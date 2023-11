Solita Silveyra confirmó su romance con José Vázquez: “Las viejitas no tienen que perder las ilusiones”

Solita Silveyra y José Vázquez (Instagram)

La noticia sobre el nuevo romance de Solita Silveyra salió a la luz la semana pasada en una de las clásicas “bombas” de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de ElTrece. Y fue la periodista Nancy Duré la encargada de contar con lujo de detalle cómo había nacido el amor entre la actriz y José Luis Vázquez, un argentino residente en Buzios al que había conocido a principios del mes de octubre durante sus vacaciones en Brasil.

Pero ahora fue la mismísima protagonista de legendarias telenovelas como Pobre Diabla o Amor en Custodia la que habló al respecto con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, y no solo confirmó el incipiente noviazgo sino que se mostró feliz de la vida por haber recibido el flechazo de Cupido a sus 71 años y cuando menos se lo esperaba.

“¡Me armaron un flor de lío! Porque Vázquez no es un hombre que esté acostumbrado a esto. Él vive hace cuarenta años en un paraíso, allá arriba, así que no estaba preparado para esta invasión de su vida privada”, comenzó diciendo sobre el dueño de la posada Saravá y el restaurante Místico donde se conocieron. Y agregó: “¡Lo hacen pasar por rico y no es un hombre de plata! Por favor...Además yo soy todo lo contrario, pago todo a medias, en eso soy como las chicas”.

Sin embargo, la actriz reconoció que está muy entusiasmada con la irrupción de este señor en su vida. “Vamos a ver qué pasa, porque se me asustó el hombre y tardó en volver a llamar. Yo dije: ‘¡Me lo hicieron perder!’. Pero estoy muy contenta. Porque, a esta edad, yo ya estaba jubilada. Desde que fui abuela es como que me encerré. El amor también me pasó malas jugadas, y buenas y muy buenas. Pero dije: ‘Ahora están mis nietos, la vida es ora cosa’. Y me cerré. Pero acá apareció una luz y vamos a ver si esa luz llega al final del túnel, que sería transitar el tiempo que tenemos con alegría”.

Solita durante sus vacaciones en Buzios (Instagram)

A la hora de definir al empresario, Solita se deshizo en elogios. “Es un ser humano maravilloso, es la educación hecha hombre. Es contenedor, es amoroso. Así que bueno, vamos a ver...¡Ojalá que no me lo hayan asustado demasiado!”, dijo con una carcajada que dejaba en evidencia su felicidad.

Por otra parte, la actriz que está a punto de debutar con La fuerza del cariño junto a Osvaldo Laport, dejó en claro que, lejos de ser un impedimento, en este caso la distancia estaría jugando a favor de la pareja. “Está buenísimo, nos vemos cuando yo puedo ir para allá o cuando él viaja. Y para mí es perfecto, porque después de diez años sola no podría convivir de verdad con alguien. Ni aún con José. Así que esto de que él esté en Buzios y yo acá es genial. Yo ahora empiezo el teatro, así que espero no tener tiempo para viajar porque si tengo tiempo significa que me fue mal. O sea que espero yo tardar más de lo que él tarde en venir a verme”, señaló.

Y, para terminar, remarcó dejando en claro que está atravesando un excelente momento personal: “Lo más importante es que (Vázquez) es muy buena gente. Y eso es lo más lindo de todo. Yo digo que Aurora, mi personaje en la obra, me regaló esto. Me encanta. ¡Quién lo iba a decir! La vida te da sorpresas. Y a las viejitas como yo, les digo que no pierdan las ilusiones”.