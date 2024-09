Eugenia La China Suárez, íntima: “Nunca dudé de quién soy y tuve claro el personaje que crearon de mí”

La China Suárez, íntima: su carrera, las críticas, el recuerdo de su padre y el vínculo con sus hijos (Video/Alejandro Beltrame)

Es una de las actrices más requeridas de su generación: literal, no para de trabajar. Películas, campañas publicitarias, acciones comerciales con marcas de todo el mundo. De una forma u otra, siempre está en el centro de la escena. Desconoce el motivo, pero así sucede desde que era pequeña y apareció en los medios de la mano de Cris Morena. Como una alquimista, todo lo que toca lo convierte en oro. Si viste una campera con tachas, la pone de moda. Si toma agua en un vaso con brillitos, sus seguidores saldrán a buscarlo hasta conseguirlo. Eugenia La China Suárez parece invencible, sin embargo, detrás de esa coraza dura y poderosa que se armó para protegerse, habita una mujer tímida y sensible a la que le afectan las críticas y el constante señalamiento. “A veces me canso”, asegura en un mano a mano con Teleshow.

El centro de operaciones para esta charla se da en el barrio porteño de Villa Crespo. Eugenia tose y cuenta que se siente afectada por el cambio de clima, hace apenas unas horas estaba en un avión volviendo de Canadá, a donde viajó para presentar su nueva película en el Festival de Cine de Toronto. Sin embargo, el agotamiento no parece hacer mella en su rostro. Con un look total denim, combinando top y jeans con patchworks, corona con el pelo híper planchado y un make up perfecto. Siempre impecable. ¿Cómo lo logra? “Voy a decir la verdad, me teletransporto”, bromea para romper el hielo. Y a juzgar por su belleza, impoluta e inalterable, podría ser cierto.

Este jueves 19 de septiembre estrenará Linda en todas las salas del país. Dirigida por Mariana Wainstein y secundada por Julieta Cardinali, Rafael Spregelburd, Minerva Casero, Felipe Otaño y Agustín Della Corte, ella se pone en la piel de una joven que, por un hecho fortuito, ingresa a una casa de familia adinerada para realizar tareas domésticas. Allí comenzará a relacionarse con cada uno de los integrantes del clan y a descubrir que detrás de sus vidas aparentemente perfectas, se esconden secretos y complejidades.

Durante gran parte del filme la actriz no habla, pero con sus gestos y sus miradas, dice más que con las palabras. “Me encantó porque era un personaje completamente distinto. Era un desafío poder hablar con la mirada, fue algo que trabajamos mucho con Mariana, la directora. El tema de no gesticular tanto como suelo hacer en mi vida y que el silencio hablara más”, explica sobre la característica de Linda, su personaje. “Es una mujer fuerte que está en un lugar de vulnerabilidad, que necesita el trabajo porque tiene que ayudar a su hija. Que tenga que vivir todo lo que vive me parece injusto”, agrega.

Más allá de lo que destaca de Linda, el personaje, hay algo mucho más profundo que le transmite Linda, la película. “A mí me encanta lo que pasa con la peli, porque es súper incómoda de ver. De hecho, todas las veces que la vi me sentí muy incómoda a pesar de haberla filmado. Y es la realidad de la mayoría de las mujeres de este país que tienen que salir a trabajar, que no tienen la opción de elegir y hacen lo que pueden”, afirma sobre el contexto económico y social de su personaje. “Yo crecí y a lo mejor veía como algo lejano ser actriz o estar con Cris Morena, pero no como algo imposible porque vivía en la Capital, porque sabía más o menos de qué se trataba, y me parece muy duro saber que hay gente que realmente no tiene la posibilidad de elegir y que sea la mayoría”, asegura.

La China Suárez mano a mano con Teleshow. Hablar de su película fue apenas una excusa para conocerla más en profundidad (Fotos/Alejandro Beltrame)

Esta semana la actriz comenzará a grabar su participación para En el barro, el spin off de El Marginal. “Un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo, se llama Nicole, pero no me dejan contar mucho. Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”, adelanta. Además, terminó el rodaje de La bastarda, tras seis meses filmando en el sur con Eleonora Wexler, Diego Cremonesi y Joaquín Ferreira. “Vengo trabajando mucho con Disney, me siento cómoda. Esta es una seriela, un nuevo género que fusiona serie y novela, lo produce Adrián Suar también. Por suerte estoy con muchos proyectos”, cuenta entusiasmada.

