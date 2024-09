Coco Sily habló sobre su estado de salud, tras los rumores de internación

Coco Sily desmintió rumores sobre su salud

Después de que este miércoles por la noche circularan rumores de que Coco Sily había sido internado de urgencia, el actor habló con Teleshow para llevar tranquilidad al público y contar cómo se encuentra. “Por suerte no tengo nada, estoy bien”, comenzó diciendo el humorista. “Solo fui a ver al médico por un pico de fiebre que me bajó enseguida. Pero ya estoy bien, muchas gracias por la preocupación. Y no estoy internado, por suerte”, agregó. “Estoy en casa, tuve que suspender la gira, por suerte me siento mucho mejor”, concluyó.

La información surgió a raíz de que el Teatro La Llave publicó en su cuenta oficial de Instagram que la función El Deconstruido, que tenía previsto dar Coco el próximo domingo 15 de septiembre en Córdoba Capital, había sido suspendida.

Coco Sily tuvo que suspender su obra por un problema de salud (@teatrolallave)

El humorista estuvo en la entrega de los Premios Martín Fierro, el pasado lunes, y se mostró muy enamorado de su novia, Cinthia Meza. La relación entre ellos se afianza día a día, desde que Coco la presentó públicamente en abril de este año. La mujer, quien en sus redes sociales se presenta como life coaching, es la persona con la que el actor volvió a darle una oportunidad al amor, tras su ruptura con Cecilia Caramelito Carrizo.

En el momento en que ambos fueron vistos juntos, Sily le dio una nota a Intrusos (América) en donde se explayó sobre el momento sentimental que estaba comenzando a vivir. “Estamos muy felices, si se nos ve así es porque estamos muy felices. Que viva el amor. Estamos muy bien, cada vez mejor, que eso es lo más importante”, expresó el actor, todavía algo sorprendido por la situación. “Estamos muy bien y estamos muy felices, la verdad es que ya van unos cuantos meses y no puedo creer que el universo se haya portado tan bien con el Coco Sily”, continuó con su característico humor.

Coco Sily confirmó que tiene nueva novia (Video: Intrusos, América)

En tanto, su novia, a quien apodan Chimi, también expresó sus sensaciones. “Conmigo el universo también se portó hermoso. Fue una sorpresa para los dos, una sorpresa de las muy hermosas”, dijo la mujer, y reveló cómo pasan los días. “Estamos chochos, felices y disfrutando en modo abuelos, mirando películas, saliendo a comer, pero muy bien: disfrutando mucho”.

Un rato antes, en una charla con Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por El Trece, Cinthia había contado cómo se enamoraron con Coco. “Nos conocimos en la radio, a principio de año, porque yo había trabajado el año pasado en la misma emisora. Para mí era un compañero más de trabajo”, aseguró.

“Después lo fui a ver a su espectáculo, empezamos a hablar y nos súper recontra enganchamos”, reconoció, feliz. “Los dos estábamos solos; empezamos a conocernos fuera de la radio, empezaron las charlas eternas, hermosas, por lo que ahora hay todo, risas, mimo, es un compañero hermoso”, contó Chimi, que vuelve a estar en una relación luego de mucho tiempo sin pareja.

Durante ese lapso de tiempo, la unión entre ambos fue tan fuerte que hasta conocieron a sus respectivas familias. “Nos complementamos súper bien, Coco conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos, lo adoran los chicos. Es muy difícil no querer a Coco, tenés que ser un marciano, es divertido, buen tipo”, terminó diciendo sobre la apuesta a esta nueva relación.