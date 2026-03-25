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El ministro de Exteriores de Hungría reconoció que mantiene contactos directos con Rusia antes y después de las reuniones de la UE

“Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros”, afirmó Péter Szijjártó durante un mitin electoral

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El ministro húngaro de Relaciones
El ministro húngaro de Relaciones Exteriores y Comercio, Péter Szijjártó (Boglarka Bodnar/MTI vía AP)

El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, reconoció que mantiene contactos directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo, en medio de cuestionamientos dentro de la Unión Europea por posibles filtraciones de información sensible. El funcionario restó relevancia a esos intercambios y los definió como parte de sus funciones diplomáticas.

Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros”, afirmó Szijjártó durante un mitin electoral, según el portal Telex. Ante la consulta sobre si Lavrov se encontraba entre esos interlocutores, respondió de forma afirmativa y justificó el vínculo al señalar que “Rusia es para Hungría un importante socio, por ejemplo para el abastecimiento energético”.

El jefe de la diplomacia húngara agregó: “No sé qué raro hay en esto. Esta es la esencia de la diplomacia”, en referencia a las críticas que surgieron tras la publicación de informes sobre sus contactos con Moscú. Szijjártó es una de las figuras más visibles del Gobierno del primer ministro Viktor Orbán, cuya administración mantiene una relación cercana con Rusia dentro del bloque europeo.

El sábado, el diario estadounidense The Washington Post informó sobre contactos frecuentes entre Szijjártó y Lavrov durante pausas de reuniones del Consejo Europeo. En esos encuentros, los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordan, entre otros temas, las medidas contra Rusia por la invasión de Ucrania. Según ese reporte, los intercambios se producen en momentos clave de deliberación entre los Estados miembros.

“Coordino antes y después de
“Coordino antes y después de las reuniones de los ministros de Exteriores sobre las decisiones tomadas o que se están por tomar con las personas que son importantes para los intereses húngaros”, afirmó Szijjártó (REUTERS)

Szijjártó sostuvo además que mantiene comunicaciones con otros actores internacionales en función de los temas tratados en el ámbito comunitario. “También suelo hablar con los estadounidenses, turcos, israelíes, serbios y otros, si en las reuniones de la UE se trata un tema que afecta las relaciones, como por ejemplo las húngaro-estadounidenses”, explicó el ministro, en referencia a su práctica habitual durante las instancias diplomáticas.

La controversia escaló luego de que la Comisión Europea calificara como “muy preocupantes” las informaciones que apuntan a que el canciller húngaro podría estar filtrando información sobre debates a puerta cerrada a autoridades rusas. El organismo pidió explicaciones formales al Gobierno de Budapest en relación con esas versiones.

Esperamos que el Gobierno húngaro aporte aclaraciones”, indicó una portavoz de la Comisión Europea. La funcionaria subrayó que “la relación de confianza entre los Estados miembros, así como entre éstos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la UE”, en un mensaje que apunta al impacto institucional de las denuncias.

En un primer momento, Szijjártó había rechazado el informe del Washington Post y lo calificó como “noticias falsas”.

La controversia escaló luego de
La controversia escaló luego de que la Comisión Europea calificara como “muy preocupantes” las informaciones que apuntan a que el canciller húngaro podría estar filtrando información sobre debates a puerta cerrada a autoridades rusas (REUTERS)

El episodio se desarrolla en un contexto político marcado por la campaña electoral en Hungría, de cara a los comicios previstos para el 12 de abril. En ese escenario, el líder opositor conservador Péter Magyar busca disputar el poder a Orbán, quien gobierna el país desde 2010 con una amplia mayoría parlamentaria.

(Con información de EFE)

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