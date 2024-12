El álbum del cumpleaños de Cami Homs y la dedicatoria de José Sosa

La gran fiesta de cumpleaños de Cami Homs por sus 27 años (Video: Instagram, Camihoms)

En lo laboral y en lo personal fue un año de un enorme crecimiento para Cami Homs, quien sigue a pleno en su noviazgo con José Sosa y se encuentra en la recta final de Bake Off Famosos, como una de las firmes candidatas a llevarse el premio mayor de la competencia de pasteleros. La modelo cumplió 27 años y tiró la casa por la ventana.

La expareja de Rodrigo de Paul organizó una fiesta para sus familiares y amigos, en donde no faltaron sus hijos Francesca y Bautista. Música en vivo, baile y el cariño de sus seres queridos fueron parte de una celebración que la influencer replicó en su cuenta de Instagram, mostrando todos los detalles de su gran noche.

Cami Homs celebró su cumpleaños en su casa al aire libre (Instagram, Camihoms)

La romántica foto de Cami Homs con José Sosa en su cumpleaños

“Mis personas favoritas”, escribió, en una de las postales en las que aparece con su hermana Romina y el futbolista de Estudiantes de La Plata, quien sostiene un enorme postre rogel, el elegido como torta de cumpleaños para que sople las velitas. “Verte así de feliz me hace muy bien. Cumple de la bebita”, escribió “El Principito” en sus propias redes, a los besos con su novia. La reacción de ella no se hizo esperar: le escribió un “vos”, aludiendo a que él también la hace feliz, junto a un emoji emocionado.

Los invitados en la fiesta disfrutaron de tablas con todo tipo de quesos, fiambres y panes y cuando llegó la hora de bailar, la cumpleañera y el jugador se lucieron bailando cuarteto al ritmo de uno de los tantos éxitos de Rodrigo. Allí la pareja sacó a relucir sus mejores movimientos mientras eran alentados por sus amigos.

Tablas de quesos y fiambres y una barra de tragos fueron parte de la celebración

El romántico mensaje que José Sosa le dedicó a Cami Homs por sus 27 años

La celebración fue al aire libre. En el jardín de la casa de Cami se dispusieron varios livings para que los invitados estuvieran cómodos, hubo una barra de tragos y la decoración contó con un espacio con letras de neón con la frase “Let’s get this party started”, o “empecemos esta fiesta”.

Hace un mes la concursante del reality de Telefe visitó un streaming en donde recordó el comienzo del romance con su novio, a un año de iniciar la relación. “Nos cruzamos y fue el primer flechazo. Amor a primera vista”, contó en Insiders. Acto seguido, recordó una conversación que tuvo con él: “Ayer estábamos a la noche en casa y tenía puesta la misma camisa que usó la primera vez que vino a comer sushi y le dije: ‘Ay, amor, esa prenda, ese algodón, me hizo acordar a esa ocasión en que viniste acá. Te juro que nos abrazamos y nos dimos un beso’. Además, en esa ocasión pensé: ‘Es el tipo’”.

El súper rogel de Cami Homs que fue su torta de cumpleaños

Cami Homs compartió sus fiesta de cumpleaños con amigos, hijos y familiares

Cami Homs, divertida junto a sus amigas en una fiesta a pura música y baile

“Me enamoré desde que pasó por la puerta de mi hogar”, recordó en alusión a los comienzos de su relación. Si bien no le resultó para nada sencillo conquistarlo, Homs aseguró: “La remé un montón. Pero ahí valió la pena todo el esfuerzo”. Esta frase suscitó la curiosidad de una de las presentadoras, quien no dudó en indagar al respecto. Lejos de guardarse algo para sí misma, contestó: “Me esforcé porque él antes no quería ponerse en una relación seria. Venía de estar dos años soltero y yo lo conocí cuando hacía seis meses que estaba en Argentina. Entonces, quería revolear la chancleta a otro nivel. Lo agarré y quería verlo todos los días. Como, por ejemplo: ‘Venite a casa, venite a cenar’”.

Cami Homs en el momento de soplar las velitas por sus 27 años

Con un tono pícaro, Cami rememoró: “Capaz lo ahogué, pero no tiraba las riendas. Me decía: ‘Dale, seguí. Si vos lo querés, entonces continuá. No aflojés’. Y, bueno, lo conquisté, chicas”. Por su parte, entre risas, una de las conductoras acotó: “¡Tenemos una remadora en la sala!”.