La madre de Rufina (la hija de 11 años que tuvo junto a Nicolás Cabré), Magnolia (5) y Amancio (3), los niños que tuvo con Benjamín Vicuña, este año también lanzó su carrera musical. Y si bien grabó colaboraciones con El Polaco, Ecko, Rusheking, Rodrigo Tapari, Santiago Celli y L-Gante, la expectativa está puesta en el encuentro musical con Lali Espósito. “Todavía no lo hablamos, creo que en algún momento se va a dar. Pero bueno, Lali ya está hace diez años como solista, la rompe y yo soy muy respetuosa de los lugares que ocupa la gente en el ambiente. Todavía me falta”, aclara sobre el esperado cruce.

—Vas saltando de proyecto en proyecto. Estás haciendo mucho cine y poca televisión, ¿es una decisión tuya o se dio así?

—Lo que pasa es que no hay muchos proyectos ahora en televisión, todo es streaming, plataformas o cine. Creo que la industria va evolucionando y hay que saber adaptarse. Yo extraño la tira. Por ejemplo, Argentina, tierra de amor y venganza fue uno de los proyectos que más feliz me hizo desde que empecé a trabajar, y a la gente le encantó. La tira te da una cercanía que por ahí la plataforma no, porque capaz grabaste y tarda dos años en estrenarse y uno le pierde como el hilo. La tele también tiene esa cosa de inmediatez, de tener que hacerlo rápido, de resolver, de hacer 20 escenas por día. Deseo tener otro proyecto de esos.

—Con tu participación en el Cris Morena Day renovaste el amor con tu público pero muchos te descubrieron, nunca te habían visto cantar y bailar...

—Sí, fue muy loco. Fue como una bocanada de amor muy fuerte. Y lo agradecí mucho. Fueron días que no podía parar de repostear cosas en redes, y seguían apareciendo fotos y videos nuevos. Y además, compartirlo con mis hijos, estar en el camarín con ellos vocalizando, en el teatro Gran Rex que fue mi segunda casa, reencontrándome con mis compañeros: fui muy feliz.

—Se viralizó un video de Rufina entre el público gritándote “mamá” apenas subiste al escenario, te debe haber movilizado...

—Ellos me habían visto cantar, pero nunca habían vivido la efervescencia de lo que era el público de Casi Ángeles. Al principio se asustaron, no entendían por qué gritaban. Claro, yo no les dije nada, los dejé que lo descubrieran y después no se podían dormir. O sea, era la una de la mañana y seguían hablándome del tema, estaban como muy flasheados. Rufi me decía: “Mamá, no sabés cuando entré cómo me reconocían”. Lejos de padecerlo, les encanta.

Eugenia y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio

— Una vez contaste que Cris quería convocar a Rufi para alguno de sus proyectos. ¿Crees que seguirá tus pasos y los de su papá?

—Todavía no lo tiene muy claro, ahora está muy metida en el hockey. Está feliz porque siente que está evolucionando y con Nico queremos que entienda que las cosas cuestan y que, si quiere mejorar, no tiene que faltar a los entrenamientos aunque haga frío o tenga sueño. Pero sí, toma clases de canto y le gusta. Yo la veo como madre y canta y baila muy bien. La escucho a veces vocalizando, es fanática del K-pop, busca videos de Stray Kids, Blackpink y los vemos juntas, eso nos conecta mucho.

—¿Ser mamá es tu mejor versión?

—Sin ninguna duda. Es en lo que más me importa ser buena, desde chica lo pienso. No quiero ser ni la mejor actriz, ni la mejor cantante, lo que quiero es crearles recuerdos a ellos tal como fue mi infancia. Tuve muy buenos padres, muy buena familia, gracias a Dios, y yo quiero eso, que tengan muy buenos recuerdos de cómo fui como madre.

—¿Y sentís que lo venís logrando?

—Creo que sí, y me lo dicen ellos, es un trabajo de todos los días, y es mi prioridad.

—Hasta los haters coinciden en que sos buena madre, que vivís viajando con ellos, que están siempre con vos...

