Los acaramelados videos de Roberto Castillo por el cumpleaños de Cinthia Fernández: “Siempre dispuesto a amarte”

Roberto Castillo saludó a Cinthia Fernández por su cumpleaños compartiendo románticos videos juntos (Video: Instagram, Cinthia_fernandez_)

Cinthia Fernández celebra su primer cumpleaños junto a Roberto Castillo, su novio a quien presentó como tal a principios de julio. La relación sigue creciendo tanto que incluso se comprometieron en las playas de México. Ahora, a propósito del cumpleaños de la “angelita” de LAM, él le dedicó un romántico posteo.

El abogado, a través de su cuenta de Instagram, compartió videos y fotografías de su último viaje y escribió palabras de amor para la modelo. “Te amo y te agradezco, y le agradezco a la vida por hacernos coincidir. Te mereces ser feliz hoy y siempre. Acá siempre vas a tener un hombre dispuesto a amarte y a trabajar por los nuestros. Feliz cumpleaños, mi amor”, puso.

El posteo de Roberto Castillo dedicado para Cinthia Fernández (Instagram, Roberto_castillo)

Ella compartió toda su alegría por el gesto de su pareja: “¡Te amo! Sos mi regalo más sorpresa, más especial, más hermoso y más perfecto que me pudo dar esta vida. Este es mi primer cumple especial rodeada de esta familia que se agranda”. “Nunca te olvides lo que te amo”, concluyó ella, por la publicación del letrado en la que aparecen a los besos y mimos de la escapada que realizaron en donde él le pidió casamiento.

Por su parte, Cinthia se divirtió en sus redes al poner un video de ella soplando las velitas mientras una de sus hijas le acercaba un espejo. Al final, parte del gag terminó fingiendo un desmayo. “¡Feliz cumpleaños a mí! Sin dudas un año y un cumpleaños muy especial rodeada de amor de mi familia que se agranda, de mis amigos que siempre están y del tiempo que no se detiene y asusta, pero enseña a disfrutar cada vez más lo máximo que se pueda de esto que nos prestaron a todos… ¡la vida!”, escribió, en tono reflexivo.

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños en las redes (Instagram, Cinthia_fernandez_)

Hace unos días la panelista de LAM (América) se vio obligada a tomarse un descanso de su Instagram y preocupó a sus fanáticos. En ese marco, ella se vio obligada a explicar que se debía a su estado de salud. “Perdones” fue la palabra que eligió para arrancar el video donde dio a conocer su situación. “Claramente no me estaría sintiendo bien estos días”, explayó ante la cámara, con una voz ronca y a cara lavada.

Desde la cama de su habitación, la bailarina continuó: “Tengo mucho dolor de estómago y ganas de vomitar. Ando con migrañas muy fuertes y tomando ibuprofeno. Me hizo mier… el estómago”. Ante este panorama, hizo hincapié en su estado de salud. “No sé si tengo tantas ganas de subir algo por acá. No me siento bien, por lo que voy a estar desaparecida”, sentenció mientras continuaba en reposo absoluto.

Roberto Castillo y sus fotos en la playa junto a Cinthia Fernández

Tan solo unas horas más tarde, Fernández volvió a publicar en su cuenta para llevar tranquilidad a sus seguidores. En esa ocasión, se propuso despejar cualquier duda respecto a su salud y escribió: “Gastritis… Suero”. Junto a ese diagnóstico, la panelista mostró uno de sus brazos con una pequeña cinta y un algodón donde estuvo la intravenosa con la solución.

En dialogo con Teleshow expresó su dolor por no poder acompañar a sus hijas a un evento escolar. En ese panorama, la modelo destacó el apoyo de su familia, aunque no supo confirmar cuándo recibiría el alta médica. “Me pusieron suero en casa. Así que acá ando en reposo, solo que hoy fui casi arrastrándome al family day. Íbamos a hacer juegos de todo tipo”, comenzó diciendo Fernández en una charla con este medio.

Las playas de México, el lugar que eligió Cinthia Fernández y Roberto Castillo para anunciar su compromiso

Luego, la influencer detalló el cuidado que le brindó su familia: “No sé sinceramente cuándo me darán el alta. Me están cuidando Roberto (Castillo), mi mamá y mis hijas. Me siento mal, de verdad mal”. Por último, la bailarina se refirió a las indicaciones médicas que le hicieron los profesionales: “La dieta que me dieron es la misma que te dan en cualquier gastritis”.