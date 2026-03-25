EN VIVO: El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel y contra bases militares en Kuwait, Jordania y Bahréin

La administración del presidente Donald Trump presentó al régimen de Irán un plan de alto el fuego de 15 puntos en un intento de poner fin a la guerra. El proyecto fue transmitido a Teherán por intermediarios de Pakistán, que se ofrecieron a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán.

Sin embargo, el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, declaró el martes que las fuerzas armadas iraníes continuarán la guerra “hasta la victoria total”.

Tras esas declaraciones, el régimen iraní lanzó nuevos ataques contra Israel, Jordania y países del Golfo en la madrugada del miércoles. En paralelo, la autoridad de aviación civil de Kuwait informó que varios drones impactaron un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional del país y provocaron un incendio.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una nueva ofensiva contra Hezbollah en el sur del Líbano, donde abatieron a miembros del grupo y destruyeron un depósito de armas.