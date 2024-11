Soledad Silveyra contó cómo está hoy su relación con José Luis Vázquez tras los rumores de separación

Soledad Silveyra habló de su estado sentimental y conto como sigue su relacion con José Luis Vázquez (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

En los últimos meses de 2023, Soledad Silveyra compartió con una gran felicidad la noticia de que había vuelto a apostar al amor de la mano de José Luis Vázquez, un hombre argentino al que conoció durante sus vacaciones en Brasil. Fue en Buzios en donde dos años antes había conocido al dueño de una posada con el que un tiempo después comenzó a salir. Sin embargo, las últimas semanas circuló la versión de que la relación se había terminado, hecho que la actriz desmintió en La Noche de Mirtha.

“¿No estás más de novia?”, indagó la conductora, sin vueltas. “Yo estoy de novia. No sé por qué salió eso publicado”, aseguró rotunda la recordada protagonista de Amor en custodia y Rolando Rivas, Taxista. “Yo no quise hacer ninguna nota hasta venir a vos y decirte que no, que soy muy feliz”, aseveró, enfática sobre su romance a la distancia.

“Sigo de novia. Mi José es un hombre maravilloso. Solo sufrí por él porque no puedo entender de dónde salió la versión. Sobre todo me dolió por un texto en el que ponían ‘estoy harta’. Yo creo ser una mujer educada y jamás me referiría de una manera así a alguien aunque esté harta. No lo diría jamás”, expresó Solita, molesta por los rumores.

Soledad Silveyra junto a José Luis Vázquez, su novio a quien conoció durante sus vacaciones en Buzios

Allí también recordó cómo empezaron su historia de amor. “Lo conocí en Buzios. Él tiene una posada allá y yo fui a pasar diez días. Lo conocí el segundo día. Charlamos durante ocho días hasta que me conquistó. Él es el dueño de la posada”, contó. “No es un hombre rico ni nada por el estilo. Tiene un año más que yo. Tiene 73 y está perfecto”, detalló.

La conductora, por su parte, fue más allá. “¿De físico cómo es? ¿Es buen mozo? ¿Físicamente es atractivo?”, preguntó La Chiqui. “No sé si buen mozo...”, señaló, momento en el que la diva la interrumpió. “Qué raro estar de novia siendo grande”, opinó. “No es raro. Es brutal. Se los recomiendo”, sostuvo Solita, mientras que Mirtha aseguraba que “no es fácil encontrar un novio siendo grande”. “No es tan fácil. Pero bueno, acá se dio algo químico. Se dio algo humano, maravilloso”, compartió.

“Ninguno de los dos estamos dispuestos... Bueno, espero que después de este escándalo me perdone la vida”, comentó, en alusión al rumor de ruptura que enfrentaron. Además, se refirió a cómo sus hijos Baltazar y Facundo Jaramillo celebran su relación. “Mis hijos están felices. Tengo mensajes de mis hijos de cuando empezó a salir esto que dijeron. ‘Mamá, no puede ser’. ‘¿Cómo puede ser...?’, me decía Balta?”, demostrando el grado de cariño que le tomaron sus hijos a su pareja.

"Se dio algo químico. Se dio algo humano, maravilloso”, aseguró Soledad Silveyra sobre su romance con José Luis Vázquez (El Trece, Instagram)

En noviembre de 2023 Solita hablaba con felicidad sobre este nueva oportunidad que le había dado al amor. “¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada”, arrancó diciendo en Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre el dueño de la posada Saravá y el restaurante Místico. “¡Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata! Por favor... Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias, en eso soy como las chicas”, reveló.

Sin embargo, la actriz reconocía en aquel momento que estaba muy entusiasmada. “Vamos a ver qué pasa, porque se me asustó el hombre y tardó en volver a llamar. Yo dije: ‘¡Me lo hicieron perder!’. Pero estoy muy contenta. Porque, a esta edad, yo ya estaba jubilada. Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, y buenas y muy buenas. Pero dije: ‘Ahora están mis nietos, la vida es ora cosa’. Y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría”.