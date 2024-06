Las aventuras de Jimena Barón y su hijo en Brasil: un viaje accidentado, clases de surf y una profunda reflexión

Jimena Barón tomó clases de surf con Momo en Brasil (Instagram)

Luego de su viaje a Corea para promocionar la segunda temporada de la serie El Juego del Calamar, Jimena Barón fue por una nueva aventura: acompañar a su hijo Momo a Brasil. A raíz de la fascinación del nene de 10 años por el surf, la cantante lo acompañó al país vecino a una escuela especializada donde dictan clases en la playa. Feliz por su decisión, la actriz compartió un emotivo posteo donde expresa el cariño por el pequeño y sus ocurrencias.

“Momo: yo te acompaño en mil aventuras para que vos de a poco te descubras y entiendas y elijas quién sos y qué querés”, comenzaba el posteo de la intérprete de “La Cobra” a través de su cuenta de Instagram. Junto a una serie de imágenes donde resumió parte de sus actividades juntos, continuó: “Tus posibilidades son todas y son infinitas. Solo quiero que seas feliz. Para mí, acompañarte y verte crecer ya es un regalo demasiado grande. No podría pedir más. “Te amo hijo, el mundo es tuyo. Nuestro. Mamá”, cerró Barón en esa publicación que obtuvo más de 20 mil ‘me gusta’ por parte de sus seguidores.

También recibió una catarata de mensajes de apoyo por parte de los internautas. “Qué lindo es verte disfrutar”, “Si encarno en otra vida quiero ser hija de Jimena Barón, amén”, “Momo es muy afortunado de tenerte como mamá”, “Soy muy fan de Momo y de Jimena mamá. Ojalá todos los niños tuvieran la suerte de tener una mamá como Jime”, “Quién pudiera tener una mamá tan compañera como vos”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en la publicación.

Las aventuras de Jimena Barón en Brasil

Tan solo unos días atrás, la artista les explicó a sus fanáticos el motivo y las peripecias detrás de su viaje: “Seis y media de la mañana, llegamos. De Buenos Aires a San Pablo y de ahí en micro, donde casi perdemos la vida casi 14 veces...el Morro abajo y arriba, el señor se quedaba dormido. Pero acá estamos”, describió. En ese panorama, la cantante detalló la fascinación del pequeño por el deporte de las tablas y las olas: “Mi hijo me trae a estos lugares; en febrero me llevó a una escuela de surf en Miramar, éramos 50 personas, un viaje de egresados, a mí casi me da un patatús. Y ahora me trajo a la misma escuela pero en Brasil y estoy en una casa conviviendo con 16 personas, es Gran Hermano”, bromeó.

Mientras intentaba acomodar las valijas en el alojamiento, sumó con su habitual estilo irónico: “Todo en pos de ser una madre copada, que apoya a su hijo deportista que la está rompiendo”. En medio de su explicación, Jimena fue interrumpida por el niño, quien le explicó que se iba a la playa y se encontraban allá, luego de dormir tan solo tres horas. Pero ella se mantuvo firme y le ordenó que iban a dormir una pequeña siesta para recobrar energías y enfrentarse a las obligaciones que tenían por delante.

Jimena Barón contó cómo se sumó en a un viaje a Brasil con Momo (Video: Instagram)

A partir de ese momento, la dupla madre e hijo se la pasaron disfrutando de sus días cerca del mar. Las clases de surf fueron el atractivo principal de su aventura, por lo que ella no dudó en sumarse a la actividad. Algunos de sus chapuzones fueron compartidos en sus historias, donde publicó el paso a paso de su periplo.

“El profe dándome indicaciones, yo pensando que quiero salir en las fotos como Shakira o Gisele Bündchen”, bromeó la compositora, quien enseñó cómo transcurría su lección en la playa. Con la ayuda del profesional, Barón aprendió las posiciones básicas para subirse sin miedo a la tabla, la cual iba a serle una herramienta indispensable para enfrentarse a las enormes olas de las playas brasileñas.