Cinthia Fernández enfrentó las versiones de crisis con Roberto Castillo tras su repentino viaje a San Luis

En medio de su estadía en San Luis, Cinthia Fernández fue a una particular cita con su pareja Roberto Castillo (Video: Instagram)

Este miércoles, Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una experiencia inusual. Junto a su futuro marido, el abogado penalista Roberto Castillo, la bailarina visitó un lugar lejos de lo habitual. Lo que parecía ser una romántica salida de pareja se convirtió en una anécdota particular. Mientras la influencer esperaba un gesto amoroso, el letrado la sorprendió con un viaje a una penitenciaría. Posteriormente, ambos se trasladaron a San Luis donde disfrutaron de un día juntos. En ese contexto, las versiones de crisis entre ambos empezaron a circular en redes sociales, destacando una supuesta pelea. Con este panorama, la panelista decidió pronunciarse al respecto.

A un mes de la romántica propuesta de casamiento que recibió la bailarina en las playas de México, las versiones de discusiones y alejamiento en la pareja comenzaron a circular en redes sociales. Sin embargo, lo que detonó el enojo de la panelista fueron las imágenes de este miércoles donde se la veía a ella y al letrado a metros de distancia mientras utilizaban sus respectivos celulares. Además, las versiones de distanciamiento en este reciente viaje colmaron su paciencia. “¿Sabés qué estaba haciendo? Grabando la voz en off de un video. No puedo hacerlo adentro de un aeropuerto porque me sale el audio sucio. Y mi novio y futuro marido estaba también en llamada, por eso nos alejamos. La próxima te llamo cuando me haga el amor y te despejo dudas”, contestó Fernández con ironía en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Cinthia Fernández a las versiones de crisis con Roberto Castillo (Foto: Instagram)

Como si fuera poco, Cinthia también publicó en su feed un video donde se la ve en los brazos de su pareja mientras esta la alza en el aire y la besa. “Desde otras vidas, desde otras galaxias, desde siempre ya te amaba”, escribió arrobando a Roberto. Por su parte, el abogado también aprovechó el momento para expresarle su amor a la bailarina con una foto: “El amor de mi vida”.

Previamente, Fernández había relatado cómo había empezado su salida junto a su pareja. “Me llevó a la cárcel y terminé sacándome fotos”, relató la modelo con su habitual sentido del humor en su cuenta de Instagram. En el clip que compartió en sus historias, Cinthia no solo mostró las afueras del Servicio Penitenciario, sino que también aprovechó para posar junto a dos guardias, quienes se encontraban con su uniforme y armas reglamentarias. “Para mí me quería dejar encerrada”, agregó, a modo de broma, acompañando el comentario con emojis de risa.

El posteo de Roberto Castillo junto a Cinthia Fernández en medio de los rumores de crisis (Foto: Instagram)

Acto seguido, Fernández aprovechó para interactuar con sus más de seis millones de seguidores, lanzando una divertida encuesta: “¿Qué dicen? ¿Me dejan adentro?”. En compañía de este texto, la panelista de LAM (América) posó a las afueras del edificio donde la llevó el letrado. Si bien la visita al penal no fue parte de un plan de ocio, sino una actividad laboral de su pareja, ella intentó tomárselo con el mejor humor posible y compartirlo ante el ojo público.

Cabe señalar que Cinthia quiso evitar ser tomada por sorpresa. Fiel a sus deseos de llevar el mando en su vida, la propia bailarina se encargó de organizar un momento bastante significativo: su fiesta de cumpleaños. Rodeada de amigos y familiares, entre ellos sus hijas, Bella, Charis y Francesca, fruto de su vínculo con su exmarido Matías Defederico, la anfitriona pasó una velada de lujo. “Hace años no festejaba porque es pegado al cumpleaños de las nenas”, explicó en referencia a las gemelas, cuyo agasajo se da con tan solo días de diferencia. “Siempre lo dejaba de lado, me daba fiaca, se me iban las ganas, no lo sentía. Rompí la racha y me hizo feliz”, justificó sobre su decisión de celebrar en esta ocasión.

En la atípica salida a una cárcel, Cinthia aprovechó para sacarse fotos con algunos de los guardias que custodiaban las afueras

En ese marco, la modelo aprovechó el momento para compartir algunas postales y videos con los invitados y disfrutar de la compañía de sus allegados. “A pesar de que la mayoría se escapó por el fin de semana largo o trabajaba, la verdad no me arrepiento porque disfruté a los amores de mi vida, y a mis amigos como hacía rato no me pasaba”, escribió, con un tinte alegre, por haber compartido un día especial con los miembros de su círculo cercano. El momento más emotivo de la celebración llegó cuando Cinthia agradeció especialmente a su futuro marido, Roberto, quien la alentó a festejar. “Gracias amor por estar en todo e incentivarme a festejar y siempre buscar la manera de hacerme feliz. Te amo”, escribió la bailarina en un sentido mensaje dedicado a su pareja.

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños con sus seres queridos luego de un largo tiempo sin hacerlo (Video: Instagram)

Por su parte, el letrado también le dedicó unas dulces palabras por esa especial fecha. “Te amo y te agradezco, y le agradezco a la vida por hacernos coincidir. Te mereces ser feliz hoy y siempre. Acá siempre vas a tener un hombre dispuesto a amarte y a trabajar por los nuestros. Feliz cumpleaños, mi amor”, le expresó, a corazón abierto, reafirmando el profundo vínculo que los une y dio un vuelco en sus vidas que los llevó a comprometerse en su último viaje a México. En ese momento, con tan solo tres meses repletos de amor por delante, la dupla subió un escalón en su noviazgo y, pese a las circunstancias polémicas en las que comenzaron a salir, ambos avanzaron con la idea de convertirse en una familia ensamblada en un futuro cercano.