—Sí, igual todas las cosas que vengan de afuera, tanto halagos como críticas, considero que es gente que no me conoce. Aprendí a tomarlas con pinzas: “Bueno, muchas gracias, pero no me conocés”. A mí me importa lo que me dicen mis hijos y la gente que tengo cerca como mi mamá, mis amigos, mi familia.

—¿Qué cosas tuyas creés que tienen? ¿Te siguen, por ejemplo, con el amor por los animales?

—Les encanta. Creo que es importante que ellos vean lo que me pasaba a mí con mi papá, que no podía ir por la calle y ver una persona y no darle comida o algo. Viste que esas no son cosas que uno cuente en las redes porque me parece que no corresponde. Pero sí lo veo en el reflejo de mis hijos y son esos momentos en donde uno dice: “Estoy haciendo las cosas bien”, porque que ven a alguien y dicen “Pobre” o “¿Por qué tiene que estar pasando por esto?”. Son súper conscientes. Y eso es lo que más me importa.

—Siempre hablás de tu papá (murió en 2012) y parece que está muy presente, ¿no?

—Sí, re. Mi papá me habló mucho desde que era muy chica y con su carácter, su personalidad, muy disruptivo también, muy rebelde, muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos. Yo lo admiraba muchísimo, él me quería mucho y me admiraba, y nunca dudó de mí. Nunca, nunca, nunca. Y no es que mi mamá no lo haya hecho. Mi mamá es la que me llevaba más a tierra.

Para el Día del Padre, la actriz compartió una foto de su infancia con su papá, rodeados de perros en la playa (Foto/Instagram)

—Y te acompaña un montón, está siempre con vos...

—Muchísimo. La amo. Es mi mejor amiga, pero yo siempre le agradezco eso. Mi mamá por ahí me ve con mis hijos que yo estoy todo el tiempo diciéndoles lo lindos que son o lo que hacen bien, porque sé lo importante que es fomentarles la seguridad en sí mismos. Mi mamá siempre fue muy objetiva, para nada crítica ni competitiva, pero nunca me decía: “Ay, mi amor, sos la más linda o sos la mejor actriz”. Nunca.

—Pero a la vez te llevaba a los programas.

—Recontra, pero siempre muy objetiva. O sea, yo llegaba de grabar, volvía a mi casa y tenía que levantar el plato igual que mi hermano y hacer la cama. Y yo era una más y tenía que ir al colegio y, en ese sentido, siempre me tuvieron con los pies en la tierra. Hoy en día creo que fue súper importante porque no sé qué hubiese sido de mí sin la educación de mis papás.

—Siempre hablamos de Rufi, quizás menos de Magnolia, es más chiquita, pero ¿ella también perfila por el lado artístico?

—Uh Magnolia sí, es como una mini Mirtha.

—¿Es diva?

—Recontra, muchísimo más que yo a esa edad. Muchísimo. Y es súper observadora y le encanta. Rufi es más de los animales, más sensible. Magnolia observa todo, todo, todo eh. “¿Qué vestido? Ese vestido no me gusta tanto”. Tiene seis años, y yo digo: “Dios, lo que viene se me viene”. Amancio también es muy observador, sé que tiene una especie de enamoramiento conmigo, que no puedo con él y creo que no voy a poder nunca. Ayer estaba arrodillada bañándolos, con el buzo todo arremangado, mojada, el pelo después de todo el día que había hasta viajado en avión, me mira y me dice: “Mamá, qué linda que estás”. Y yo digo grrrrrrr (exclama graciosa). Si supieras, pienso, porque hasta en el peor momento, él es un romántico, me ve linda y me derrito.

—¿Qué te queda pendiente por hacer?

—Muchas cosas. Me encantaría hacer una comedia musical en calle Corrientes, que es algo que me gusta. La Sirenita, Frozen, todo bien Disney, amo.

La mirada de los otros

Es una de las preferidas de las marcas y sus más de 6.5 millones de seguidores en Instagram cotizan alto. Es por eso que promociona todo tipo de productos y experiencias, y siempre marca tendencia. “No soy muy de seguir la moda y, en general, cuando todos están tratando de usar la misma marca, yo trato de no usarla. Bueno, siempre fui muy en contra de la corriente. Es cierto lo que decís, por ahí algo que subo se hace tendencia y por eso también me gusta compartir el cuidado animal o temas que me interesan, para que sean tendencia las cosas realmente importantes”, asume sobre su capacidad de influir en su comunidad.

