La historia detrás del regalo que Roberto García Moritán le hizo a Pampita: la réplica del banco de Notting Hill

La palabra del carpintero que hizo el banco que Roberto García Moritán le regaló a Pampita (Video: “Desperezate”, Canal de la Ciudad)

Para June, quien amaba este parque. De Joseph, quien siempre se sentaba junto a ella. June Wetherby 1917-1992.

Esta reconocida inscripción se puede leer en el banco de una plaza en la escena de la película Un lugar llamado Notting Hill (1999), protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant. Allí se sientan Anna Scott y William Thacker.

Y desde enero de este año, también lo hacen Carolina Pampita Ardohain y su marido, Roberto García Moritán. Aunque no lo hacen en Londres (Inglaterra), sino en Nordelta, en donde la pareja tiene una casa de fin de semana. Es que para su último cumpleaños, el empresario le regaló a la modelo una réplica del banco de la popular película romántica que envió a hacer especialmente para su esposa, que es fanática de dicho largometraje.

Una semana antes del 17 de enero, el político contactó a un carpintero para regalarle a esposa el banco que a ella tanto le gusta de la película que le fascina. El hombre no tenía tiempo, no llegaba a hacerlo para la fecha que él necesitaba, y le recomendó a un colega: Maurico Bertolusso, cuyo negocio se llama Divina Madera, quien le terminó cumpliendo el sueño a la conductora.

“Por lo general, cuando llega un trabajo sin tanto tiempo previo uno escapa porque quiere trabajar tranquilo, sin problema. Yo no lo conocía, no miro mucha tele, sabía que era el marido de Pampita. Cuando lo conocí me cayó súper bien. Estaba como embelesado. Yo me comprometí con la causa porque fue un trabajo especial, un regalo desde el amor. Él me compró desde ese lado. Tuvimos que dejar de continuar con otros trabajos para poder dedicarnos a que el banco salga en tiempo y forma”, dijo el empresario en una entrevista en Desperezate, el ciclo que conduce Diego Pérez en el Canal de la Ciudad.

Roberto García Moritán y Pampita están casados desde noviembre de 2019 y son padres de Ana

“Tampoco tenía certezas de que íbamos a llegar. Sabíamos que podíamos, pero hasta que no lo tenés casi resuelto no sabes”, agregó sobre el banco que está hecho en cedro y para el cual no solo el carpintero vio la película sino que todos los empleados del local trabajaron para poder llegar a entregarlo en tiempo y forma.

Luego de haber hablado con García Moritán, la producción del reality de Pampita se comunicó con el profesional para contarle que la propuesta era real, una idea de su esposo. “Busca enamorarla permanentemente”, le dijeron. No hubo nada más que hablar y pusieron manos a la obra. “Es un banco típico londinense, de plaza, pero después cuando fui a buscar referencias eran todos parecidos, pero ninguno el mismo”, contó.

“Tuve que sacar imágenes dela película, escalarlo, dibujarlo digitalmente con programas de diseño, también a mano, hasta que llegamos al diseño. Fue una pieza para trabajar en un taller y no en la casa en la que se entregó. Era más trabajo de escritorio que de talle porque tenía mucho trabajo previo”, agregó sobre el banco que llevaba escrita la misma frase que en la película.

Pampita mostró el jardín de su casa y sorprendió con un especial detalle (Video: Instagram)

“Fue todo muy lindo. Cuando crees que tenes todo hecho, te cae un trabajo especial como este, desde el amor...”, sintetizó Bertolusso, feliz con la reacción de Pampita al ver su obra terminada. Al respecto, agregó que el material utilizado fue el cedro. ”Ideal para la estabilidad, además de la estética, y era un tono muy similar al de la película, explicó. Y agregó que, casi como una casualidad, al momento de recibir el pedido tenía ese tipo de madera estacionada “esperando para ser usada”.

En tanto, si bien no quiso revelar el costo de un banco de ese estilo, especificó: “Lleva mucho trabajo, el de muchas personas, además de lo que uno deja de hacer y el tiempo que le dedica. Hoy es muy difícil decir qué es caro y qué es barato. Pero sí, sale unos mangos”.

