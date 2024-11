La vida de Lía Crucet, la actriz y vedette que se convirtió en un ícono popular de la mano de la movida tropical

El gran éxito de la fallecida cantante Lía Crucet fue La Güera Salomé

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Lía Crucet a los 72 años de edad, una de las grandes figuras del espectáculo argentino. La cantante, actriz y vedette había enfrentado un prolongado deterioro en su salud durante los últimos años, marcado por diversas afecciones, entre ellas un cáncer broncopulmonar. Conocida como la Reina de la Bailanta, la artista dejó una huella imborrable en la música tropical con éxitos como “La Güera Salomé” y “Qué bello”. Su multifacética carrera también abarcó roles destacados en televisión, teatro y cine, donde compartió escenario con icónicas figuras del humor y el entretenimiento.

Desde muy joven Delia Crucet, nombre real de la artista, destacó por su talento innato, el cual la llevó a incursionar en el mundo del espectáculo. Sus primeros pasos se dieron en el teatro y la televisión, donde rápidamente se destacó como vedette, brillando en espectáculos de revista junto a grandes nombres del género. Su carisma y presencia escénica la posicionaron como una de las artistas más solicitadas, forjando una carrera que trascendió las fronteras de un único ámbito y la consolidó como una figura versátil en el panorama artístico argentino.

En ese marco, la oriunda de Gerli, provincia de Buenos Aires, resaltó por su figura en diversos programas conducidos por Moria Casán. Su fama la impulsó a trabajar con figuras del ambiente como Nito Artaza, Tristán, Patricia Dal, Jorge Porcel, Jorge Corona, José Marrone, Alberto Olmedo, entre otros.

Comenzó su carrera como vedette, participando en gran cantidad de revistas. Como actriz, actuó en cine en filmes como “La nueva cigarra”, “Paraíso Relax”, “El gauchito Gil, la sangre inocente”, “¿De quién es el portaligas?”, y su voz musicalizó películas como “Rey muerto”, “En tu pelo” y “Las asfixiadoras”. En Tv. se hizo popular en “Finalísima”, donde se dio a conocer como La Sra. Tetamanti.

Sin embargo, no fue hasta los ‘80 cuando Lía comenzó su carrera musical. La cumbia y la movida tropical fueron los géneros en los que encontró la forma de expresarse. Así hizo su debut con su primer disco Yo no soy abusadora. Su segundo álbum, La Movidita, la consagró como la número uno de la movida tropical, con sus canciones más conocidas “La Güera Salomé” y “Que bello”. Con los años, llegaría a lanzar hasta diez discos.

Consolidada como una figura del espectáculo, Crucet grabó un comercial con la música de una de sus canciones más conocidas, “Qué voy a hacer con el calor”, para una reconocida marca de gaseosas. Además, participó como invitada de reconocidos programas como Almorzando con Mirtha Legrand, Susana Giménez, Peor es Nada y Videomatch, entre otros.

En 2006, Crucet realizó una participación en la película “¿De quién es el portaligas?”, del músico Fito Páez, estrenada el 17 de septiembre de 2007 en la ciudad de Rosario.

Años después, su salud se vio afectada cuando, en 2012, fue diagnosticada con cáncer de útero. Por esta razón debió someterse a una intervención quirúrgica para evitar su avance. Sin embargo, uno de sus años más complicados fue 2021, cuando su estado se complicó por una neumonía y un accidente doméstico comprometió su cadera. A pesar del notable cambio físico que experimentó en sus últimos años producto de su enfermedad, Lía Crucet se mostraba sonriente en sus redes sociales y muy orgullosa de su familia.

A principios del 2022, nuevamente debió acceder a una nueva operación, producto de sus afecciones anteriores. Aunque logró recuperarse y se pronosticaba un cuadro más favorable hacia el futuro, en estos últimos meses su salud desmejoró considerablemente, en medio de su lucha por el cáncer que la aquejaba y las secuelas de sus enfermedades preexistentes.

La interna familiar

Lejos del movimiento y la polémica de los escenarios, la cantante también vivió una fuerte interna en la intimidad de su familia. En junio de 2021, Lía había publicado en redes sociales un video donde se la veía con un notable y desmejorado cambio físico luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental de Mar del Plata. En ese contexto fue Tony Salatino, marido y manager de Lía, quien expuso las diferencias que la artista tenía con su hija Karina: “Desde que Lía está con internación domiciliaria, su hija llamó una vez sola para ver cómo estaba la madre y me anda dando por todos lados por el video”.

En la otra vereda se pronunció la nieta de la cantante, Malena Crucet, en diálogo con Teleshow: “Obvio, siempre hablamos con mi abuela. Pero Tony niega todo, no sé con qué fin. Hablamos con ella. Como el marido estuvo diciendo que nosotras no la llamábamos, nosotros tenemos una aplicación que graba todas las conversaciones. Y ahí ella nos contó que está bien, que supuestamente está bien. Aunque no se la notó muy relajada hablando, pero está bien”.

Semanas después, Karina redobló la apuesta y difundió audios que comprometían a Salatino. La hija de Lía denunció que el manager estaba buscando una cantante para reemplazarla. “Ahora que no la tiene más a mi mama para generar un peso, entonces se dedica a buscar chicas por todos lados, para que canten los temas de mi mamá. Y según me llegó a mis oídos, quiere sentar a mi mamá a un costado en una silla de ruedas”, contó Karina en diálogo con Teleshow.

La mujer, que también es cantante y suele realizar homenajes al repertorio de su madre, compartió con este medio los audios que le envió una mujer que fue contactada por Salatino: “Yo no sabía nada. Me entero porque me escribe una chica por Instagram y me dice que le parece indignante, que nos respeta mucho a nosotros, que somos la familia de mi mamá”, expresó la mujer.

“Como yo le pudrí todo con el video, ahora quiere sacar una cantante y subir a mi mamá a una silla al costado de un escenario”, dijo Karina a este medio. “Lo creo capaz, pero no lo voy a permitir: no voy a llegar nunca a ver a mi mamá sentada en una silla de ruedas y a otras personas cantando los temas de mi mamá para que este señor pueda lucrar y vivir”, agregó y apuntó contra el manager: “Este hombre anda haciendo macanas por todos lados, es insoportable, no está coherente. En el escrito pedí el informe psiquiátrico de mi mamá y una pericia psiquiátrica de él; porque si bien es el marido y tiene los derechos, no está en condiciones de hacerse cargo de mi mamá”.

La polémica culminó cuando la cantante celebró sus 69 años. “Festejando mi cumple. Gracias por los saludos. Pido paz, amor y que la familia sea unida”, decía el mensaje junto a una imagen donde se la veía a Lía sentada alrededor de la mesa a punto de soplar las velitas.

“La pasamos bárbaro y estuvo todo muy tranquilo”, dijo Tony en diálogo con Teleshow sobre la celebración que se llevó a cabo en la casa que compartían en Mar del Plata desde hace varios años. “Recibió muchos llamados”, agregó sin especificar si la familia de Crucet que se encontraba en Buenos Aires, también se comunicó vía telefónica para saludarla.

Sin embargo, en diálogo con Teleshow, su nieta Malena confirmó que había llamado a su abuela. “Le mandé un desayuno sorpresa con unas cositas que a ella le gustan y me dijo que estaba mal porque nosotras no pudimos viajar”, explicó la joven. “Le contamos que estábamos retomando el trabajo de la música y no podíamos frenar y que apenas estemos acomodadas vamos a viajar a verla y ahí se quedó tranquila”, completó.