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EN VIVO: El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques contra Israel y contra bases militares en Kuwait, Jordania y Bahréin

Un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica señaló que “objetivos en el corazón de Jerusalén”, así como instalaciones que albergan fuerzas de Washington en la región, “fueron atacados con sistemas de misiles de precisión de combustible líquido y sólido y drones de ataque”

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La administración del presidente Donald Trump presentó al régimen de Irán un plan de alto el fuego de 15 puntos en un intento de poner fin a la guerra. El proyecto fue transmitido a Teherán por intermediarios de Pakistán, que se ofrecieron a albergar nuevas negociaciones entre Washington y Teherán.

Sin embargo, el mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, declaró el martes que las fuerzas armadas iraníes continuarán la guerra “hasta la victoria total”.

Tras esas declaraciones, el régimen iraní lanzó nuevos ataques contra Israel, Jordania y países del Golfo en la madrugada del miércoles. En paralelo, la autoridad de aviación civil de Kuwait informó que varios drones impactaron un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional del país y provocaron un incendio.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una nueva ofensiva contra Hezbollah en el sur del Líbano, donde abatieron a miembros del grupo y destruyeron un depósito de armas.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:47 hsHoy

El brent cae un 4%, hasta los 100 dólares

El barril de petróleo brent para entrega en mayo registró una caída del 3,96% en el mercado de futuros de Londres, situándose en 100,35 dólares, debido a la posibilidad de una desescalada del conflicto en Oriente Medio.

A las 07:00 horas de este miércoles (6:00 am GMT), el brent, referencia en Europa, descendía un 3,96%, tras haber subido un 4,55% el día anterior, cuando alcanzó los 104 dólares en medio de una jornada volátil marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán.

06:46 hsHoy

Israel reportó que el número de heridos desde el inicio de la guerra supera los 5.000

Ambulancia amarilla de Magen David
Ambulancia amarilla de Magen David Adom con luces intermitentes en la noche, junto a otros vehículos de emergencia y escombros en la carretera (Magen David)

El Ministerio de Sanidad informó que en las últimas 24 horas, 204 personas heridas fueron trasladadas a hospitales a raíz del conflicto con Irán, lo que eleva a más de 5.000 el número de hospitalizaciones desde el inicio de los combates.

Entre los atendidos en hospitales en el último día, uno se encuentra en estado grave, nueve en estado moderado y 184 en buen estado. Nueve personas recibieron tratamiento por ansiedad y una está bajo evaluación médica.

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, 5.045 personas fueron ingresadas en nosocomios, de las cuales 120 permanecen hospitalizadas actualmente. El ministerio no especificó las causas de las lesiones, señalando que algunas podrían haberse producido al intentar ponerse a salvo y no necesariamente por impactos directos de misiles o cohetes.

06:14 hsHoy

Un tanque de combustible en el aeropuerto de Kuwait sufrió un incendio tras un ataque con drones del régimen iraní

El portavoz de la agencia, Abdullah Al-Rajhi, indicó que los bomberos trabajaban para contener el fuego. Las autoridades no reportaron interrupciones adicionales más allá de las ya vigentes en la terminal aérea, que opera con fuertes restricciones desde el inicio del conflicto

La autoridad de aviación civil de Kuwait informó este miércoles que drones impactaron un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocaron un incendio, en un contexto de intensificación de los ataques del régimen de Irán en la guerra regional que se extiende por casi cuatro semanas.

Leer la nota completa
05:42 hsHoy

La OMC advirtió sobre las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz

Las interrupciones en el suministro internacional de fertilizantes provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz generarán escasez de alimentos y precios elevados, según declaró a la Agencia France-Presse Jean-Marie Paugam, subdirector general de la Organización Mundial del Comercio.

Un tercio de los fertilizantes del mundo transitan habitualmente por el estrecho, que permanece prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra. Paugam advirtió que esto impactará tanto en la cantidad disponible como en los precios. “El efecto se agrava al año siguiente: las cosechas disminuyen y los precios suben”, explicó.

Según Jean-Marie Paugam, los países que importan la mayor parte de sus alimentos enfrentarían una situación muy difícil, entre ellos varias regiones del oeste y norte de África. El impacto se agravaría si los países comenzaran a acumular provisiones, como sucedió durante la pandemia de COVID-19.

05:18 hsHoy

Israel lanzó una nueva ofensiva contra Hezbollah en Líbano

Las fuerzas de la División 36 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuó ampliando los daños a la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano.

Un depósito de armas de la organización fue destruido por tropas de la 7.ª Brigada Blindada. Según el ejército, tras la operación varios integrantes de Hezbollah huyeron del lugar y fueron atacados y abatidos en bombardeos aéreos.

En paralelo, tropas de la Brigada Golani abatieron a un operativo armado con un lanzagranadas y un fusil de asalto que se aproximaba a su zona de operaciones, según el informe militar.

04:43 hsHoy

Irán desafió a Trump

El Ejército del régimen iraní amenazó con que el precio del petróleo no volverá a los niveles previos a la guerra hasta que las Fuerzas Armadas de la república islámica “garanticen la estabilidad de la región”.

“Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas”, señaló el comunicado recogido por la agencia Tasnim.

04:19 hsHoy

Taiwán afirmó que el suministro de gas natural está “garantizado” hasta junio

El ministro de Asuntos Económicos
El ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kung Ming-hsin (REUTERS/Ann Wang)

El suministro de gas natural está “completamente garantizado” hasta junio, aseguró el ministro de Asuntos Económicos taiwanés, Kung Ming-hsin, ante la preocupación por una posible escasez energética derivada del conflicto en Medio Oriente.

Según declaraciones recogidas por la agencia CNA, Kung explicó que la programación de junio ya se encuentra completada en aproximadamente un 50 %, lo que “garantiza la estabilidad general del suministro”. El Ministerio de Asuntos Económicos había señalado previamente que el abastecimiento de gas natural se mantendría estable hasta finales de mayo y que la isla importa desde catorce países, evitando así la dependencia exclusiva de Oriente Medio.

“Ante el impacto del conflicto, la compañía estatal CPC Corporation ha ampliado la redistribución de suministros procedentes de fuera de Oriente Medio para asegurar un abastecimiento suficiente", detalló el ministerio en un comunicado.

03:50 hsHoy

Irán lanzó ataques contra Israel, Kuwait, Jordania y Bahréin

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber lanzado misiles contra Israel y contra bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Bahréin, según informó la televisión estatal iraní.

Un comunicado de la Guardia Revolucionaria, difundido por la emisora estatal IRIB, señaló que “objetivos en el corazón de los territorios ocupados”, en referencia a Israel, y bases militares de EEUU en la región “fueron atacados con sistemas de misiles de precisión de combustible líquido y sólido y drones de ataque”.

03:21 hsHoy

El humo se eleva desde los suburbios del sur de Beirut

El humo se eleva desde
El humo se eleva desde los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Humo se elevó desde los suburbios del sur de Beirut, a capital de Líbano, en el contexto de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah, mientras persiste el conflicto entre Estados Unidos e Israel con el régimen iraní.

El humo se eleva desde
El humo se eleva desde los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
El humo se eleva desde
El humo se eleva desde los suburbios del sur de Beirut tras un ataque israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
03:03 hsHoy

Arabia Saudita derribó 11 drones

El Ministerio de Defensa saudí anunció la interceptación y destrucción de once drones en la región oriental del país. La cartera no proporcionó detalles sobre el origen de los drones ni informó sobre víctimas o daños.

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