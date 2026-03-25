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Rubio viajará a Francia esta semana para buscar el respaldo del G7 a la estrategia de Washington en la guerra contra Irán

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado informó que el jefe de la diplomacia asistirá el viernes a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores “para promover intereses clave de Estados Unidos” y “discutir preocupaciones de seguridad compartidas y oportunidades de cooperación”

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El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará esta semana a Francia para intentar convencer a aliados escépticos del Grupo de los Siete (G7) sobre la estrategia en la guerra contra Irán, que impulsó un aumento en los precios mundiales del combustible, informó el martes el Departamento de Estado.

Rubio asistirá el viernes a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 cerca de Versalles, en las afueras de París, “para promover intereses clave de Estados Unidos” y “discutir preocupaciones de seguridad compartidas y oportunidades de cooperación”, según indicó el Departamento de Estado.

El organismo señaló que “entre las áreas prioritarias se incluirán la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Oriente Medio y las amenazas a la paz y la estabilidad en todo el mundo”, de acuerdo con el comunicado difundido en medio de versiones contradictorias sobre posibles contactos entre Estados Unidos e Irán.

El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones, aunque Irán lo negó. En ese contexto, numerosos países participan en los primeros esfuerzos por encontrar una solución a la crisis.

Casi todas las demás naciones del G7 —Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón— reaccionaron con frialdad, en el mejor de los casos, a la operación militar estadounidense-israelí contra Irán y se negaron a participar.

Esta postura provocó la reacción de Trump, quien criticó a varios miembros del G7 y aliados de la OTAN por no responder a sus llamados de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sostuvo que Estados Unidos no necesita su respaldo. En los últimos días, varios de esos países indicaron su disposición a respaldar medidas adecuadas para restablecer el tráfico normal en esta vía marítima clave.

El presidente Donald Trump declaró
El presidente Donald Trump declaró el lunes que Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones, aunque Irán lo negó (EP)

El marte, el mandatario estadounidense aseguró además que el régimen iraní ofreció garantías sobre su programa nuclear. “Ellos han aceptado que no tendrán un arma nuclear. Han accedido a eso”, afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, donde sostuvo que las negociaciones avanzan de forma positiva.

Trump señaló que, en ese contexto, Irán realizó un gesto económico vinculado al petróleo, el gas y el tránsito por el estrecho de Ormuz. “Nos dieron un presente, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy importante, que vale una tremenda cantidad de dinero”, expresó, sin ofrecer detalles adicionales.

El presidente indicó que ese gesto demuestra que “estamos tratando con las personas correctas” y agregó que existen contactos en curso con representantes iraníes. “Estamos en negociaciones ahora mismo, ellos quieren hacer un trato”, sostuvo.

Trump también afirmó que Pakistán se ofreció para facilitar los contactos y que “el interés de Irán en cerrar un acuerdo es enorme”. En ese marco, insistió en que la presión militar influyó en el desarrollo de las negociaciones.

En relación con la situación en Irán, el mandatario sostuvo que “Irán no tiene líderes, su marina y su fuerza aérea han sido eliminadas, y sus sistemas de comunicación ya no existen” y agregó que Estados Unidos puede “movernos con libertad por Teherán”. También señaló que la campaña militar está “prácticamente ganada”.

El presidente indicó que ese
El presidente indicó que ese gesto demuestra que “estamos tratando con las personas correctas” y agregó que existen contactos en curso con representantes iraníes (REUTERS)

Trump indicó que la opción de atacar infraestructuras críticas iraníes sigue disponible, pero explicó que decidió no avanzar en esa dirección para favorecer la vía diplomática. “Hoy íbamos a tener el privilegio de atacar una planta de generación de electricidad muy grande… pero no lo hicimos porque estamos negociando”, afirmó.

Al referirse a la dirigencia iraní, sostuvo que “esto es un cambio en el régimen” y agregó: “Matamos a todos sus líderes, y luego eligieron a nuevos líderes, y los matamos también. Ahora tenemos un nuevo grupo, y podríamos hacer lo mismo fácilmente, pero veremos qué hacen”.

El mandatario reiteró que la condición central de cualquier acuerdo es la renuncia iraní al desarrollo de armas nucleares. “Toda negociación empieza con que no pueden tener una bomba nuclear”, enfatizó.

Las declaraciones se producen después de que Trump anunciara la suspensión temporal de ataques contra infraestructuras energéticas en Irán para permitir el desarrollo de las negociaciones, mientras autoridades iraníes rechazan la existencia de contactos directos y sostienen que las iniciativas parten de Washington.

(Con información de AP y AFP)

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