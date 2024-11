El repentino viaje de Jimena Barón y su hijo Momo a Brasil: “Madre de hijo surfer”

Jimena Barón mostró algunos detalles del viaje con su hijo para practicar surf en Brasil (Video: Instagram)

Luego de un movido viaje que incluyó visitas a los parques de Disney en Estados Unidos y momentos de relajación en el Caribe, Jimena Barón demostró que su espíritu aventurero no tiene límites. Tras un breve paso por Argentina, la cantante decidió armar las valijas y llevó a su hijo Momo a Brasil, donde regresaron a la escuela de surf que visitaron meses atrás. Y, una vez más, la artista apoyó la pasión del nene por este deporte.

En sus historias de Instagram, Jimena compartió diversos momentos del viaje que reflejaron la conexión especial con su hijo y la diversión que vivieron juntos. La primera postal mostró a Momo, ataviado con su traje de baño, de espaldas, caminando descalzo por la arena y rodeado de la vegetación, con la frase: “Madre de hijo surfer”, subrayando su orgullo y apoyo por el surf que cultivó en el último tiempo.

Otra postal que dejó entrever el empeño que le puso el nene al deporte fue publicada horas más tarde. En este, Barón capturó a su hijo en un momento de descanso, recostado y mirando su celular con las manos cubiertas de cinta adhesiva, un detalle que denota las exigencias de la práctica del surf. Con un toque humorístico, la compositora subió la imagen con el texto: “El surfer encintado”, mostrando la espontaneidad y el carácter divertido de la convivencia entre madre e hijo.

Luego, es una foto en blanco y negro, donde se podía apreciar a tres personas caminando hacia el mar, la intérprete de “La Tonta” logró capturar una escena que evocaba calma y reflexión. “Viajar tranquila”, fueron las palabras que eligió la actriz, transmitiendo la serenidad que experimentaba al disfrutar de estos momentos en familia. Y, además, por estar en contacto con la naturaleza que la estuvo rodeando en los últimos días.

Finalmente, ella dejó en claro la diversión sin límites que disfrutaba su hijo con un video. Con su celular, la cantante mostró al pequeño realizando un salto en alto sobre una fila de bloques en un pasillo, exhibiendo su energía desbordante incluso después de un día en el mar. Para resaltar su actitud, ella lo describió con la frase: “Surfeó todo el día y en su momento libre metió salto en alto”. Y, momentos más tarde, completamente dormido.

Este viaje representó la segunda vez que Jimena y Momo visitan la misma escuela de surf en Brasil, luego de haberse instalado por un par de días en junio de este año. En aquella ocasión, la compositora compartió un mensaje lleno de amor y apoyo hacia el nene. “Momo: yo te acompaño en mil aventuras para que vos de a poco te descubras y entiendas y elijas quién sos y qué querés”, expresó luego de atravesar diversas aventuras al aire libre.

Además, resaltó lo invaluable que fue para ella ser testigo del crecimiento y los aprendizajes adquiridos por el menor. “Tus posibilidades son todas y son infinitas. Solo quiero que seas feliz. Para mí, acompañarte y verte crecer ya es un regalo demasiado grande. No podría pedir más. Te amo hijo, el mundo es tuyo. Nuestro. Mamá”, cerró el mensaje.

También recordó en tono humorístico cómo fue su primera experiencia en el país vecino junto a Momo. “Mi hijo me trae a estos lugares; en febrero me llevó a una escuela de surf en Miramar, éramos 50 personas, un viaje de egresados, a mí casi me da un patatús”, comentó Barón, cuyo hijo demostró un llamado por el deporte desde temprana edad. Y, en medio de aquella aventura familiar, compartió: “Estoy en una casa conviviendo con 16 personas, es Gran Hermano”. Y concluyó: “Todo en pos de ser una madre copada, que apoya a su hijo deportista que la está rompiendo”.