La palabra de L-Gante después del encuentro entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China: “No hubo drama”

L-Gante hablo después del encuentro con Wanda Nara, La China Suarez y L-Gante (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

Uno de los encuentros más esperados desde que estalló el Wandagate a finales del año 2021 era el de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Luego de tres años y medio, los protagonistas de esta historia, sumando a L-Gante, actual pareja de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), se encontraron en un reconocido restaurante de la Costanera y comenzaron a circular diferentes versiones de lo que sucedió dentro del establecimiento.

Alrededor de las dos de la mañana la pareja de Nara y Elián se retiró de allí y el cantante habló con el móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) acerca de lo que se vivió en la noche del jueves. Lo primero que le preguntaron fue si se encontró con el futbolista del Galatasaray y contestó: “No, la verdad es que no. Ni lo vi”.

A pesar de las preguntas que se escuchaban a su alrededor, Wanda tomó la decisión de no dar declaraciones, comenzó a taparse la cara con las manos para no quedar grabada y fue Elián el encargado de hablar en nombre de los dos. “La pasamos de diez”, detalló acerca de cómo la pasaron en el cumpleaños al que asistieron. Cuando le consultaron por el encuentro con Eugenia, intentó esquivar el tema hablando de la canción que lanzaron a mediados de este año; sin embargo, no lo logró y terminó dando su versión de los hechos.

Así fue el encuentro entre Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y La China Suárez

“Nosotros comimos, luego fuimos a Tequila y ahora estamos marchando porque tenemos cosas que hacer temprano. No hubo ninguna pelea, la gente se pone a grabar, pero nada raro. Yo la saludé a la China, ellas se saludaron, no pasó nada”, dejó en claro L-Gante. Y agregó: “La gente habla de cerca cuando hay mucho tumulto”.

“Yo me acerqué a hablar con la China porque trabajamos juntos y la saludé. Estuvo todo bien, no vi ningún conflicto y la gente habla para lo mediático. No pasó nada, olvídate, la gente habla boludeces. Estuvimos todos en el mismo lugar, no hubo drama y cada uno estuvo en la suya”, cerró negando las versiones de que hubo un enfrentamiento entre las mujeres. Por el momento, ni Wanda, ni Mauro, ni la China hicieron declaraciones sobre lo que pasó y eligieron el silencio.

Como fue el encuentro entre Wanda Nara y La China Suarez

Pero hay otra versión. Y en ésta, lo que parecía ser una noche de jueves tranquila en un reconocido restaurante de Costanera, terminó en medio de un tremendo reencuentro entre las cuatro personas en una coincidencia que parece direccionada por un guionista. La China junto con sus amigas fueron invitadas a cenar, Mauro nuevamente se juntó con su grupo y aprovechó para ir al boliche que está al lado y Wanda y L-Gante asistieron a un cumpleaños. Paula Varela, al aire de Socios del Espectáculo (El Trece), dio detalles de lo que ella denominó como “el encuentro más esperado” y aseguró que casi termina en una escena de violencia.

Al parecer fue idea del cantante de cumbia acercarse a la mesa de Eugenia para saludar. “Cuando Wanda se sienta, se da cuenta de que al lado, vidrio de por medio, estaba la China, que eso sí que no lo sabía, los mozos le avisan lo de Mauro, pero no esto. Me dijo que todo el tiempo la China y las amigas la estaban mirando”, fue la cronología que hizo Varela y agregó que Elián le pidió acercarse a la mesa juntos.

“Wanda se acerca con Elián, saluda Elián a la China. La cuestión es que Wanda lo primero que le dice es ‘Está todo bien, ya pasó, vamos a tratar de estar bien’ y la China en vez de bajar la cabeza, la pica diciéndole ‘¿Qué venís acá? Me estás grabando’”, contó la periodista y luego de esto comenzó la pelea verbal entre las dos figuras, en el cual se dijeron de todo.