaje a Salta, por motivos familiares, se tornó en un desafío por el inesperado clima. “Este fin de semana me fui a acompañar a mi marido a que vea a su mamá, que estaba preocupada. Tenemos una casita allá y lo acompañé porque su mamá es grande”, explicó la actriz, quien añadió que la magnitud de la tormenta hizo imposible cualquier despegue. Ya más tranquila, y en pleno proceso postoperatorio, la actriz recarga energías con el objetivo de estar lista para sus compromisos teatrales en Mar del Plata, donde se despedirá de Mamma Mia!, el musical que le dio tantas satisfacciones.