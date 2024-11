“Es de mi suegra”: la anécdota navideña que sorprendió en The Floor

Mamá Noel sorprendió a Guido Kaczka en The Floor (Video: El Trece)

En la noche del lunes, Guido Kaczka presenció una escena inesperada y llena de humor en The Floor, su exitoso programa de concursos. La protagonista fue Yanina, una preceptora de 32 años que llegó vestida de Mamá Noel, lo que de inmediato provocó las risas y comentarios entre los presentes. Con su atuendo festivo y una guirnalda verde colgando del cuello, la participante se convirtió en el centro de atención, no solo por su elección de vestimenta, sino también por la historia detrás de sus accesorios.

Todo comenzó cuando el sistema aleatorio del programa la eligió para competir, ante lo que decidió hacerlo en la categoría “alergias” frente a Gisela, una estudiante de odontología de 29 años. El conductor, con su inconfundible carisma, la recibió con un simpático “¡Jo jo jo!” que desató las primeras carcajadas. Intrigado por su atuendo, preguntó: “¿Sola viniste?”, a lo que Yanina respondió: “No, con mi mamá”. El conductor, siempre atento a los detalles, miró a la tribuna buscando a la madre de la participante y, al hallarla, comentó: “¿A dónde está la mamá de Papá Noel?”.

El punto culminante de la interacción llegó cuando Kaczka examinó la guirnalda que la concursante llevaba consigo. “Esto es tremendo”, exclamó, sujetando el adorno con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No tardó en hacer una observación que arrancó nuevas risas: “Sirve todo al otro año menos esto. No se puede guardar. Sale con un tufo”. Yanina, fiel a su papel, olfateó el adorno y aseguró que no olía mal, pese a que, según ella, tenía una antigüedad de al menos una década. La sorpresa se reflejó en los ojos del conductor: “¿Eso tiene 10 años?”, inquirió, y Yanina asintió sin dudar.

La participante que no entendió las reglas de The Floor

La conversación se tornó aún más pintoresca cuando ella señaló su gorro rojo con pompón blanco, además de confesar con una sonrisa: “Esto es de mi suegra”. El comentario despertó la vena reflexiva de Guido, quien concluyó: “Ah, de tu suegra. Es lindo conversar las cosas y usarlas al otro año”, una frase que encapsuló la esencia de la anécdota: la mezcla de humor, nostalgia y camaradería que caracteriza a las festividades y las historias compartidas en The Floor.

Con una chispa de improvisación y complicidad, la escena dejó entrever la calidez de las pequeñas historias familiares, donde incluso un simple adorno navideño puede ser el vínculo que evoca recuerdos y provoca risas compartidas. Yanina y su atuendo de Mamá Noel no solo enfrentaron una pregunta sobre “alergias”, sino que trajeron al set de televisión un poco de la magia que envuelve cada detalle del pasado, aunque sea a través de una guirnalda que sobrevivió al paso de los años.

Y fue entonces que la participante ganó en el desafío mano a mano, para luego decidir si continuaba tratando de conquistar territorios o prefería volver a su lugar. “Tengo ganas de desafiar”, destacó, para luego enfrentar a un dermatólogo que se encontraba en la categoría “lastiman la piel”. Lo que no terminó de entender Yanina es que el desafío no era en su categoría, sino en la del territorio a conquistar.

“¡Ay, la que te mandaste! ¿Te conocés las reglas? Ya no se puede volver atrás ”, destacó Guido al tratar de hacer entrar a razones a quien estaba convencida de que competiría con su categoría. Sin embargo, ella no se hizo demasiado problema por lo que pensaba que pasaría y finalmente se encontró cara a cara con Gustavo, el dermatólogo, que finalmente terminó rendido ante Mamá Noel, quien recibió el aplauso de todo el estudio gracias al doble triunfo, que le permitió continuar en la competencia.