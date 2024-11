El tenso cara a cara entre Wanda Nara y La China Suárez: un encuentro que esperó más de tres años

Las imagenes de Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suarez y L-Gante en un restaurante

El jueves por la noche ocurrió un inesperado encuentro entre Wanda Nara, la China Suárez, Mauro Icardi y L-Gante. Cabe recordar que los primeros tres se vieron envueltos en un escándalo que se llamó WandaGate, un capítulo en la separación entre la empresaria y el futbolista que involucró a la actriz como tercera en discordia y sacudió al mundo del espectáculo. Por otro lado, el cantante de cumbia 420 y la ex Casi Ángeles hicieron este año una colaboración musical, lo que aportaba más condimentos a la situación.

Desde aquel 16 de octubre de 2021 en el que estalló el escándalo con la frase de Wanda en sus redes que pasó a la historia del espectáculo -”Otra familia más que te cargaste por zorra”-, ambas mujeres evitaron encontrarse. A pesar de tener una cordial relación hasta entonces, de un nutrido grupo de amigas en común que se fue desintegrando con el tiempo, y de frecuentar ámbitos similares, las pocas veces que coincidieron, optaron por esquivarse. Hasta hace unas horas.

Lo que parecía ser una noche de jueves tranquila en Gardiner, un reconocido restaurante de Costanera, terminó en medio de un tremendo reencuentro entre las cuatro personas en una coincidencia que parece direccionada por un guionista. La China junto con sus amigas fueron invitadas a cenar, Mauro nuevamente se juntó con su grupo y aprovechó para ir al boliche que está al lado y Wanda y L-Gante asistieron a un cumpleaños. Paula Varela, al aire de Socios del Espectáculo (El Trece), dio detalles de lo que ella denominó como “el encuentro más esperado” y aseguró que casi termina en una escena de violencia.

Según la periodista de espectáculos, la conductora de Bake Off (Telefe) le habría dicho una serie de frases subidas de tono a la actriz de Casi Ángeles. “Cuando llega Wanda le avisan en la puerta ‘Mira que está Mauro’. Ella iba a un cumpleaños que ya estaba pactado, había una mesa de amigos y le dicen ‘Mauro está adentro y tu mesa es afuera’”, comenzó diciendo la panelista de Socios detallando que la empresaria es un cliente frecuente del lugar.

Como fue el encuentro entre Wanda Nara y La China Suarez

“Pasa, va a sentarse en la mesa de afuera. Sabía que estaba Mauro, pero no lo ve”, adelantó para luego ir al móvil que se encontraba fuera del lugar de los hechos. Desde allí el cronista, que estuvo hasta las 3 de la mañana en la puerta del restaurante, contó: “Wanda y L-Gante se tuvieron que ir antes después de la discusión y no pudieron continuar la noche en este establecimiento”.

Al parecer fue idea del cantante de cumbia acercarse a la mesa de Eugenia para saludar. “Cuando Wanda se sienta, se da cuenta de que al lado, vidrio de por medio, estaba la China, que eso sí que no lo sabía, los mozos le avisan lo de Mauro, pero no esto. Me dijo que todo el tiempo la China y las amigas la estaban mirando”, fue la cronología que hizo Varela y agregó que Elián le pidió acercarse a la mesa juntos.

“Wanda se acerca con Elián, saluda Elián a la China. La cuestión es que Wanda lo primero que le dice es ‘Esta todo bien, ya pasó, vamos a tratar de estar bien’ y la China en vez de bajar la cabeza, la pica diciéndole ‘¿Que venís acá? Me estás grabando’”, contó la periodista y luego de esto comenzó la pelea verbal entre las dos figuras, en el cual se dijeron de todo.

Los mensajes que recibió Ángel de Brito acerca del encuentro

“No te hagas la zorra, te esquivé durante años. Ahora te podés quedar tranquila, podés quedarte con mi marido, ya no me importa, pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras”, habría sido una de las frases de Nara a Suárez, según Varela. Además, le advirtió que no se acercara a su actual novio.

El Ejército de LAM, cuenta oficial del programa de América, fue una de las primeras en registrar lo ocurrido en las últimas horas: “En Gardiner están Wanda con L-Gante, en otra mesa Icardi con una chica y amigos, y en otra está la China... ampliaremos”, publicaron, para luego añadir un comentario mordaz: “Son de manual”.

De Brito compartió en redes la captura de un chat de un informante que reveló un momento de alta tensión entre Wanda y la China. “Tengo data hermosa: Wanda se quiso pegar con la China Suárez. La China se acercó a saludar a L-Gante y Wanda empezó a grabarla. La China le dijo: ‘¿Por qué me grabás? Sos una mujer grande, estás de novia’. Y ahí se enojó Wanda”.