Margarita, la nueva producción de Cris Morena, desde adentro: flores, música, un show íntimo y un catering atípico

Margarita, la nueva tira de Cris Morena, llegará a la pantalla de Telefe este lunes a las 21.15

Aún faltaban unos días para el comienzo de la primavera; sin embargo, los pasillos de Telefe se llenaron de flores y colores. Es que todo estaba listo para el lanzamiento de Margarita, la nueva tira de Cris Morena que, este lunes, llegará a la pantalla a las 21.15. El spin-off de Floricienta, que se grabó en Uruguay, hizo el camino inverso a lo que estamos acostumbrados: primero se estrenó en la plataforma Max, donde ya hay subidos más de 15 episodios y ahora verá la luz en un canal de aire.

Pasaron veinte años desde aquel momento, pero la magia está intacta. Al menos así lo demuestran la docena de presentaciones que Florencia Bertotti tiene previstas —y ya vendidas— en el Movistar Arena y la curiosidad por conocer cómo continúa la serie que protagonizó, ya sin su presencia, pero sí con la de algunos de sus actores originales en las dos temporadas, emitidas durante 2004 y 2005.

Pero volvamos al barrio de Martínez y a la puesta repleta de flores para el lanzamiento de esta ficción. En un evento para periodistas e hijos, todo tiene el sello de Cris Morena, hasta el catering: sándwiches de jamón y queso, pinchos de pollo, tequeños, albóndigas y tragos de colores son solo algunos de los componentes del menú previo a la gran presentación. Las ensaladas en cono fueron una de las atracciones y la gelatina de postre sorprendió a todos, ideal para una tarde calurosa de septiembre.

Cris Morena con brillo y emoción en su mirada al ver materializada su creación

Las sorpresas no quedaron en la carta del “bandejeo”, sino que esa fue solo la entrada al mágico mundo de Cris. Las luces se apagan y el tráiler de la tira suena a todo volumen. La historia comienza con el nacimiento de Margarita, la hija de Flor (Bertotti) y El Conde (Fabio Di Tomaso), y la búsqueda de su identidad, tras una serie de engaños que la dejan despojada de todo, tanto material como afectivamente.

Tras los aplausos de rigor, las palabras. “Es la serie más vista desde el lanzamiento de la plataforma y la que más nuevos suscriptores trajo desde su estreno”, anuncia el titular de Max. “Apostamos al prime time porque es una ficción para toda la familia y estamos convencidos de que vamos a reunirlos frente a la tele por el abanico de audiencias que pueden disfrutar de Margarita”, asegura Guillermo Pendino, gerente de programación de Telefe. Entre los anuncios también se pudo saber que la serie tendrá su reacción en vivo por streaming, a cargo de Juana Albina y Martiniano “Marto”.

“Me gusta ver brillar los ojos de las personas y más si son jóvenes artistas. Margarita es realmente un cuento que les juro que vale la pena ser contado", dijo la productora

“Me siento en casa, me siento inmensamente feliz”, abre su discurso Cris, al borde de las lágrimas. “Quiero adelantarles que tengo un elenco de jóvenes talentosísimo, que entrenamos durante un año entero: coaching actoral, baile, canto, todo lo que se puedan imaginar. Pero aparte todos los artistas son de Otro Mundo —su academia— que es importantísimo decirlo porque es un espacio, un semillero, que está generando artistas para todas las plataformas”, explica. “Me gusta ver brillar los ojos de las personas y más si son jóvenes artistas. Margarita es realmente un cuento que les juro que vale la pena ser contado y por eso hoy les quiero compartir un poquito de esta gran historia”, agrega.

Las luces se apagan otra vez y el gran salón dispuesto para el evento se convierte en un boliche. Mora Bianchi (Margarita) y Ramiro Toti Spangenberg (Merlín) comienzan a entonar “Mucho, poquito, nada” y el resto del elenco (Lola Abraldes, Tomás Benítez, Mateo Belmonte y Pilar Masse, entre otros) se suman para cantar “Espejito” y “Soñadores”. Tras el grito generalizado de “Otra, otra”, llegó el turno de “Flores amarillas”, que durante años interpretó Bertotti y que puso a bailar a todos. Para el final, un bonus track de Isabel Macedo, la malvada Delfina, cantó “Reina de todo” y fue el momento más festejado de la tarde.

Isabel Macedo cantó “Reina de todo” y fue el momento más festejado de la tarde

El elenco de la tira lo completa un verdadero dream team de artistas consagrados: Boy Olmi, Rafael Ferro, Julia Calvo, Isabel Macedo y Graciela Stefani, que volverá a hacer de las suyas con Malala.

La vuelta de la icónica villana

“Alguien está en problemas”, repite Isabel Macedo rodeada de nenas que sostienen una cámara de video en modo selfie. El latiguillo corresponde a Delfina, la supermala que persiguió a Florencia Bertotti en Floricienta y que ahora está de vuelta, no tan mala pero sí tan inescrupulosa como siempre.

Isabel Macedo y su Delfina, una de las preferidas de los nostálgicos y de las nuevas generaciones

“A mí me encanta trabajar con Cris, si el proyecto era cualquier otro también le hubiera dicho que sí, porque todo lo que hace está lleno de la magia. Es como que hace un producto para tu niño interior, entonces todo es una alegría al corazón”, explica la actriz en diálogo con Teleshow, minutos después de haber hecho su presentación.

