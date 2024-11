La estrategia de defensa de Mauro Icardi en su conflicto judicial con Wanda Nara

La estrategia de defensa de Mauro Icardi en su conflicto judicial con Mauro Icardi

Una vez más Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron envueltos en un escándalo. Esta vez su separación, en medio de denuncias y el romance de la conductora con L-Gante, con las hijas de ella de por medio, consiguió que las últimas horas sean sido especialmente agitadas para la expareja. Poco a poco se va conociendo información de la polémica detrás de su divorcio y Teleshow pudo conocer detalles de la estrategia legal de las abogadas del futbolista, Elba Marcovecchio, Lara Piro y Guadalupe Guerrero, para enfrentar en la Justicia a la conductora de Bake Off Famosos.

Según supo saber este medio, las letradas buscarán plantear la competencia del lugar de su divorcio para que sea juzgado en Turquía. El último domicilio de la expareja es Estambul y tomarían esto como punto de su defensa para que su caso sea presentado allí. Un especial malestar que tendría el futbolista del Galatasaray es que las hijas de la pareja tenían como centro de su vida el país en donde él se desempeña como jugador de la máxima categoría del fútbol de allí.

La estrategia pondría el acento en que las niñas de la animadora y el deportista concurrían a un colegio en Turquía y que habría sido una decisión unilateral de Wanda la de anotarlas en una institución educativa en la Argentina, sin el consentimiento de Icardi.

Otro motivo del enojo del jugador sería la escapada que tuvo la empresaria con el cantante de cumbia 420: el viaje de Wanda a las playas de Brasil y dejar a sus hijas al cuidado de una empleada doméstica nueva, que no contaría con la confianza del jugador. Esto habría generado un gran punto de discordia, según manifestaron desde el entorno de la defensa de Icardi.

La palabra de Ana Rosenfeld tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi no pagaría la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara (Video: DDM, América)

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, dio una entrevista con DDM en donde se refirió a la situación de la expareja. “¿Mauro está cumpliendo con los alimentos?”, indagó Andrea Taboada en el ciclo. “No, no cumple”, aseveró la letrada. “¿Wanda está afrontando la manutención de las chiquitas sola?”, siguió Mariano Yezze. “Hace casi un tiempo importantísimo”, afirmó, rotunda.

Mientras que Mariana Fabbiani quiso saber qué sería un buen acuerdo para la conductora de Love is blind. “Que Wanda y Mauro tengan una hermosa y sana convivencia en función de sus hijos como ellos lo decidan. Separados, hoy por hoy, aceptando el divorcio, esta separación, y no entrometiéndose en la vida individual de cada uno. Sí en lo que tiene que ver con la educación, la salud y lo demás de las hijas. O sea, no estoy entrando con nada que tenga que ver con el bozal legal que yo pedí. Simplemente estoy teniendo una esperanza y una ilusión de que estos hijos vivan y crezcan bien como todos los hijos de padres separados.

El viernes por la mañana Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron la primera audiencia para comenzar con los trámites del divorcio, la separación de bienes y principalmente todo lo relacionado con sus hijas. Rosenfeld, la abogada de la empresaria, charló con los medios presentes fuera del departamento ubicado en el barrio de Núñez y contó cómo fue el primer contacto con las abogadas del otro lado.

“Primero, aclaro que la audiencia se pudo hacer por Zoom para evitar que todos los medios se presenten en el juzgado de familia”, comenzó diciendo la letrada y agregó que tan solo estuvo presente su clienta: “Mauro no estaba, estuvieron las abogadas”. Si bien se amparó en el derecho de confidencialidad, aseguró que sus intenciones eran “esclarecer todo lo que estaba pasando y buscar una solución pacífica”.