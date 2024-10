La reflexión de Coco Sily sobre la actualidad política: “Me siento decepcionado del peronismo”

Coco Sily dio su mirada de la actualidad política (Radio Con Vos)

Durante una entrevista en Radio Con Vos, en el programa Pase lo que Pase conducido por Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, el actor Coco Sily habló sobre su relación actual con la política, recordó su pasado como militante peronista y compartió sus opiniones sobre Javier Milei, el actual presidente de la Nación. En un relato que combinó nostalgia y desencanto, Sily repasó su experiencia en actos y eventos que marcaron su militancia, especialmente en la primera gobernación de Néstor Kirchner, y expresó su profunda decepción con el escenario político actual.

Ante la pregunta de qué le sucede en este momento con la gran interna que está atravesando el movimiento dijo: “En lo personal estoy alejado de la política. Yo fui un tipo muy comprometido, sobre todo en la primera gobernación de Néstor”, expresó el actor. “Era vivir en un sueño: conduje los actos desde un lugar de militancia. No cobré un mango, lo hice con un profundo amor, estaba enamorado, estaba fascinado. Son momentos que yo no me voy a olvidar nunca en la vida”, agregó.

Sily describió eventos históricos en los que estuvo presente, como el acto en la Facultad de Derecho junto a figuras como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, y el 25 de mayo en Santiago del Estero junto al cantautor Pablo Milanés y otros artistas. “Todos viajando en un avión que salió de El Palomar, que era el avión de Isabel Perón, que había quedado ahí y subieron a los artistas a ese avión. Llevé a mis hijos para que vivan la experiencia. Eran chiquitos y me acuerdo de que bajé la cosita donde apoyas el vaso y se cayó a la mierda”, relató entre risas, recordando cómo, en medio de la emoción, se permitió un momento divertido: “Y tuve el peor viaje de mi vida, pero con una alegría diferente a hoy, que estoy asqueado”.

“¿Asqueado del peronismo o de la política en general?”, quiso saber Sietecase y, luego de unos minutos pensando en su respuesta, contestó sin dudas en su voz: “De la política en general. Decepcionado. Dolido. Viste cuando te comprometiste de buena leche, creyendo y ves lo que está pasando hoy...”, concluyó.

La decepción ante el presente político y la figura de Javier Milei

Coco Sily se refirió a la presidencia de Javier Milei y fue crítico del peronismo (Radio Con Vos)

En un tono crítico, el actor de Dios es argentino también se refirió al actual Presidente de la Nación, de quien admitió estar del lado opuesto: “Milei es alguien que está en las antípodas de mi pensamiento absoluto y jamás imaginé que una persona como Milei pudiera llegar a gobernar”, sostuvo el humorista. A la vez, reconoció que la llegada de Milei al poder es consecuencia de algo mayor y que su victoria no fue producto de una “campaña normal en un país normal”.

Sily también cuestionó la autocomplacencia en el peronismo, el cual, según él, tiene una tendencia a dejarse vencer. “Siempre al peronismo le sucede en estas cosas… En el peronismo se decía ´no nos ganaron, perdemos nosotros´. Siempre entregamos los trapos en los últimos 10 minutos. Nunca pensamos que ganaba un personaje tan abstracto y disruptivo como Milei”, expresó.

Ante esta situación, no ocultó su decepción con el movimiento: “Yo sí me siento muy decepcionado del peronismo. Yo pensaba, si no te cambia Milei, no te cambia nada”. Para ilustrar esta frustración, Sily hizo una comparación: “Si vos tenés en tu casa una lamparita que no anda. Bueno, no anda una lamparita. Ahora, si se te cae la araña y vos seguís comportándote de la misma manera, sentado en el mismo sillón… Bueno, ¿qué te tiene que cambiar?”.