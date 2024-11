Bozal legal para Wanda Nara a dos días de su entrevista con Susana Giménez: de qué no podrán hablar

Mauro Icardi le envio un bozal legal a Wanda Nara tras confirmarse su nota con Susana Gimenez

Este domingo 1° de diciembre, el programa de Susana Giménez en Telefe se prepara para recibir a una de sus invitadas más esperadas: Wanda Nara. Según informó la producción, la empresaria, conocida por su vida personal tan expuesta en los medios, promete hablar “de todo” en una entrevista exclusiva con la diva. Sin embargo, la posibilidad de que la charla fluya sin contratiempos se vio seriamente interrumpida por un bozal legal que le impuso su todavía marido Mauro Icardi, en medio del escandaloso juicio de divorcio.

Esta medida judicial prohíbe a Nara hacer cualquier mención sobre sus hijas en el programa, lo que podría tener consecuencias tanto legales como económicas. La noticia se dio a conocer en el ciclo Intrusos, conducido por Florencia de la V en América TV, donde se reveló que Mauro había solicitado a la justicia que Wanda se abstuviera de hacer referencias, directas o indirectas, a sus hijas durante cualquier entrevista. En el programa, la panelista Karina Iavícoli leyó el documento judicial que detalla la orden del Juzgado Civil 106. En este, se estipula que, si la medida no es cumplida, Wanda y Susana Giménez se enfrentarían a una multa millonaria y a la intervención de la justicia penal.

“En ocasión de ser entrevistada por cualquier medio, la señora Wanda Solange Nara debe abstener de efectuar cualquier referencia directa o indirecta hacia sus hijas”, señaló Iavícoli al leer la resolución judicial. Esta disposición también afecta a Susana Giménez y al canal Telefe, quienes deberán acatar la misma restricción, o enfrentar consecuencias legales, incluyendo una multa de diez millones de pesos a favor de Mauro Icardi, según explicó la panelista.

A raíz de esta medida judicial que tiene repercusiones directas sobre el desarrollo de la esperada entrevista: Teleshow se comunicó con fuentes cercanas al tema para investigar si la misma se ve en riesgo debido a la orden judicial. La abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, se expresó al respecto, aseguró que no estaba al tanto de los detalles de la situación, y se excusó: “No le manejo la prensa a Wanda”. A su vez, desde el canal manifestaron que a esta hora no hay ningún impedimento para la realización de la entrevista. “Por ahora sigue en pie y nadie dice que se vaya a caer”.

Más allá de la disputa legal con Icardi, la entrevista fue anunciada en la mañana del viernes, horas después de que trascendiera el encuentro entre Wanda, Mauro, la China Suárez y L-Gante en un restaurante de la Costanera. Según testigos, la conductora de Bake Off Famosos habría increpado a la actriz, recordándole su affaire con el futbolista que marcó el principio del fin del matrimonio. “No hubo drama”, aseguró el cantante de cumbia 420, el único que se manifestó públicamente al respecto.

Wanda habló de la separación con Icardi

Wanda Nara sorprendió con un radical cambio de look

Antes de que estallara este nuevo escándalo, la conductora se mostró en público con su nuevo look y habló de la separación con Mauro. Sin bozal todavía, negó que sus hijas volvieran a Estambul y aclaró las dudas sobre otros rumores: “Mis hijos saben la realidad, es lo único que me importa y no lo que digan los de afuera. Siento que es el precio de la fama y lo estoy pagando. Todo lo que tenga que aclarar lo voy a hacer en la Justicia. El juez sabe que toda mi verdad quedó entre él y yo, que no se vio en los medios, la verdad no salió a la luz. Lamento la gente que se alimenta de tantas mentiras. Me agota aclarar mentiras”.

En una improvisada rueda de prensa, los periodistas le preguntaron por su polémica visita a la casa en la que se aloja el jugador de fútbol: “Yo avisé, él no tenía que estar en ese momento en la casa, mucho menos filmarme, esperarme con una Go Pro. Yo estaba tranquila, había pactado con Kenny que me iba a peinar ahí, porque después iba a ir a un show al colegio de mis hijos muy cerca de la casa. Entonces era lo mismo verlo dos horas antes o después, cuando lo vi adentro no me molestó, es el padre de mis hijos y lo voy a ver toda mi vida. No se vio que le haya molestado mi presencia. Yo estaba muy mal y lo que me parece desleal, sabiendo que yo trabajo con mi imagen, es que él me haya subido en condiciones que yo estaba mal anímicamente. Presté mi casa de corazón, como haría con cualquier persona, como lo hago con mi ex Maxi López cada vez que él viene a la Argentina. Le ofrezco mi casa y se la presto. El préstamo era hasta el 25, después necesito la casa por motivos personales”.

Al ser consultada por su vínculo con Icardi, Wanda respondió: “Hablamos por cosas de las chicas, la situación está como la de cualquier persona que se separa pero yo jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas”.