Cathy Fulop se conmovió con un regalo de sus hijas Oriana y Tiziana: “Hoy fui feliz”

El especial regalo de Oriana y Tiziana Sabatini a Cathy Fulop (Video: Instagram/fulopcatherine)

El domingo se celebró el Día de la Madre y en todo el país las familias se juntaron para festejar esta fecha tan especial. Por medio de sus redes sociales, Cathy Fulop mostró el regalo especial que le hicieron sus dos hijas, Oriana y Tiziana con la intención de conmemorar el amor que se tienen.

Las jóvenes decidieron seguir una de las tendencias que aparecieron en las redes sociales hace un tiempo. Hace varios meses comenzó una iniciativa que se originó en TikTok de regalar una remera de color blanco, pintarse los brazos de algún color y abrazar a la persona a la que se quiere homenajear, generalmente se hace con los abuelos y los recién nacidos, pero Oriana y Tiziana decidieron hacerlo junto a su madre.

En el video que compartió Fulop con sus seguidores se puede ver a Ori sentada en una gran mesa en el patio de la casa, con un bowl de metal, con pintura de color lila. En la siguiente toma, está pintándose los antebrazos y las manos. Segundos más tarde, Catherine apareció en escena con una remera blanca oversize y la esposa de Paulo Dybala le dio un fuerte abrazo.

Luego fue el turno de la menor de la familia, que seleccionó un color rosa bebé para la ocasión. Con la intención de no tapar con su brazo las marcas hechas por su hermana mayor, la cantante decidió estirar la prenda. A pesar de haber elegido colores diferentes, ambas escribieron sus apodos debajo de cada uno de los brazos.

En todo momento a Cathy se la ve con una sonrisa y en el pie del video escribió: “¡Con ustedes mis hijas bellas Oriana Sabatini y Tiziana Sabatini lo bonito se vuelve infinito! ¡Las amo con todo mi corazón! ¡Gracias por los abrazos apretujados de hoy! Gracias por todos los saludos hermosos que me dejaron hoy”. Ante este mensaje, sus dos hijas le dejaron sus comentarios en redes sociales y ambas recibieron la respuesta de su mamá.

“Te amo”, fue la declaración de Oriana y Catherine respondió: “Este regalo me conmovió. Gracias por plasmar nuestros abrazos”. Por su parte, la menor de la familia usó las mismas palabras que su hermana y recibió una contestación: “¡Gracias por todos los abrazos, todos los besos, por ser una gran compañera! ¡Hoy fui feliz!”.

Así fue el proceso de creación del regalo de las hermanas Sabatini

Cómo sigue la salud de Ova Sabatini

Los días de la familia Sabatini Fulop estuvieron alterados durante el último tiempo. Es que después de tres años de soportar dolores, Ova Sabatini decidió someterse a una operación en la cadera tras el casamiento de su hija mayor, según relató Catherine Fulop a Teleshow. La actriz, quien ha sido su compañera durante más de 30 años, explicó que su esposo fue intervenido en el Hospital Austral y se encuentra en proceso de recuperación. Por medio de sus historias de Instagram, contó cómo sigue la recuperación.

“Buen día, acá estoy, arruinada. Me puse un filtro que me pone bonita”, dijo la venezolana, con su habitual sentido del humor y antes de detallar como está su marido: “Bueno gente bella, ya estamos en casa. Hoy tengo un día complicado porque voy a trabajar con mis redes sociales, estoy con muchas cositas. Cuidando a Ova a full, cuidándolo mucho, mucho, mucho”, expresó, sobre este momento tan particular.

“Él está bien y fue un éxito. Ese tipo de operaciones son riesgosas, grandes, son muy complicadas, pero salió todo perfecto. Más allá de que la primera noche tuvimos sustico”, le explicó a sus seguidores con tranquilidad y calma en la voz. En una segunda storie, que compartió con sus tres millones de followers, reveló que Oriana viajó desde Italia, donde vive junto a su marido Paulo Dybala, con la intención de acompañar a su padre en este proceso de recuperación.