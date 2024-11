Pampita confirmó su relación y contó los detalles de su noviazgo con Martín Pepa: “Llegó de repente”

Pampita detalló cómo se conoció con Martín Pepa (Telefe)

El esperado encuentro entre Carolina Pampita Ardohain y Susana Giménez ofreció una mirada íntima a la nueva etapa de la modelo. En una conversación sin filtros, la modelo abordó su presente sentimental, las críticas sociales que enfrenta y su compromiso como madre, dejando en claro su resiliencia ante las adversidades. Y, para la emoción de la audiencia, confirmó su relación con Martín Pepa, a menos de dos meses de su separación de Roberto García Moritán.

“Estoy conociendo a alguien”, confesó Pampita al referirse a su incipiente relación con el polista luego de su ruptura con el empresario gastronómico, el 20 de septiembre. En ese sentido, la modelo dijo que conoce al polista desde hace muchos años cuando vivía en La Pampa: “Toda su familia es de allá. Cuando nos conocimos no éramos tan chicos, pero jamás nos miramos con otra intención porque él estaba en pareja y yo también”.

Luego, Pampita contó que Pepa la invitó al Teatro Colón y ahí comenzaron a salir. “Fue una cita con sus hermanos a quienes también conozco. La primera vez que salí, salió la foto. Ya estábamos en todos lados y no había pasado nada”, contó sobre aquellas primeras horas. “Me mandó flores durante muchos días”, sumó.

Las primeras imágenes de la modelo con Martín Pepa (Socios del Espectáculo - El Trece)

“Eso es lindo para curar tu corazón y tu alma”, intervino Susana, pero la modelo la corrigió. “Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”, destacó.

“Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que vamos a probar algo nuevo”, compartió, sobre este cambio.

La declaración no pasó desapercibida para Susana, quien comentó con incredulidad: “¡Qué rapidísima! El duelo no lo hacés… ¡Qué barbaridad!”. La panelista de Los 8 Escalones (El Trece) respondió con claridad: “¿Cómo no lo voy a hacer? Obvio que lo paso. La primera semana separada no podía respirar, ni comer, ni dormir. Tampoco me podía mover de la cama, suspendí todos los trabajos”.

Pampita contó cómo superó la separación de Roberto García Moritán (Video: Susana Giménez - Telefe)

Sobre cómo logró seguir adelante, explicó: “A la siguiente tuve que salir a trabajar porque tenía contratos de hace varios meses, deudas que pagar. Me tuve que levantar como sea y seguir realizándolos porque son compromisos de un montón de tiempo y marcas…”.

Sosteniendo esa línea, compartió los momentos más duros de esta transición, destacando su capacidad para enfrentar las dificultades: “Estuve semanas sin dormir, salí a trabajar igual y a enfrentar a la prensa todos los días, que tal vez no estás en tu mejor momento, pero le ponés onda. A veces, mostrar tus sentimientos no está mal”.

En ese momento, la diva de los teléfonos resaltó: “Yo sé que vos tenés una sonrisa eterna y me encanta...”. Por su parte, su invitada, siempre sincera, añadió: “No era ocultar, tenía que salir a trabajar. ¿Cuántas semanas podía estar acostada y que mis hijos me vean así? Me vieron una, y después les tengo que demostrar el ejemplo de que a la vida hay que ponerle garra, que hay que ponerle alegría”.

La relación con sus hijos es uno de los pilares fundamentales para Ardohain. A corazón abierto, ella comentó cómo les demuestra fortaleza a pesar de los desafíos: “No quiero que se queden con esa versión de mí. Tengo que mostrarles cómo enfrentar cualquier situación”. Además, destacó la importancia de la comunicación sincera: “Si estoy triste, ellos me acompañan y saben”.

Uno de los puntos más candentes de la entrevista fue la reflexión de Carolina sobre las críticas que enfrenta como madre y mujer trabajadora. “Hace cinco años que viajo a todos lados con mis hijos sola y nunca ponen: ‘Che, ¿dónde está el padre?’. Nunca se lo preguntaron todos estos cinco años que me iba al Sur, a Miami o a Ibiza con todos los chicos. Nadie dijo nunca: ‘¿En dónde está el padre?’”, expresó molesta.

Pampita quedó descolocada ante el particular comentario que lanzó Susana Giménez en plena emisión (Video: Susana Giménez - Telefe)

También abordó los prejuicios que surgen cuando prioriza su trabajo: “Yo siempre con la valija, vistiéndolos, bañándolos, que los llevo y los traigo… ¡Todo sola! Pero me voy una semana a trabajar y ya soy ‘la mala madre’. Ahí están todos diciéndolo”. Y lanzó una crítica con ironía: “Hay algo machista de las mujeres que ‘somos tan sororas todas’. ‘Ay, apoyémonos todas, entre mujeres’ y después parece como si se hubieran quedado con la madre abnegada, llorando, tirada”.

Con firmeza, Pampita remarcó la importancia de erradicar esos estereotipos: “Hay una cosa antigua que todavía se tienen que sacar de la cabeza. Todavía hay mucho de eso. Nos tenemos que apoyar entre mujeres. No podemos entre nosotras ‘bardearnos’, no podemos criticarnos como mujeres y madres unas con otras”.

En cuanto a las relaciones de pareja, la invitada fue contundente al explicar su filosofía: “En una relación hay reglas claras y los dos tenemos que querer lo mismo. Si alguno ya no lo quiere, entonces no se puede hacer nada”. Al referirse a los motivos detrás de su separación de García Moritán, señaló: “Supongo que yo no era su prioridad en ese momento”.

La modelo reafirmó que no busca conformarse con menos de lo que merece: “No quiero estar en un lugar donde no soy lo más importante y estoy en riesgo. Además, que tengamos los mismos sueños. Si no seguiré sola o buscando a alguien que piense como yo”. Las asperezas entre ambas fueron evidente en varios momentos de la charla. Giménez, filosa, comentó: “A vos no te gusta estar sola. Necesitas las caricias, las flores, sos muy romántica”. Pampita, entre risas, contestó: “Es que lo soy, pero no ando buscando un novio ni se lo pedí a la Virgen como dice todo el mundo”.