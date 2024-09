El divertido video de Coco Sily y su novia lavándose los dientes con un producto especial: “Me van a quedar negros”

El divertido video de Coco Sily y su novia lavándose los dientes con un producto especial (Video: Instagram)

Coco Sily fue protagonista de un divertido momento en las redes sociales. A través de un video que publicó su novia Cinthia Chimi Meza en su perfil de Instagram, se lo pudo ver al actor y a su pareja limpiándose los dientes con un producto blanqueador. Pese a la promesa de mejorar el aspecto de su dentadura, el actor dudó ante la propuesta de ella.

“¿Qué vamos a hacer?”, le propuso la mujer en el video, grabado en modo selfie desde la bacha del baño, mientras preparaba los cepillos de dientes de los dos con dentífrico y con un producto oscuro, similar al betún tanto por su textura, color e incluso su packaging. “No sé, pero estoy un poco asustado”, bromeó Coco. “Nos vamos a blanquear los dientes”, le dijo su novia. “Tenga cuidado, no hagan en casa estas cosas... Uy, se me van a caer los dientes...”, le replicó Sily con preocupación.

“Me van a quedar todos los dientes negros... A mi no me gustan estas jodas, de verdad”, insistió él con preocupación, mientras Meza se reía y seguía preparando la cuestión. “Es para que te queden los dientes muy muy blanquísimos”, le replicó ella. Luego, comenzaron a cepillarse mientras se veía cómo sus bocas iban tiñiéndose de negro. Al verse de negro, Coco hizo una risa burlona, como de monstruo.

Al finalizar el cepillado, procedieron a enjuagarse y mostraron a cámara sus sonrisas. Pero Coco no parecía muy convencido con el resultado. “Los tengo verdes como los tenía antes”, dijo. “Mirá que lindo que estás ahí... Bueno, están un poco negros todavía porque te quedó algo del producto”, lo consoló ella y terminó el video.

“No importa lo que hagas. Lo que importa es ‘con quién’. El camino del disfrute, siempre es simple. Somos nosotros los que la complicamos. A reírnos de las simplezas mis queridos, que cuando la vida se va a poner jodida, no nos va a pedir permiso. Disfruta. Reite. Viví. Que para eso viniste! Feliz lunes para todos. Especialmente para mi persona favorita, mi Cokito del amor. Te amo infinito punto rojo. Chimi”, escribió ella en el epígrafe del divertido video, explicando que en realidad lo más importante es haberse divertido un rato.

La semana pasada habían circulado rumores de que Sily había sido internado de urgencia. Ante este panorama, el actor habló con Teleshow para llevar tranquilidad al público y contar cómo se encuentra. “Por suerte no tengo nada, estoy bien”, comenzó diciendo el humorista. “Solo fui a ver al médico por un pico de fiebre que me bajó enseguida. Pero ya estoy bien, muchas gracias por la preocupación. Y no estoy internado, por suerte”, agregó. “Estoy en casa, tuve que suspender la gira, por suerte me siento mucho mejor”, concluyó.

La información surgió a raíz de que el Teatro La Llave publicó en su cuenta oficial de Instagram que la función El Deconstruido, que tenía previsto dar Coco el próximo domingo 15 de septiembre en Córdoba Capital, había sido suspendida.

El humorista estuvo en la entrega de los Premios Martín Fierro, el pasado lunes, y se mostró muy enamorado de su novia, Cinthia Meza. La relación entre ellos se afianza día a día, desde que Coco la presentó públicamente en abril de este año. La mujer, quien en sus redes sociales se presenta como life coaching, es la persona con la que el actor volvió a darle una oportunidad al amor, tras su ruptura con Cecilia Caramelito Carrizo.

En el momento en que ambos fueron vistos juntos, Sily le dio una nota a Intrusos (América) en donde se explayó sobre el momento sentimental que estaba comenzando a vivir. “Estamos muy felices, si se nos ve así es porque estamos muy felices. Que viva el amor. Estamos muy bien, cada vez mejor, que eso es lo más importante”, expresó el actor, todavía algo sorprendido por la situación. “Estamos muy bien y estamos muy felices, la verdad es que ya van unos cuantos meses y no puedo creer que el universo se haya portado tan bien con el Coco Sily”, continuó con su característico humor.