Reapareció Pity Álvarez: a la espera del juicio por homicidio, lanzó un tema sobre la amistad junto al grupo Do Neurona

Do Neurona y Pity Álvarez - Amistad eterna

Cristian Gabriel Pity Álvarez Congiu está regresando a cuentagotas. En diciembre pasado se había concretado su vuelta luego de que Gabriel Prajsnar, bajista de la última formación de Viejas Locas, editara el tema “Sigue el Rock N’ Roll”, donde el también cantante de Intoxicados aportó voz y guitarra. También trascendió que estuvo grabando con Daniel Melingo para una reversión del clásico Tangos bajos. Y ahora, un día antes del Día del Amigo, vuelve a sonar en una nueva canción del grupo Do Neurona, titulada “Amistad eterna”.

Se trata de una emotiva balada rockera que, por su tópico, pareciera continuar la saga intoxicada de “Reggae para los amigos” y “Noche con amigos”. De hecho, el tema está producido por Pity y Felipe Barrozo, guitarrista de Intoxicados. Y también figuran en los créditos las teclas de Adrián Burbujas Pérez, miembro de aquella banda. La novedad del caso es que el lanzamiento del tema incluye un videoclip en el que se lo ve a Álvarez, pero no del todo: están sus manos enguantadas tocando una guitarra acústica con el logo de Viejas Locas, hay parte de su cara captada en modo selfie por un celular, también aparece escribiendo el título del tema y el nombre de la banda en una cartulina blanca. Y en un momento también comienza a pasar fotos que dan cuenta de la larga amistad que lo une a Carlos Charly Seta, cantante de Do Neurona.

Con su voz más nasal que nunca, Pity entra en la segunda estrofa y entona: “El camino se vuelve más humano / El amigo sincero es como mi hermano / y llega a ser tan elemental como el sol / Grande riqueza, dulce compañía cuando estoy con vos”.

“A Pity lo conozco hace bastante, hace aproximadamente 18 años. Somos amigos, compartimos muchos shows con él. Hemos sido soportes de Viejas Locas, nos grabó un prólogo para nuestro primer disco. Ahora yo le propuse hacer una canción para el Día del Amigo. La quería hacer con él, porque lo quiero mucho, nos ha ayudado mucho, siempre. Se lo ofrecí y al toque me dijo que sí, que le muestre el tema. ‘Está buenísimo, cambiemos este acorde, acá cerralo en LA...’, me dijo y me tiró un par de cosas que solo saben los cracks. Fue todo muy sencillo, no nos costó nada hacerla. El tema tiene la mística de Intoxicados. Yo soy muy fan de Pity de siempre”, le cuenta Seta a Teleshow.

Portada de "Amistad eterna", el tema que Pity Álvarez grabó con el grupo Do Neurona

Seta cuenta que mientras escribía esta canción junto a Guadalupe Laterza, la otra voz de Do Neurona, ya se lo imaginaba a Pity cantándola. Luego de que Álvarez aceptara ser parte de la canción, pusieron manos a la obra. “El tema lo grabamos en varias etapas, entre marzo y junio de este año, en distintos estudios: un poco en mi casa, un poco en el estudio de un amigo y otro poco en el estudio de Burbujas, que fue donde hicimos la mezcla final del tema”, cuenta.

El videoclip, dirigido por Santiago Ruiz de Nacho Producciones, fue filmado en dos locaciones: una, es una quinta en donde aparecen todo el grupo y algunos de los invitados; y la otra, las tomas en las que aparece Pity, se hicieron en la terraza de un amigo que tienen en común él y Seta. “Se prestó a ser filmado, también, algo que no quiere hacer mucho. Incluso tiró varias ideas para el video... Se metió mucho en la producción, no solo musical, sino también en la del celip. La verdad, se puso la de Messi y la de Diego, las dos juntas”, dice Charly.

La existencia de Do Neurona, que viene girando desde 2008 y tiene dos álbumes de estudio, tiene mucho que ver con Álvarez. “El nombre de la banda lo puso él”, cuenta Seta. “Intoxicados iba a llamarse Do Neurona. Cuando empezó la banda, se llamaba así. Pero después terminó eligiendo Intoxicados. Cuando yo armé la banda, habíamos hecho una fecha con otro nombre, pero estaba dudando. Y él me dijo: ‘Si te gusta Do Neurona, andá y registralo’. Y a mí me encantó, porque es un nombre original. Incluso Felipe me contó que cuando Pity le pasó los primeros demos de Intoxicados para que se aprendiera las canciones, en los casettes decía ‘Do Neurona’”, completa.

“A Pity voy a ver desde que yo era chico. Somos de la misma camada, del año 72. Vamos a hacer un tema ‘Nací en el 72′ (risas). Yo lo conocí primero a Felipe en un recital. Y me invitó a verlos a un show. Entré a conocerlo a los camarines, me invitó a una fiesta después del show y así se fue gestando la amistad, con el tiempo. La amistad es tiempo. A veces hace dos años que te conocés con alguien y es como si lo conocieras de toda la vida, y también a alguien que por ahí conocés hace veinte, pareciera que no lo conocés... Yo soy muy de la amistad y la amistad para mí es genuina. Este tema no es algo que quisimos hacer de manera oportunista o comercial. Está muy lejos de eso. Yo lo hice muy de verdad, muy de corazón. Y seguramente por eso él aceptó estar”, dice Seta.

Todo esto ocurre en el marco de su rehabilitación ordenada por la Justicia, luego de que en julio de 2018 quedara preso tras dispararle a Cristian Díaz, quien murió en el acto. Primero estuvo en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza y luego cumplió una domiciliaria con tobillera electrónica. Esto fue revocado en marzo de 2023 por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, quienes además suspendieron el debate oral al considerar que no se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el proceso. Asimismo, los magistrados ordenaron que sea sometido a informes trimestrales para conocer la evolución de su estado de salud y establecer si, en algún momento, está en condiciones de ser juzgado por el delito de homicidio simple.

En noviembre del año pasado Pity Álvarez grabó con Daniel Melingo para una reversión del disco Tangos bajos (Instagram)

“Lo que puedo contar es que él está bien, está tranquilo. Se lo ve contento. Ojalá pronto salga con su música, que es lo que todos los que lo queremos y lo que más nos gusta de él, aparte de su persona. Los que lo queremos, tenemos ganas de que salga a rodar por ahí, porque la música es lo que lo apasiona”, cierra Seta.

La letra de “Amistad eterna”, el tema de Do Neurona con Pity Álvarez

Entrá amigo, llevate lo que quieras

y si lo deseas, te doy mi alma también

Cantemos juntos hasta que la noche venga

Entre alegrías y tristezas

El paso del tiempo, amistad eterna

El camino se vuelve más humano

El amigo sincero es como mi hermano

y llega a ser tan elemental como el sol

Grande riqueza, dulce compañía cuando estoy con vos

Buena suerte, amigo

Buena suerte el haberte encontrado

Buena suerte encontrarte en esta canción

Risas compartidas y abrazos del alma

Contigo todo es bueno, refugio de mis largas madrugadas

Contigo todo es bueno

brindo por eso, mi camarada