Macedo, que también fue parte de otros ciclos de la productora como Verano del 98 y Alma Pirata, explica que no tuvo inconveniente en instalarse con su familia seis meses en Uruguay, donde se grabó la tira, pero sí quiso conocer cómo sería la Delfina actual: “Pasó el tiempo y necesitaba sentarme a escuchar quién es el personaje hoy, no dar por sentado las cosas que hacía en ese momento porque siento que todos no somos los mismos todo el tiempo”.

Ya con la vuelta cerrada, dejó Salta, donde vive desde hace años con su marido, el exgobernador de esa provincia, Juan Manuel Urtubey y con sus hijas, Isabel y Julia, y se estableció con la familia completa en Montevideo. “Fue todo un movimiento, pero si me preguntás, no lo pensé tanto. Dije que sí, se lo conté a él, me dijo que sí también, listo. Somos una pareja muy pareja, cuando se tiene que ir él, yo me quedo con las chicas, les pongo el moño y las llevo al colegio; y lo mismo hace él si yo estoy trabajando. No es algo pesado, somos una familia, un equipo y funciona así naturalmente. Yo me quedo tranquila para poder ir a trabajar tantas horas y esta vez fue especial, porque ellas fueron a verme al estudio por primera vez y les encantó”, asegura y para ejemplificar cuenta que llegó a Uruguay con todas las letras aprendidas porque “era la música que sonó semanas adentro de mi casa”.

El semillero

Mora Bianchi y Toti Spangenberg, los protagonistas de Margarita

Como en cada una de sus ficciones, Cris Morena convoca nuevas caras y proyecta carreras. Lali Espósito, Peter Lanzani, Eugenia “La China” Suárez, Luisana Lopilato, Celeste Cid son solo algunos de los nombres que la productora “descubrió” y llevó a la fama a muy corta edad. Claramente, vio “ángel” y talento en ellos antes que nadie. Esta vez tampoco fue la excepción.

En el caso de Margarita, la protagonista de este cuento, la actriz detrás del personaje, tiene una historia digna de otro guion. Mora Bianchi tiene 19 años y en diálogo con este medio cuenta cómo llegó hasta acá. “Las expectativas son muy altas porque para mí es un sueño cumplido. Estudio comedia musical desde que tengo 7 años”, dice la joven que vive con sus padres y su hermano en La Plata.

Cuando era pequeña, su mamá puso en la mesita de luz junto a una vela un papel que decía: “Mora en una serie de Cris Morena, protagonizándola”. Tiempo después, audicionó para ingresar a Otro Mundo, pero no sería tan simple. “Hice un casting para entrar a estudiar. Quedé. Pero yo pedía beca y no había más”, recuerda. Dos días después, llegó el toque mágico, la llamada más esperada. “Estaba en el colegio, en la clase de fisicoquímica y mi mamá puso en el grupo de familia: ‘Llamó Cris Morena que quedaste, pero tenés que hacer otro casting y un entrenamiento’. Me largué a llorar y le dije a la profesora: ‘Mirá, no voy a hacer esto en mi vida (Risas). Entonces me dejó ir al baño y me puse a gritar, no entendía nada. Volví a mi casa y me fui a dormir la siesta hasta que la escuché a mi mamá gritar: ‘Mora, Mora’. Era Cris para hablar conmigo”, recuerda sobre aquel momento cumbre. El resto es historia conocida: fue al casting presencial, deslumbró a todos y se quedó con el protagónico de la tira.

Ramiro “Toti” Spangenberg, del semillero de Cris Morena hasta el infinito

El recorrido de Ramiro “Toti” Spangenberg fue otro. “Yo entré a estudiar música a la academia de Cris y en una pequeña presentación que hicimos me vio y se ve que le gustó bastante”, explica el joven, que se especializaba en canto y guitarra. “Cero actuación, cero”, se anticipa a aclarar, pero, sin embargo, ya había sido elegido. “Cris me dijo que le gustó lo que hice, que empecemos y acá estamos”, explica el joven que tiene 22 años, vive en Tigre y se convirtió en Merlín, el protagonista masculino de la historia. “Es un príncipe que viene a traer un poco de justicia”, cuenta sobre su rol en Margarita.

“Hay mucho trabajo detrás, entonces es muy fácil ponerse las expectativas muy altas, sabiendo que lo que se hizo siempre funciona y va a funcionar. Es como un patrón: serie, teatro, segunda temporada, teatro. Ojalá también sea así”, arriesga Toti, como lo llaman todos.

Margarita en números

El tráiler de Margarita (Video: Max)

Fueron 4 meses de rodaje.

Más de 60 locaciones dentro de Uruguay (Punta del este, Montevideo): La Baguala, Casa Pueblo, Carrasco, La Rambla, Ex Palacio Presidencial, Ciudad vieja, Club Uruguay, Hipódromo Nacional de Maroñas.

Un staff de 300 personas que se Instalaron en Uruguay.

En cuanto a los talentos fueron: más de 400 actores; 1500 extras, 20 actores protagonistas, más de 50 chicos son de Otro Mundo que viajaron a Uruguay para hacer distintas participaciones.

Para la confección del vestuario: todo es realización nacional por Susana Pérez Amigo. La ropa se llevó de Argentina en tres containers. Por otra parte, Jorge Rey diseñó todo el vestuario de Isabel Macedo.

Se viene Margarita, esta noche por Telefe

La escenografía se diseñó en Argentina con un equipo a cargo de Martín Seijas . Se transportaron vía terrestre en containers.

Cris Morena estuvo todos los días de rodaje y llevó a todo su equipo argentino.

Se grabaron 11 videoclips.

La historia cuenta con más de 50 momentos musicales en la serie, cada uno con su propia coreografía y estética visual.

