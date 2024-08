Cris Morena Day: Agustina Cherri y su hija Muna deslumbraron con una versión de “Corazón con Agujeritos”

Así empezó el Cris Morena Day en el Gran Rex (Video: Olga)

Después de mucha expectativa y horas de acampe por parte de los fanáticos, la pasión desenfrenada por el Cris Morena Day dio rienda suelta en el Gran Rex. En los alrededores de la calle Corrientes, desde temprano cientos de personas se agolpaban en las vallas con posters de Chiquititas, Casi Ángeles, Rebelde Way y Floricienta. Así, con la conducción de la mismísima histórica productora junto a la actriz Gimena Accardi y Nati Jota, el evento dio inicio a una noche de emoción y nostalgia de la mano de canciones que se volvieron icónicas para más de una generación.

Puertas adentro, cientos de personas se acomodaron en sus butacas para seguir de cerca el homenaje. Detrás del telón, los integrantes del canal de streaming Olga ultimaban detalles y contenían sus ansias por empezar el homenaje. En ese sentido, Nati Jota preparaba su look con una flor amarilla en su pelo. Cuando el reloj marcó las 20, la influencer apareció sentada en el escenario, leyendo un cuento: “Dicen que de chicos somos como esponjitas de colores que se van impregnando de otros colores, texturas aromas, miedos, sueños, tristezas y ganas. De chiquitos nos cuentan historias y nos armamos una idea de la vida a través de esos relatos. Crecer es empezar a vivir esas historias que nos contaron, o mejor dicho las propias, que mañana se las vamos a narrar a otro chiquitito. Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, los mejores cuentos de mi infancia. Historias que un día terminaron y me recordaron que solo eran historias, pero nunca las historias son solo eso. porque las esponjas se llevan sus colores para adentro donde se revuelven, se mezclan con otros y un día pintan otras con colores inventados. A sentir mucho, una vez más, bienvenidos al Cris Morena Day”.

Los fans de Cris Morena mostraron su pasión en la previa del show (Crédito: prensa Cris Morena Day)

Las fans asistieron al teatro con peluches y juguetes de sus series preferidas (Crédito: prensa Cris Morena Day)

Así palpitaron los fans el Cris Morena Day en las afueras del Gran Rex (Crédito: prensa Cris Morena Day)

Cuando las luces se apagaron, Cris Morena salió a escena luciendo un saco blanco, un pañuelo azul y una pollera blanca con puntos azules. “Hola gente de mi corazón, de los corazones rojos, es el color que nos lleva a hacer todas las cosas con amor, pasión, con el universo, no sé cómo agradecerles tanto amor de tantos años. Es la primera vez que me hacen un ceremonial day y que aplauden la trayectoria mía y de todos ustedes. Disfruten, es alucinante todo”. Acto seguido, la productora y la conductora se sentaron detrás de un escritorio, el cual estaba decorado con flores amarillas y comentó ante las 3.200 personas: “Esto es lo que siento cuando los escucho y los miro. Los ojos brillan, los oídos suenan, la mente crea, el instinto percibe, la pasión explota, el cuerpo baila , el olfato perfuma, la boca besa, el alma ríe, y vos vibrás. Sos luz, sos aventura y camino, sos principio y final. Sos artista de tu vida, vos podés todo”.

Mike Amigorena cantó en el Cris Morena Day (Crédito: Prensa Cris Morena Day)

Tras recordar sus inicios en el teatro, la periodista presentó el primer show de la noche. “Me emociona mucho que esta persona va a cantar una de mis canciones preferidas”, resaltó Cris Morena. De esta manera, el homenaje comenzó con Mike Amigorena interpretando el tema de Jugate Conmigo, el programa de entretenimiento que salió al aire entre 1991 y 1993. “Fueron cinco años de tribuna llena, me desmayo. Era impresionante, hubo muchos chicos que salieron de ahí. Había juegos, reflexiones, amores, mucho baile”, reconoció la productora.

El Cris Morena Day contará con las apariciones de Lali Espósito, Rusherking, Agustina Cherri y su hija Muna, Emilia Attias, Evelyn Botto, Isabel Macedo, Joaquín Levinton, Migue y Mery Granados, Mike Amigorena, Francisco Charco, Nicolás Vázquez, Peter Lanzani, Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Rocío Igarzábal

El show también dio lugar a la emoción con el recuerdo de Romina Yan. Todo empezó cuando Nati jota le dijo a la homenajeada: “Siempre hablás mucho de Romina como tu guía”. Inmediatamente, Morena interrumpió y no pudo evitar emocionarse: “Hoy está acá. Romina está acá. Vive Ro. Ese nombre salió cuando estábamos armando Aliados. Y teníamos un vivero donde se suponía que trabajaban los seres de luz, y no tenía nombre. Se me acerca una persona que quiero mucho con un papelito y me dice ‘ya tiene nombre’. Ahí quedó Vive Ro. Ella está en mi colibrí, tengo muchas flores en mi balcón que los atraen. Pero ella no está en los colibríes, ella está acá, en los ojos de mi nieta, en los ojos de Tomás, y en todos ustedes que la siguieron durante toda la vida”.

El próximo show estuvo a cargo de Fran Masini -quien interpretó a Luka Colucci en la reciente versión de la producción musical “Rebelde”-. El joven deslumbró al público al cantar “Verano del 98″ junto a Nati Jota y Cris Morena, quienes bailaban a su lado.

Noticia en desarrollo...