Un tanque de combustible en el aeropuerto de Kuwait sufrió un incendio tras un ataque con drones del régimen iraní

La autoridad de aviación civil de Kuwait informó este miércoles que drones impactaron un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocaron un incendio, en un contexto de intensificación de los ataques del régimen de Irán en la guerra regional que se extiende por casi cuatro semanas.

Según información preliminar citada por la Dirección General de Aviación Civil en un comunicado difundido en línea, el ataque causó daños “limitados” y no dejó víctimas. El organismo precisó que la situación se encontraba bajo control parcial mientras los equipos de emergencia actuaban en el lugar.

El portavoz de la agencia, Abdullah Al-Rajhi, indicó que los bomberos trabajaban para contener el fuego. Las autoridades no reportaron interrupciones adicionales más allá de las ya vigentes en la terminal aérea, que opera con fuertes restricciones desde el inicio del conflicto.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB que lanzó misiles y drones contra bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, además de objetivos en Israel. El anuncio se produjo en medio de una serie de ataques coordinados en distintos puntos de la región.

Las fuerzas de seguridad kuwaitíes informaron que interceptaron seis drones en las primeras horas del miércoles. La Guardia Nacional de Kuwait confirmó la acción en un comunicado, mientras que el ejército señaló que los sistemas de defensa aérea “respondían a ataques hostiles con misiles y drones”.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB que lanzó misiles y drones contra bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, además de objetivos en Israel (REUTERS)

Otros países del Golfo y la región también reportaron incidentes vinculados a la ofensiva. En Baréin, el Ministerio del Interior indicó que se activaron sirenas de alerta aérea. En Jordania, la Dirección de Seguridad Pública comunicó que restos de metralla cayeron cerca de la capital, Ammán, sin causar víctimas ni daños materiales.

Arabia Saudita, por su parte, informó la interceptación de al menos cuatro drones en la zona oriental del reino. Las autoridades no detallaron objetivos específicos, pero confirmaron la respuesta de sus sistemas de defensa.

En Israel, el ejército señaló que sus defensas aéreas respondieron a misiles iraníes que activaron sirenas de advertencia en gran parte de la región central del país. No se informaron de inmediato consecuencias adicionales.

El Aeropuerto Internacional de Kuwait permanece en gran medida cerrado a vuelos comerciales y figura entre los puntos atacados en varias ocasiones desde el inicio de la guerra regional el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán.

El 14 de marzo, la autoridad de aviación civil reportó que un ataque con “varios drones” tuvo como objetivo el aeropuerto y alcanzó su sistema de radar. En ese episodio no se registraron víctimas. El 8 de marzo, drones impactaron tanques de combustible en la misma instalación, mientras que un ataque previo contra una terminal de pasajeros dejó varios heridos leves y provocó daños materiales.

Arabia Saudita, por su parte, informó la interceptación de al menos cuatro drones en la zona oriental del reino (REUTERS)

En este contexto, importantes aerolíneas suspendieron vuelos hacia la región del Golfo o redujeron sus operaciones debido a la escasez de combustible vinculada al conflicto. La situación afectó la conectividad aérea y elevó la presión sobre la infraestructura crítica en varios países.

(Con información de REUTERS)