Wanda Nara sorprendió con su cambio de look y habló de Mauro Icardi: “Presté mi casa de corazón y él fue desleal”

Wanda Nara sorprendió con un radical cambio de look

En medio de su divorcio con Mauro Icardi, y al tiempo que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrar su rotundo cambio de look. La conductora decidió apostar nuevamente por uno de sus tonos más característicos: el rubio.

Mediante un carrusel de fotos en sus redes sociales, Nara cautivó a sus seguidores al compartir su nueva imagen. “La rubia de siempre”, escribió la empresaria para titular la serie de fotos. En la publicación, la expareja de Mauro Icardi destacó por su pelo rubio con reflejos, cortado a la altura de los hombros, con un acabado liso, lo que le daba un aspecto elegante y pulido. En cuanto a su vestimenta, Wanda resaltaba con un corsé beige ajustado.

Wanda Nara sorprendió con un radical cambio de look (Instagram @ wanda_nara)

Minutos más tarde, la influencer se mostró en público con su nuevo look. Al llegar de manera sorpresiva a Galerías Pacífico, Nara fue abordada por un grupo de periodistas, quienes le preguntaron por su polémica visita a la casa en la que se aloja el jugador de fútbol: “Yo estaba muy mal y lo que me parece desleal, sabiendo que yo trabajo con mi imagen, es que él me haya subido en condiciones que yo estaba mal anímicamente. Presté mi casa de corazón, como haría con cualquier persona, como lo hago con mi ex Maxi López cada vez que él viene a la Argentina. Le ofrezco mi casa y se la presto. El préstamo era hasta el 25, después necesito la casa por motivos personales”.

Al ser consultada por su vínculo con Icardi, Wanda respondió: “Hablamos por cosas de las chicas, la situación está como la de cualquier persona que se separa pero yo jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas”.

“La rubia de siempre”, escribió Wanda Nara para titular la serie de fotos (Instagram @ wanda_nara)

En ese marco, la empresaria destacó que no realizó su viaje de trabajo a Tailandia debido a que operaban a uno de sus hijos. Luego, la prensa le consultó a la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) si el deportista planeaba quedarse a vivir en el país. Tras unos segundos de duda, la cantante se expresó y detalló la lesión que atraviesa el delantero: “La verdad no sé. Yo acompañé a Maxi López a Roma a operarse de la misma lesión y sé de la importancia que tiene operarse ahí teniendo una lesión así. Sé que muchos jugadores también se tratan ahí”.

Por otro lado, negó con firmeza los comentarios que la vinculaban con ciertos episodios en Chateau Libertador, el exclusivo edificio en el que reside. “Es mentira que los vecinos se enojaron por la presencia de L-Gante, él nunca durmió ahí. Tengo seis departamentos, y si alguien no está cómodo con algún invitado mío, lo invito a retirarse”, aseguró. También precisó que algunas de estas propiedades están a nombre de sus hijos y otras, bajo sociedades de su propiedad.

Wanda Nara cautivó a sus fans con su nueva imagen (Instagram @ wanda_nara)

La influencia de Wanda se extiende más allá del ámbito mediático, algo que la propia empresaria reconoció al hablar de la gran cantidad de seguidores que tiene en plataformas digitales. “Mis fans me quieren mucho. Hoy en Turquía, como aquí en Argentina, siento el apoyo emocional que me dan”, expresó con gratitud.

Un evento desbordado por la multitud

La aparición de Wanda generó tal revuelo que los organizadores del evento decidieron trasladarla a un local dentro de las Galerías Pacífico para evitar aglomeraciones. Según Fabián Rubino, cronista de América Noticias presente en el lugar, “esto fue un remolino de gente, algo que no se veía ni siquiera cuando corríamos detrás de políticos”. La situación evidenció una vez más el magnetismo que Wanda ejerce sobre el público argentino.

Este regreso inesperado de Wanda Nara no solo revitalizó las Galerías Pacífico, sino que también dejó en claro su capacidad de mantenerse en el centro de atención mediática, en un equilibrio constante entre la vida personal y profesional.