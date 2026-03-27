El Consejo Federal de Turismo eligió nuevas autoridades: Dante Querciali liderará el organismo hasta 2027

La 175ª Asamblea del CFT realizada en Rosario reunió a los máximos referentes del turismo público y privado de Argentina

La ciudad de Rosario fue el escenario de la 175ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), un encuentro que reunió a los máximos representantes del sector turístico público y privado del país, donde se definió la renovación completa de las autoridades del organismo y la presentación de nuevos programas y estadísticas para el sector. Dante Querciali fue elegido por unanimidad hasta 2027.

El evento contó con la participación del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), Daniel Scioli, y el nuevo presidente del CFT y del Instituto Fueguino de Turismo (In.Fue.Tur), Querciali.

También estuvieron presentes funcionarios de distintos niveles, como el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y la secretaria de Turismo de Santa Fe, Marcela Aeberhard, junto a los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti, respectivamente, y la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel.

En una jornada marcada por la articulación entre los sectores público y privado, Scioli destacó el impacto de las políticas nacionales en la reactivación turística. “Celebro que aquí en Santa Fe se trabaje de manera transversal en todas las áreas de Gobierno que hacen que el turismo sea un éxito”, sostuvo el secretario.

El encuentro en Rosario permitió presentar nuevas estadísticas turísticas y programas clave para el desarrollo del sector nacional

Luego, remarcó: “Podemos ver la nueva realidad de Rosario, de Santa Fe y de toda la Argentina, y nos presentamos como destino de calidad, seguro, cada vez más demandado por el turismo internacional”. Según cifras difundidas durante la asamblea, el turismo emisivo cayó un 13%, mientras que la llegada de visitantes del exterior subió un 8,5% respecto al año pasado.

Scioli atribuyó este comportamiento “a la promoción, inversión y posicionamiento de Argentina”, y subrayó el efecto de la política de “Cielos Abiertos” impulsada por el presidente Javier Milei y la labor conjunta del INPROTUR y la Cancillería. Uno de los datos resaltados fue el incremento del 40% en el arribo de turistas provenientes de China tras la eliminación del visado.

En su intervención, Scioli afirmó: “El turismo tiene las soluciones a los problemas, crea empleo, inspira a los jóvenes. Sabemos cómo se moviliza la economía regional. Donde llega el turismo hay trabajo, donde llegan turistas hay divisas, por eso es clave el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado”.

Por su parte, Pullaro agradeció el respaldo de las autoridades nacionales: “Siempre tuvimos el apoyo cuando Santa Fe no tenía diseño turístico, y el acompañamiento de Nación nos permitió ser una provincia que apuesta y empuja permanentemente al turismo para que sea un motor más de la economía de Argentina”.

Pullaro subrayó la importancia de la mejora en los indicadores de seguridad en la provincia y el regreso de eventos multitudinarios: “Provincia Invencible de Santa Fe es el lema que lleva nuestra bandera y con la disminución de las estadísticas de violencia y delito es posible que hoy vuelvan eventos a esta ciudad que nos marcan el camino que estamos llevando adelante. Estamos listos para mostrar al mundo lo que representan nuestros humedales, los ríos, las lagunas y las posibilidades de invertir en el turismo”.

El intendente santafesino, Poletti, presentó los resultados del trabajo interjurisdiccional con otras ciudades. “Entendemos al turismo como política de desarrollo y gracias al trabajo en conjunto tenemos un crecimiento del 35% en el gasto turístico interanual”, expresó.

El secretario Daniel Scioli destacó un aumento del 8,5% en llegadas de visitantes extranjeros y un descenso del turismo emisivo del 13%

La asamblea sirvió también para concretar el recambio de autoridades del Consejo Federal de Turismo. Valentín Díaz Gilligan realizó la transición de la presidencia y destacó: “Hoy cedo la posta a Willy (por Dante Querciali), pero somos un mismo equipo, sigamos trabajando todos juntos”. Querciali, quien fue elegido por unanimidad para liderar el organismo hasta 2027, agradeció el respaldo recibido.

El encuentro incluyó varias presentaciones de cara al futuro de la actividad turística. Bernardo Moreno, a cargo de la Dirección Nacional de Calidad Turística, expuso sobre el valor de las estadísticas en turismo receptivo y emisivo, enfatizando que estos datos permiten analizar la evolución de mercados específicos y su impacto en la economía nacional.

Ana García Allievi, secretaria Ejecutiva del INPROTUR, explicó la actualización del Plan de Promoción Turística Internacional 2026, mientras que Pablo Cagnoni, director de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo, detalló las líneas de acción en la materia.

Sergio Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales, presentó los ejes de gestión y la agenda de actividades para este año, y Laura Teruel, al frente de la Cámara Argentina de Turismo, anunció la realización del CAT Woman Summit el 24 de abril en la ciudad de Córdoba.

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, adelantó la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) y el 51º Congreso de Agentes de Viajes, programados para mayo en Mendoza, en coincidencia con la 176ª Asamblea del CFT.

Entre las iniciativas presentadas durante la jornada, se incluyó el programa turístico-cultural “Los Caminos de Belgrano”, a cargo de Marcela Aeberhard y Marcos Díaz (Ente Tucumán Turismo), enfocado en los circuitos vinculados al legado de Manuel Belgrano. También se expuso la propuesta de turismo estudiantil “Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo”, impulsada por Alejandra Mattheus, y los proyectos “Santa Fe MICE Awards”, presentados por Gustavo Curto y Matías Tomati, y “Santa Fe se muestra”, a cargo de Javier Dellamonica.

Juan Alvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura de San Luis, dio detalles sobre el programa “50 Festivales de San Luis”. La nota incluyó la presentación de “La gestión local del turismo - escenario y desafíos”, a cargo de Pablo Sgubini y Marcelo Valdomero, representantes de la Red Federal de Municipios Turísticos.