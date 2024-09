Los románticos gestos de Roberto García Moritán a Pampita que enamoraron a la modelo

El día que Roberto García Moritán le compuso una canción a Pampita (Video: Paramount)

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán comenzaron su historia de amor en agosto del año 2019 y a los pocos meses el economista tomó la decisión de proponerle matrimonio con una espectacular propuesta en las playas de Punta Cana. A seis años de este casamiento, los rumores de una posible crisis e infidelidad por parte de Moritán estallaron.

A lo largo de su relación, Roberto fue el protagonista de cientos de románticos gestos para con la modelo, demostrándole todo su amor en las redes, que hicieron que la historia de la pareja se convirtiera en una especie de cuento de hadas. Cuando la dupla se conoció, ambos estaban descreídos del amor, pero un chat les cambió la vida: “Hola Caro ¿cómo estás? Soy Roberto García Moritán, me pasó tu número Ori”, fue el primer mensaje que envió el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

En el mes de enero de 2024 fue el cumpleaños de Carolina y García Moritán le dedicó un tierno mensaje, acompañado de un video en el que mostraba momentos especiales de los últimos tiempos. “¿Cómo no morir de amor por vos? Feliz cumpleaños mi vida, te amamos”, escribió el legislador, a través de su cuenta de Instagram. Cabe recordar que esta celebración fue a la distancia, ya que la modelo se encontraba de vacaciones en México con sus hijos mientras él se quedó trabajando en Buenos Aires.

En el mes de febrero de este año, específicamente en el Día de los Enamorados, Rober, como le dice la ex de Benjamín Vicuña, la sorprendió a la distancia con un increíble ramo de rosas blancas: “¿De quién son? No tienen tarjeta... ¿son de papi?”, le decía Carolina a su hija menor para luego compartir fotos de ella posando con el ramo y etiquetando a su esposo, destacando el gran gesto que tuvo en el momento.

En el año 2021, Pampita y su familia tomaron la decisión de exponer su vida en un reality show llamado Siendo Pampita (Paramount+), donde mostraron la intimidad de su día a día mientras ella atravesaba el embarazo de Anita, la hija que tiene en común y en la segunda temporada mostraron cómo se adaptaban nuevamente a ser padres.

En el tiempo que duró este show, el economista no se guardó nada y le dio varias sorpresas a su esposa. El capítulo 5 de este programa fue titulado “Sorpresas”; el matrimonio se presentó diferentes regalos y en esta ocasión el hombre se impuso la misión de componer una canción.

Para llevar a cabo esto llamó a Marcelo Ezquiaga, un reconocido compositor y amigo personal, con la intención de buscar su ayuda: “Reírnos un poco de lo que nos convertimos como pareja y decirle ‘por vos, mi amor, hago lo que sea’”, fue la definición que dio el hombre perteneciente al partido Republicanos Unidos. Esta interpretación la hizo en el Palacio Sans Souci, donde la pareja celebró su casamiento en noviembre de 2019, con una orquesta, velas y vestido con un esmoquin cantó: “Voy a cometer una locura esta noche y voy a poner mi voz en movimiento, mis amigos me dijeron “no lo hagas”, pero desde que te conocí, hago cosas que no estaban en mí. Porque hago cualquier cosa por vos, mi amor. Invento nuevas formas de decirlo. Me convertí en plomero, cerrajero y herrero”, comenzaba el tema.

Luego detalló todo lo que adoptó en su relación: “Vi “This is us” y lloré, aprendí a hacer asados sin quemar tejados, puse inyecciones como un enfermero, di clases de matemáticas, me puse aparatos. Busqué una panquequera, me hice baños de crema, levanté mi ropa tirada y la dejé ordenada y la toalla en su perchero”, luego siguió entonando: “Vi películas románticas, escribí cartas de amor, compartí el control remoto, grité goles de Boca, hice cursos de diseño, de decoración. Hago cualquier cosa por vos, mi amor, busco nuevas formas, intento nuevas formas, descubro nuevas formas de decirlo. Hago cualquier cosa por vos, mi amor”.

Otro de los románticos gestos fue durante el cumpleaños 44 de Ardohain, que lo celebró en la casa de Nordelta y aprovechó la ocasión para mostrar el exclusivo regalo que le hizo su marido. Se trató de una réplica del famoso banco que aparece en Un lugar llamado Notting Hill (1999), película protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant, y se lee: “Para June quien amaba este parque, para Joseph quien se sentaba junto a ella. June Wetherby 1917-1992″.

Para su segundo aniversario de bodas, el dueño de varios restaurantes la sorprendió con un viaje improvisado a Mendoza, creyendo que iban a tener un íntimo almuerzo, la subió a un avión, la llevó a una bodega y tuvieron un paseo en carruaje junto a Anita. Con la intención de que sea todavía más romántica la escapada, el vehículo que usaron para moverse estaba lleno de pétalos de rosas. “Siempre me hace sorpresas”, dijo en su momento la conductora.

