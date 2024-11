La reacción de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por el nuevo novio de Pampita

La palabra de Roberto García Moritán tras la entrevista de Pampita con Susana (Video: América TV/Intrusos)

Desde que Pampita y Roberto García Moritán anunciaron su separación en las redes sociales, toda la atención estaba puesta en las razones detrás de esta decisión y las declaraciones de la conductora. En su reciente diálogo con Susana Giménez, la modelo aprovechó para abordar aspectos de su vida personal, dejando entrever detalles desconocidos. Luego de las declaraciones de su exesposa, el exministro de Desarrollo Económico de CABA decidió reponderle a la prensa.

El momento que generó mayor repercusión durante la entrevista que se televisó el domingo por la noche en la pantalla de Telefe, llegó cuando Susana se refirió a García Moritán con un término despectivo y Pampita la frenó pidiéndole respeto para el padre de su hija. Estas palabras, dichas en un contexto que pretendía ser divertido, tuvieron un fuerte impacto entre los internautas y el empresario tomó la decisión de hablar acerca del insulto que lanzó la conductora.

En una entrevista con Intrusos (América TV) dejó en claro su postura: “No la puede ver, pero vi algo en las redes. Es muy difícil decirte si tengo una opinión”. A pesar de esto, no tuvo reparos en dar su parecer: “Yo creo que a Susana solamente le interesaba una cosa y no la aprovechó a Caro que tiene millones de cosas para dar”. A la pregunta del cronista sobre los dichos de la diva de los teléfonos sobre su persona, respondió: “Susana hace lo que quiere, es una diva, ella está por encima de todo, pero tengo entendido que Caro reaccionó muy bien y le dijo que no correspondía. Ella es así, defiende mucho a su familia”.

Roberto García Moritán junto a Pampita y su hija Ana en épocas felices

“Nunca se sabe las vueltas de la vida. Para esos planes donde por ejemplo una pareja llega a viejo, en el camino tiene idas y vueltas, nunca se sabe”, comentó acerca de una posible segunda oportunidad con la modelo, quien se encuentra iniciando una relación con Martín Pepa, ante la mención de esta incipiente relación dejó en claro que no está en sus planes hablar de la vida privada de la madre de su hija, Anita. “No voy a hablar de Caro y de sus cosas y de Pepa mucho menos”, aclaró entre risas.

El cronista enviado por Intrusos quiso saber cómo se encontraba él en el aspecto privado y confesó que no está en sus planes inmediatos comenzar una relación: “Estoy solo y así va a seguir todo el tiempo que tenga que ser”.

La reacción de Roberto García Moritán luego de la entrevista de Pampita con Susana (Video: El Trece/Socios del Espectáculo)

Por otro lado, el reportero Walter Leiva, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece), relató cómo Moritán evitó cualquier interacción con la prensa cuando intentaron entrevistarlo frente a su domicilio. Según Leiva, el empresario reaccionó visiblemente afectado, eludiendo a los periodistas mientras dejaba en claro que no quiere más guardias en su casa: “No quiero más esta dinámica de estar en la puerta de casa”. En esta misma línea, aseguró que no quiere tener nada que ver con los programas de espectáculos: “No quiere estar en los programas de espectáculos, no quiere saber más nada, no tiene nada para decir”, acotó el notero.

Esta escena, capturada por las cámaras, mostró a un Roberto que parecía rehuir del protagonismo mediático que lo rodea. “Cabizbajo, destruido, nos vio y fue como ver, no sé, la desgracia porque van a ver en instantes las imágenes, bajó a la calle, pasó por atrás de un camión que estaba estacionado descargando mercadería y se volvió a meter nuevamente al edificio, escapando, diciendo ‘no, no quiero esto, no quiero esto, váyanse de acá’, se lo vio mal. Después pudimos hablar un segundito con él a través del video de la puerta de la casa y está devastado”, detalló el cronista.