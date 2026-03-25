Mundo

Un tanque de combustible en el aeropuerto de Kuwait sufrió un incendio tras un ataque con drones del régimen iraní

El portavoz de la agencia, Abdullah Al-Rajhi, indicó que los bomberos trabajaban para contener el fuego. Las autoridades no reportaron interrupciones adicionales más allá de las ya vigentes en la terminal aérea, que opera con fuertes restricciones desde el inicio del conflicto

Guardar

La autoridad de aviación civil de Kuwait informó este miércoles que drones impactaron un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocaron un incendio, en un contexto de intensificación de los ataques del régimen de Irán en la guerra regional que se extiende por casi cuatro semanas.

Según información preliminar citada por la Dirección General de Aviación Civil en un comunicado difundido en línea, el ataque causó daños “limitados” y no dejó víctimas. El organismo precisó que la situación se encontraba bajo control parcial mientras los equipos de emergencia actuaban en el lugar.

El portavoz de la agencia, Abdullah Al-Rajhi, indicó que los bomberos trabajaban para contener el fuego. Las autoridades no reportaron interrupciones adicionales más allá de las ya vigentes en la terminal aérea, que opera con fuertes restricciones desde el inicio del conflicto.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB que lanzó misiles y drones contra bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, además de objetivos en Israel. El anuncio se produjo en medio de una serie de ataques coordinados en distintos puntos de la región.

Las fuerzas de seguridad kuwaitíes informaron que interceptaron seis drones en las primeras horas del miércoles. La Guardia Nacional de Kuwait confirmó la acción en un comunicado, mientras que el ejército señaló que los sistemas de defensa aérea “respondían a ataques hostiles con misiles y drones”.

La Guardia Revolucionaria de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB que lanzó misiles y drones contra bases militares que albergan fuerzas estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin, además de objetivos en Israel (REUTERS)

Otros países del Golfo y la región también reportaron incidentes vinculados a la ofensiva. En Baréin, el Ministerio del Interior indicó que se activaron sirenas de alerta aérea. En Jordania, la Dirección de Seguridad Pública comunicó que restos de metralla cayeron cerca de la capital, Ammán, sin causar víctimas ni daños materiales.

Arabia Saudita, por su parte, informó la interceptación de al menos cuatro drones en la zona oriental del reino. Las autoridades no detallaron objetivos específicos, pero confirmaron la respuesta de sus sistemas de defensa.

En Israel, el ejército señaló que sus defensas aéreas respondieron a misiles iraníes que activaron sirenas de advertencia en gran parte de la región central del país. No se informaron de inmediato consecuencias adicionales.

El Aeropuerto Internacional de Kuwait permanece en gran medida cerrado a vuelos comerciales y figura entre los puntos atacados en varias ocasiones desde el inicio de la guerra regional el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán.

El 14 de marzo, la autoridad de aviación civil reportó que un ataque con “varios drones” tuvo como objetivo el aeropuerto y alcanzó su sistema de radar. En ese episodio no se registraron víctimas. El 8 de marzo, drones impactaron tanques de combustible en la misma instalación, mientras que un ataque previo contra una terminal de pasajeros dejó varios heridos leves y provocó daños materiales.

Arabia Saudita, por su parte,
Arabia Saudita, por su parte, informó la interceptación de al menos cuatro drones en la zona oriental del reino (REUTERS)

En este contexto, importantes aerolíneas suspendieron vuelos hacia la región del Golfo o redujeron sus operaciones debido a la escasez de combustible vinculada al conflicto. La situación afectó la conectividad aérea y elevó la presión sobre la infraestructura crítica en varios países.

(Con información de REUTERS)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteKuwaitIránEstados UnidosGolfo PérsicoIsraelÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Quiénes son los “active seniors”: alto nivel educativo, digitalizados y con fuerte poder de consumo

Los cambios demográficos generan una reinvención en sectores como el turismo y la formación, abriendo oportunidades antes impensadas

Quiénes son los “active seniors”:

El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

El general Abdollahi Aliabadi, jefe del Cuartel Central Khatam al-Anbiya, desafió la narrativa de Washington horas después de que Teherán nombrara al veterano de la Guardia Revolucionaria Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El ejército iraní juró continuar

El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El nombramiento se produce tras la muerte de Ali Larijani y profundiza el dominio de los sectores más duros de la cúpula de los ayatollahs en la toma de decisiones estratégicas

El régimen iraní designó al

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

Teherán formalizó ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización Marítima Internacional una política que ya aplicaba de facto: paso autorizado caso a caso para terceros países, veto total a los que considera “agresores”

El régimen de Irán confirmó

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Los primeros resultados parciales mostraron un parlamento fragmentado y al Partido Moderado de Lars Løkke Rasmussen como árbitro clave de la próxima coalición

Frederiksen gana las elecciones en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indignación en Quindío por la

Indignación en Quindío por la entrega de estatua de John Lennon por parte del exnarco Carlos Lehder

Del debate presidencial 2026 a los memes virales: así reaccionaron los usuarios en redes durante la segunda jornada

Fuerzas Militares entregaron cifra oficial y nombres de los muertos en accidente aéreo en Putumayo

Este es el perfil de los criminales de la Segunda Marquetalia buscados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Sena identificó suplantación digital durante licitación de millonario contrato de vigilancia y anunció medidas de control

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La sombra del expresidente Castillo planea en segundo día del debate de candidatos en Perú

Qatar apoya las negociaciones de paz en Irán pero niega estar mediando entre EEUU e Irán

El Banco Asiático de Desarrollo anuncia fondos para mitigar el efecto de la guerra de Irán

Seúl acusa de traición a tres personas tras el envío de drones a Corea del Norte

El Ejército de Irán niega un acuerdo con Trump y advierte que el petróleo seguirá caro

ENTRETENIMIENTO

Así luce la casa de

Así luce la casa de Hannah Montana 20 años después del estreno de la serie

BTS arrasa en Netflix: su concierto en vivo alcanza 18.4 millones de espectadores

Todo sobre ‘CAUGHT’, la nueva apuesta de AMC que mezcla lo trágico de la guerra y lo absurdo de las redes sociales

Los abogados del patrimonio de Michael Jackson responden a críticas de Paris Jackson sobre la biopic: “Carecen de fundamento”

‘Peaky Blinders’: el creador de la serie explica la ausencia de Paul Anderson en la última película