Lía Crucet festejó sus 69 años en medio de una fuerte interna familiar: las fotos de la celebración y el regalo sorpresa de su nieta

Lía Crucet festejando su cumpleaños número 69

El pasado 13 de junio, un video de Lía Crucet publicado en su cuenta de Twitter encendió las alarmas de preocupación entre sus fans. La artista que este domingo cumplió 69 años lucía muy desmejorada físicamente luego de haber permanecido varios meses internada en una clínica de salud mental de Mar del Plata. De inmediato, se destapó una interna familiar en torno a la querida intérprete de música tropical, que sigue sumando capítulos.

Con motivo de haber cumplido un nuevo año de vida, desde las redes sociales de la intérprete se difundieron dos nuevas fotos de Crucet. “Festejando mi cumple. Gracias por los saludos”, dice el mensaje junto a una imagen donde se la ve a Lía sentada alrededor de la mesa a punto de soplar las velitas y levantando la mano, lo que dio esperanzas a sus fanáticos de que la cantante se encuentra, dentro de su cuadro, transitando la enfermedad de la mejor manera posible. “Pido paz, amor y que la familia sea unida”, dijo al momento de pedir los tres deseos.

Lía Crucet junto a su marido Tony Salatino (Foto: @SoyLuisVentura)

Desde su cuenta de Twitter, el periodista Luis Ventura también publicó una imagen del festejo que acompañó de un emotivo mensaje. “Feliz cumpleaños a mi amiga Lía que celebra con su esposo Tony Salatino sus 69 años, contra viento y marea. Lo quería decir y demostrar”, expresó. Además, su hija Karina y sus nietas Malena y Florencia Crucet compartieron imágenes recordando el natalicio de la artista.

“La pasamos bárbaro y estuvo todo muy tranquilo”, dijo Tony en diálogo con Teleshow sobre la celebración que se llevó a cabo este domingo en la casa que comparten en Mar del Plata desde hace varios años. “Recibió muchos llamados”, agregó sin especificar si la familia de Crucet que se encuentra en Buenos Aires, también se comunicó vía telefónica para saludarla.

Su hija Karina y sus nietas Malena y Florencia Crucet compartieron imágenes recordando el natalicio de la artista.

Sin embargo, en diálogo con Teleshow, su nieta Malena confirmó que llamó a su abuela. “Le mandé un desayuno sorpresa con unas cositas que a ella le gustan y me dijo que estaba mal porque nosotras no pudimos viajar”, explicó la joven. “Le contamos que estábamos retomando el trabajo de la música y no podíamos frenar y que apenas estemos acomodadas vamos a viajar a verla y ahí se quedó tranquila”, completó.

Lía Crucet cumplió 69 años y recibió un desayuno sorpresa que le envió su familia que se encuentra en Buenos Aires

A mediados de abril, Lía Crucet fue dada de alta de la clínica psiquiátrica donde estuvo internada para seguir con su tratamiento de manera ambulatoria en su casa. En aquel entonces, la cantante había perdido 60 kilos de forma repentina y tuvo que ser trasladada por un cuadro de deshidratación.

En 2012, a la referente de la movida tropical le diagnosticaron cáncer de útero y fue sometida a un tratamiento de recuperación. “Hice todo lo que tenía que hacer, en un principio me dijeron que no tenía cura y los médicos no sabían qué hacer. Hasta que el Dr. Casanovo se empecinó en salvarme. Leí la Biblia, vinieron pastores a casa y oramos y en conexión directa con Jesús y Dios. De a poquito me fueron dando el tratamiento. En el último estudio salió que había desaparecido. Los médicos estaban atónitos”, había afirmado en ese entonces.

Lía Crucet y amigos festejando los 69 de la artista

Por eso, uno de los médicos que la revisó en estos días fue quien la atendió cuando padeció cáncer, aunque aseguró que no hay nada vinculado a esa patología. Los profesionales le recomendaron que deje de fumar. Un año atrás, en enero de 2020, la nieta de Lía, Malena González, contó que su abuela tenía esquizofrenia y estaba muy mal de salud, lo que fue confirmado por la hija de Lía, Karina Crucet.

“Desde que Lía está con internación domiciliaria, su hija llamó una vez sola para ver cómo estaba la madre”, disparó Tony Salatino, exponiendo las largas diferencias que sostiene con Karina Crucet.

“Obvio, siempre hablamos con mi abuela. Pero Tony niega todo no sé con qué fin”, respondió Malena Crucet, hija de Karina, en diálogo con Teleshow, semanas atrás. “Como el marido estuvo diciendo que nosotras no la llamábamos, nosotros tenemos una aplicación que graba todas las conversaciones. Y ahí ella nos contó que está bien, que supuestamente está bien. Aunque no se la notó muy relajada hablando, pero está bien”, agregó Malena sobre el estado actual de su abuela.

SEGUIR LEYENDO: