Pity Álvarez estrenó su colaboración tanguera con Daniel Melingo

La vuelta a la música de Cristian Gabriel Pity Álvarez Congiu se sigue dando a cuentagotas. Mientras continúa recuperando su salud, se estrenó este miércoles 9 su versión -con su correspondiente videoclip- de “Pesar”, un tango de Daniel Melingo que el exintegrante de Los Abuelos de la Nada había registrado en su álbum solista Tangos Bajos (1998).

La grabación tanto de la música como del video (enteramente en blanco y negro y con el aporte de Luis Ortega) se dio en noviembre de 2023, algo que había adelantado Teleshow en aquel momento. Todo ocurrió el día lunes 6 de noviembre en el estudio La cocina de Beti, ubicado en el barrio porteño de Villa Santa Rita, donde Melingo estuvo trabajando para reversionar el primer álbum en el que incursionó por primera vez en el género ciudadano luego de sus aventuras en Lions in Love y su primer álbum solista, el notable H2O (1996).

Ahora, y tras su estreno, se puede ver que la canción es reinterpretada en su totalidad por Álvarez, quien canta sentado en un sillón y rodeado por los músicos Patricio Cotella (contrabajista), Muhammad Habbibi Guerra (guitarra) y Camilo Ferrero (bandoneón). Melingo, en tanto, aparece fuera de escena y en un rol secundario, gesticulando ante cada verso cantado por Pity y casi como un director de ánimos, y no de orquesta. A la hora de cantar, el líder de Viejas Locas optó por un registro grave, crepuscular, copado por el espíritu de Melingo y también trayendo algo de aquel recitado tanguero de su canción “No tengo ganas”, aparecida en No es solo rock and roll (2003), segundo álbum de Intoxicados.

“Abordó los límites de la realidad con esta canción oracular que le queda como anillo al dedo”, había dicho Melingo a este medio acerca de la interpretación de Álvarez sobre su canción “Pesar”. Los testigos de este reencuentro entre los artistas, a través de una sesión que duró alrededor de cuatro horas, destacaron el “buen ánimo” de Pity y la predisposición mutua para generar un buen ambiente, acorde a lo que necesitaba la grabación. “Siempre estamos pendientes de cada movimiento y semblanzas que salen de su persona. Lo consideramos un artista esencial en nuestro panorama musical. Siempre estuvimos, estamos y estaremos en contacto. Hay un cariño mutuo que trascienden las fronteras”, le había dicho Melingo a Teleshow sobre su vínculo con Pity.

Esta no es la primera vez que los caminos musicales de Melingo se cruzan con los de Álvarez. En 2007 lo había invitado a cantar en una nueva versión de “Esta es mi presentación” (tema de Los Twist) que se incluyó en el disco Maldito Tango, en la que también está Pipo Cipolatti. Un año antes, en abril de 2006, Daniel había sido invitado al show que Intoxicados dio en el Luna Park. Esa noche cantaron juntos “No tengo ganas” y “Narigón” (canción de Tangos Bajos, una de las favoritas de Pity). También coincidieron varias madrugadas de improviso en el bar Rodney, pegado al cementerio de la Chacarita: el repertorio tanguero de Melingo cobraba una nueva vida en la guitarra criolla de su autor y en la voz del cantante de Viejas Locas.

“Lo de Cristian es muy emocionante. Lo conozco desde chico y siempre admiré su talento. Cuando grabamos el track para Maldito Tango fue una inolvidable experiencia. Poder juntar dos pesos pesados en una misma canción (Pity & Pipo) para un álbum mío, fue una gran satisfacción y una alegría inmensa que guardo en casa”, recordó Melingo en diálogo con este medio.

“La grabación de estas cuatro canciones con Cristian es algo que teníamos pendientes desde hace mucho tiempo. Siempre tocamos juntos aquellas piezas musicales que incluimos en esta grabación, en privado y en público. Llegó la hora de mostrar al mundo este rework sobre un álbum trascendente para el público y para artistas en general, como es Tangos Bajos”, detalló el tanguero, quien además adelanta que esta reversión tendrá “grandes artistas de nuestro firmamento y también de factura europea y mundial”: además de Pity, también grabaron el italiano Vinicio Capossela (el tema “Noche Transfigurada”) y Julieta Laso (“Este cuore”).

Cabe recordar que Pity está regresando a cuentagotas a su metier. En diciembre pasado se había concretado su vuelta luego de que Gabriel Prajsnar, bajista de la última formación de Viejas Locas, editara el tema “Sigue el Rock N’ Roll”, donde el también cantante de Intoxicados aportó voz y guitarra. Y casi dos meses atrás, un día antes del Día del Amigo, volvió a sonar en una nueva canción del grupo Do Neurona, titulada “Amistad eterna”.

Todas estas cuestiones se dan en el marco de su rehabilitación ordenada por la Justicia, luego de que en julio de 2018 quedó preso tras dispararle a Cristian Díaz, quien murió en el acto. Primero estuvo en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza y luego cumplió una domiciliaria con tobillera electrónica. Esto fue revocado en marzo de 2023 por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, quienes además suspendieron el debate oral al considerar que no se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso. Asimismo, los magistrados ordenaron que sea sometido a informes trimestrales para conocer la evolución de su estado de salud y establecer si, en algún momento, está en condiciones de ser juzgado por el delito de homicidio simple.