Cami Homs se sinceró sobre el comienzo de su noviazgo con José Sosa: “La remé mucho”

Cami Homs recordó cuánto se esforzó para conquista a su pareja, José Sosa (Video: Insiders - Telefe)

Hace poco más de un año que el romance entre Cami Homs y José Sosa se dio a conocer públicamente y causó sensación entre sus fanáticos. Luego de haberse separado de Rodrigo de Paul, el integrante de la Selección Argentina y padre de sus hijos, Francesca y Bautista, la modelo le dio una segunda oportunidad al amor con el futbolista de Estudiantes de La Plata. Lejos de guardarse la historia de cómo inició su relación, fue invitada al ciclo de streaming Insiders (Telefe) y recordó cómo logró conquistar su corazón.

En diálogo con Romina Stone y Juliana Fiamingo, las anfitrionas del programa, Cami fue consultada sobre el momento en que se dio cuenta de que el jugador era el hombre indicado para ella. Sin dar vueltas, explicó: “Nos cruzamos y fue el primer flechazo. Amor a primera vista”. Acto seguido, recordó una conversación que tuvo con él: “Ayer estábamos a la noche en casa y tenía puesta la misma camisa que usó la primera vez que vino a comer sushi a mi casa y le dije: ‘Ay, amor, esa prenda, ese algodón, me hizo acordar a esa ocasión en que viniste acá. Te juro que nos abrazamos y nos dimos un beso’. Además, en esa ocasión pensé: ‘Es el tipo’”.

“Me enamoré desde que pasó por la puerta de mi hogar”, recordó en alusión a los comienzos de su relación. Si bien no le resultó para nada sencillo conquistarlo, Homs aseguró: “La remé un montón. Pero ahí valió la pena todo el esfuerzo”. Esta frase suscitó la curiosidad de una de las presentadoras, quien no dudó en indagar al respecto. Lejos de guardarse algo para sí misma, contestó: “Me esforcé porque él antes no quería ponerse en una relación seria. Venía de estar dos años soltero y yo lo conocí cuando hacía seis meses que estaba en Argentina. Entonces, quería revolear la chancleta a otro nivel. Lo agarré y quería verlo todos los días. Como, por ejemplo: ‘Venite a casa, venite a cenar’”.

La modelo aseguró que tuvo que esforzarse mucho para conquistar al futbolista (Instagram)

Con un tono pícaro, Cami rememoró: “Capaz lo ahogué, pero no tiraba las riendas. Me decía: ‘Dale, seguí. Si vos lo querés, entonces continuá. No aflojés’. Y, bueno, lo conquisté, chicas”. Por su parte, entre risas, Fiamingo acotó: “¡Tenemos una remadora en la sala!”.

Cabe recordar que esta no fue la primera oportunidad en que la influencer se refirió a su vínculo con su pareja. Meses atrás pasó por el diván de Verónica Lozano, en Cortá por Lozano (Telefe), y dio detalles de su vínculo amoroso. “José iba a mudarse a un departamento de mi edificio, así que me lo crucé abajo. No lo conocía, me lo presentó una amiga. ’Cami, te lo tenés que enganchar, es divino, es un padrazo’, me decía. Pero yo no sabía que era jugador de fútbol. Así que le dije: ‘Si necesitás yerba, tengo en mi casa’. Muy directa”, explicó, entre risas, respecto a ese primer encuentro con el deportista, quien tiempo atrás vivió en el continente europeo.

En el diván de Verónica Lozano, Cami Homs recordó cómo inició su vínculo con José Sosa y la separación de Rodrigo de Paul (Video: Cortá por Lozano - Telefe)

Además, contó cómo se dio la convivencia tras nacer el amor entre ambos. “Al principio costó ensamblar la familia, eran cuatro nenes, yo iba a la casa de él, se peleaban y me iba. Ahora que vivimos juntos se llevan bárbaro y está todo bien. Antes era vernos de a ratitos. Yo le decía: ‘Subo y se queda la niñera’. Así nos encontrábamos, sobre todo en mi casa”. Y, respecto a la decisión de volver a abrir su corazón, reflexionó: “Las oportunidades llegan y uno se puede enamorar otra vez. Se va un hombre, pero hay millones en el mundo. Me sorprendí, ya que llegó en el momento menos esperado”.