L-Gante celebró con Wanda Nara tras el conflicto con Mauro Icardi: “Festejo el amor”

L-Gante celebró con Wanda Nara: el especial motivo y una romántica dedicatoria (Video: Instagram, Wanda_nara, Lgante_keloke)

Unos minutos después que en LAM aseguraron que Wanda Nara había decidido bajar su perfil en su romance con L-Gante, en medio de la estrategia legal que tendría Mauro Icardi, la conductora de Bake Off Famosos como el cantante de cumbia 420 reaparecieron en las redes para mostrarse juntos, enamorados y celebrando con una botella de champagne en la noche del viernes.

Primero el cumbiero compartió una serie de publicaciones en sus historias. “Como se habrán dado cuenta, ya me devolvieron el Instagram. Bien ahí”, comenzó diciendo en un video en el que compartía su felicidad después de que su cuenta de la red social había sido restablecida, luego de las denuncias que habría recibido de fanáticos del Galatasaray, el equipo en el que juega Icardi y que lo tomaron como su enemigo número uno desde antes de la separación.

El artista replicó una selfie con la conductora de Love is blind que se tomaron juntos a la que le agregó la hora en la que se la tomaron. “21:02″, puso. Un detalle no menor, cuando a la misma hora en LAM, se referían a los últimos hechos de la empresaria con su exmarido. Unos minutos antes de ese horario, Yanina Latorre desde la pantalla de América aseguraba que las últimas horas Wanda había tomado cambiado su actitud.

La selfie que compartió L-Gante junto a Wanda Nara (Instagram, Lgante_keloke)

“La justicia turca es más machista. Fíjense que Wanda no se mostró más con L-Gante, no sube historias, no fue a Olga. Algo debe haber pasado”, aseveró la panelista, que reemplazó a Ángel de Brito ese día en la conducción. “Alguien a la tarde me dijo ‘no vaya a ser cosa que Wanda se haga la que cortó con L-Gante para que Mauro se relaje”, comentó. Sin embargo, la fotografía de la pareja en la red social pareció una respuesta al ciclo: allí ella aparece con una expresión de calma, vestida con una camiseta de AS Roma, junto al intérprete de “Perrito malvado” y “Bar”.

Pero no fue todo. Tanto Elián Valenzuela, su verdadero nombre, como la hermana de Zaira Nara se mostraron de buen humor y juntos en un video en donde él aparece descorchando una botella de champagne. “Son rechusmas”, comenta L-Gante, al aire libre, mientras destapa la botella y se apura a tomarla para que no se vuelque el contenido. “¿Qué festejan?”, le pregunta ella con picardía y él se la devuelve directo. “El amor”, suelta, sin vueltas.

La dedicatoria de L-Gante a Wanda Nara en un video en el que aparece descorchando una botella de champagne. "Festejo el amor", aseguró

En horas de la tarde Teleshow pudo conocer detalles de la estrategia legal de las abogadas del futbolista, Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero, para enfrentar en la Justicia a la empresaria. Según pudo saber este medio, las letradas buscarán plantear la competencia del lugar de su divorcio para que sea juzgado en Turquía. El último domicilio de la expareja es Estambul, y tomarían esto como punto de su defensa para que su caso sea presentado allí.

Un especial malestar que tendría el futbolista del Galatasaray es que las hijas de la pareja tenían como centro de su vida el país donde él se desempeña como jugador de la máxima categoría del fútbol de allí. La estrategia pondría el acento en que las niñas de la animadora y el deportista concurrían a un colegio en Turquía y que habría sido una decisión unilateral de Wanda anotarlas en una institución educativa en la Argentina, sin el consentimiento de Icardi.

Otro motivo del enojo del jugador sería la escapada que tuvo la empresaria con el cantante de cumbia 420: el viaje de Wanda a las playas de Brasil y dejar a sus hijas al cuidado de una empleada doméstica nueva, que no contaría con la confianza del jugador. Esto habría generado un gran punto de discordia, según manifestaron desde el entorno de la defensa de Icardi.