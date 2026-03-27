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El gesto inesperado del capitán de Nueva Caledonia ante Jamaica que se viralizó en redes: la llamativa reacción del arquero

César Zéoula resaltó su tradición al obsequiar un amuleto típico de su país en un seleccionado que remarcó su cultura en el duelo ante el conjunto jamaiquino

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César Zéoula le obsequió el banderín y una ofrenda a Andre Blake”

El cierre de la participación de Nueva Caledonia en el repechaje internacional no solo dejó la eliminación deportiva. La jornada previa al partido ante Jamaica en el Estadio Akron de Guadalajara se viralizó en redes sociales por un gesto inesperado: el capitán César Zéoula le entregó a Andre Blake, arquero jamaiquino, un objeto artesanal poco habitual en el fútbol.

La escena se desarrolló en el centro del campo de juego, durante el sorteo del saque inicial. Zéoula, además del tradicional banderín, ofreció un amuleto kanak, tallado a mano, que representa la hospitalidad y el respeto según las costumbres de su pueblo. Aunque Blake dudó en un primer momento, finalmente accedió a recibirlo tras la mediación arbitral.

El equipo titular de Nueva Caledonia para enfrentar a Jamaica (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El equipo titular de Nueva Caledonia para enfrentar a Jamaica (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La ofrenda entregada por el capitán tenía un profundo significado espiritual, ya que el tótem simboliza protección y buena fortuna para quienes lo portan. Esta figura, asociada a los pueblos nativos kanak, se fabrica artesanalmente en madera y su diseño remite a la lucha por la autonomía y la preservación de las raíces culturales en un territorio que aún depende de Francia. Durante la foto grupal, la selección exhibió una reproducción de la lanza flèche faîtière” presente en la bandera de Nueva Caledonia y constituyó una muestra explícita de la identidad cultural que el equipo oceánico resaltó en su paso por México.

El encuentro en México correspondía a la primera ronda del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial 2026. Aunque la atención mediática recaía en el fútbol, la selección neocaledonia aprovechó la exposición para compartir aspectos de su tradición ante el público. En términos deportivos, Jamaica se quedó con el triunfo. El único tanto del partido llegó en la primera mitad, cuando Bailey-Tye Cadamarteri capitalizó un error defensivo y definió de manera precisa ante la salida del arquero.

Bailey-Tye Cadamarteri convirtió el gol del triunfo (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Bailey-Tye Cadamarteri convirtió el gol del triunfo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A lo largo del segundo tiempo, Nueva Caledonia se acercó al empate y, aunque careció de profundidad, su entrega en el campo motivó el reconocimiento de los 40.000 espectadores reunidos en el estadio. Jamaica, por su parte, mantuvo la ventaja y aseguró su presencia en la final del repechaje, donde enfrentará a la República Democrática del Congo por un lugar en el Grupo K del Mundial.

Tras el pitazo final, los jugadores oceánicos agradecieron el respaldo del público luciendo sombreros típicos mexicanos y ondeando la bandera local. El saldo deportivo dejó fuera a Nueva Caledonia de la lucha por el cupo mundialista, mientras que Jamaica mantiene sus aspiraciones de regresar a una cita global después de casi tres décadas. El próximo 31 de marzo, en el mismo escenario, buscará sellar su pasaporte enfrentando a un rival africano.

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