Pero también, tiene un ejército de haters siempre listos para atacar o juzgar cualquiera de sus acciones.

La China Suárez habló sobre el constante interés en su vida privada: "A veces cansa"

—No solés salir a contestar las críticas ni desmentís rumores y da la sensación como que estás blindada y que no te importa nada de lo que te dicen, pero en el fondo lo deberás sufrir...

—Tengo momentos en los que estoy más fuerte emocionalmente, y otros en los que todo me afecta más. Y también hay temas que me duelen más y menos. Hay cosas que son súper banales y frívolas que no me importan, pero sí hay una irresponsabilidad gigante sobre cómo se han tocado algunos temas.

—Hay algo detrás del anonimato de la redes sociales que parece dar vía libre para poner la lupa sobre todo lo que hacés, ¿sentís eso?

—Sí, obvio. Están como muy pendientes, pero ya el tema del hater en las redes no lo siento tanto. Tengo mucha gente que me quiere, entonces también eso se equilibra y trato de enfocarme ahí. Recibo mucho amor. Sí siento que es más irresponsable desde los comunicadores que están frente a una cámara, pero también elegí no luchar con eso. En su momento, cuando se metían con mi maternidad, hablé, todo cuestionaban, si viajaba, qué hacía, pero lo repetí muchas veces y no lo recibí más, creo que quedó bastante claro.

—Se nota que estás en una etapa muy tranquila, en total armonía con los padres de tus hijos, con el entorno, más madura, ¿estás en tu mejor momento?

—Estoy en un muy buen momento por suerte y creo que es importante saber reconocerlo y disfrutarlo porque la vida sube y baja. Tengo trabajo, gracias a Dios, que es un privilegio hoy. Tengo a mis hijos con salud, que para mí es lo más importante. Tengo gente que me quiere, entonces sí, la verdad es que estoy en un muy buen momento.

La China Suárez posa frente al banner de Linda, su nueva película en la que actúan Julieta Cardinali, Rafael Spregelburd, Minerva Casero, Felipe Otaño y Agustín Della Corte y que estrena esta semana

—¿Quién es realmente Eugenia, detrás del personaje de La China?

—Yo creo que eso pueden describirlo mis hijos o mis amigos. Siempre me costó mucho hablar de quién soy. Siempre tuve muy claro cuál fue el personaje que armaron de mí y quién soy yo, entonces, nunca dudé de eso. Obviamente, con mis errores y mis cagadas, como todo el mundo.

—¿Por qué crees que siempre está puesto el foco en si estás de novia o no estás de novia? No podés tener un amigo que ya te relacionan con él...

—A mí también me llama la atención eso. ¿Por qué importará tanto? Yo estoy en el ambiente y veo lo que hacen todos, y uno sabe lo que pasa. Mis amigas me dicen: “Si supieran que nosotras, que por ahí somos desconocidas ante los ojos de la gente...”. Ellas eran las que iban a los boliches y hacían competencia a ver a cuántos se chapaban. Y yo era más de quiero ése y quiero estar de novia, y no sé qué.

La China Suárez en plena nota con Teleshow

—Bueno, vos sos muy Susanita

—Sí, siempre fui muy de estar de novia y eso, pero también creo en la amistad entre el hombre y la mujer, y es muy loco tener que todavía estar dando explicaciones. Pero bueno, esa parte ya la solté. Que crean lo que tengan que creer.

—Pero tenés un amigo, te juntás y ya es un novio...

—Siempre, siempre, con cualquier presencia masculina. Mis amigos lo saben y se ríen, por ahí estoy caminando, termino una reunión con un productor y estoy pendiente porque digo: “Si me sacan una foto ya estoy con él”.

—¿Y esto te jode?

—No es que me jode, pero a veces cansa. No tengo ganas. A veces estoy en etapas en las que digo: “Bueno, ya está”. Pero sí, es agotador que de todo se haga algo tan grande.

Fotos y videos/Alejandro Beltrame.