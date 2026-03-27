La postura del Cholo Simeone sobre su futuro como entrenador del Atlético de Madrid

Simeone y el Atlético de Madrid se mantienen unidos rumbo a la Champions League

Diego Simeone seguirá al mando del Atlético de Madrid y continuarán el proyecto conjunto al menos hasta la temporada 2026-27, según el diario AS. De acuerdo con la información publicada, tanto desde la parte del entrenador como la del club no efectuarán la cláusula y marcaron un final a los rumores sobre una posible salida aplazando el interés de otros clubes europeos por el técnico argentino.

La prensa española despejó cualquier duda sobre la continuidad del Cholo luego de que crecieron las especulaciones sobre una posible marcha del técnico argentino, alimentadas tanto por la entrada del fondo Apollo en el accionariado como por supuestos intereses de clubes como el Inter de Milán. Sin embargo, ambas partes optaron por mantener intacto el vínculo que los une hasta el 30 de junio de 2027, descartando la activación de la cláusula de liberación que habría permitido una separación anticipada.

El técnico argentino tiene por delante la final de la Copa del Rey

El entendimiento entre Simeone y la dirección deportiva se refleja en los preparativos para el próximo ciclo. Bucero y Mateu Alemany, responsables de la planificación deportiva, ya trabajan junto al entrenador para definir los refuerzos del Atlético de cara a la próxima campaña. Mientras tanto, el foco del Cholo está puesto en los retos más inmediatos: un triple enfrentamiento ante el Barcelona y la final de la Copa del Rey, un trofeo que el club ansía desde hace años.

La supuesta permanencia del entrenador argentino se produce tras semanas de intensos rumores que lo vinculaban a su salida, relatadas por El Chiringuito: “Simeone mantiene un precontrato, un acuerdo, con Inter de Milán para la próxima temporada”. Sin embargo, ni la llegada de Apollo como nuevo actor en el accionariado ni la presión externa parecen haber modificado los planes.

El acuerdo actual contempla la continuidad hasta 2027, aunque ambas partes dejaron abierta la posibilidad de negociar una extensión adicional al finalizar la temporada, de acuerdo con la prensa española. Por ahora, la prioridad es cerrar el año con éxitos deportivos y asegurar la presencia en la próxima edición de la Champions League. Una vez cumplidos estos objetivos, las conversaciones sobre el futuro podrán retomarse con calma.

El Cholo Simeone mantendrá el mando del equipo y buscará nuevos éxitos con el conjunto Colchonero

Desde su llegada, Simeone transformó al Atlético de Madrid en un habitual de la élite europea. En 14 temporadas y media, el argentino dirigió 786 partidos, acumulando 465 victorias, 170 empates y 151 derrotas. Bajo su mando, el club sumó ocho títulos, incluyendo dos Ligas, una Copa, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

El impacto de Simeone va más allá de los trofeos: salvo en su primer semestre, el Atlético clasificó a la Champions League en todas las campañas que dirigió, consolidándose como uno de los referentes del fútbol tanto español como europeo y hoy se considera parte fundamental del ADN rojiblanco.