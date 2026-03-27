Tras convertirse en número 1 del mundo en dobles, Horacio Zeballos cayó en semis y se despidió del Miami Open

Esta vez no pudo ser para Horacio Zeballos y Marcel Granollers

La ilusión de Horacio Zeballos de alcanzar una nueva final en el circuito ATP se frenó de manera inesperada en el Miami Open. Luego de convertirse nuevamente en el número 1 del mundo en dobles, el marplatense cayó junto a su compañero, el español Marcel Granollers, en semifinales del segundo Masters 1000 del año.

Fue triunfo para el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2 y 6-3, en un partido donde la pareja hispano-argentina no pudo imponer su habitual solidez y chocó frente a una de las duplas más peligrosas del circuito.

El encuentro, disputado este viernes en el Hard Rock Stadium, tenía un condimento especial: no sólo definía a uno de los finalistas, sino que enfrentaba a dos duplas en gran forma. Zeballos y Granollers llegaban como máximos favoritos y con el impulso anímico de haber asegurado el regreso del argentino a la cima del ranking mundial a partir del próximo lunes.

Del otro lado, Patten y Heliovaara venían con una racha perfecta en el certamen, con victorias en sets corridos en todas sus presentaciones previas, lo que anticipaba un duelo de alto nivel.

Sin embargo, lo que prometía ser un partido equilibrado terminó siendo un dominio claro de la dupla europea. Desde el inicio, el británico y el finlandés marcaron diferencias con un tenis agresivo, preciso desde el fondo y muy efectivo en la red. Rápidamente lograron un quiebre que les permitió encaminar el primer set, que cerraron por 6-2 sin sobresaltos.

Zeballos y Granollers, que venían de superar en cuartos de final a Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin en un duro partido, nunca encontraron respuestas. La solidez que los había llevado hasta las semifinales -y que los convirtió en una de las parejas más dominantes del circuito- esta vez no apareció.

El segundo set mantuvo la misma tónica. Patten y Heliovaara volvieron a presionar con su servicio y aprovecharon cada oportunidad de quiebre. De hecho, allí estuvo uno de los detalles que explican el resultado: mientras los europeos capitalizaron 3 de 5 breaks posibles, Zeballos y Granollers no consiguieron ninguno en 8 ocasiones.

Patten y Heliovaara ganaron el ATP Finals en la temporada pasada (Fuente: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Con un juego ordenado y sin fisuras, Patten y Heliovaara sellaron el triunfo que los depositó en la final del torneo. Sus rivales en busca del título saldrán del otro cruce de semifinales, que será protagonizado por los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori -séptimos favoritos-, y la pareja conformada por el australiano John-Patrick Smith y el neerlandés Sander Arends.

La derrota significó un revés sorpresivo para Zeballos y Granollers, que llegaban con grandes expectativas. El recorrido en Miami, de todos modos, deja aspectos positivos. Más allá del número 1 para Cebolla, la dupla mostró nuevamente su vigencia al alcanzar una instancia decisiva en un Masters 1000, en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.

Zeballos y Granollers comparten equipo desde 2019 y han construido una sociedad altamente exitosa, con títulos de Grand Slam y múltiples consagraciones en torneos de primer nivel. En 2025, conquistaron Roland Garros y el US Open, logros que los convirtieron en una de las parejas más temidas del circuito.