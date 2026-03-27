Wall Street cerró su peor semana desde que comenzó la guerra en Medio Oriente y el petróleo volvió a subir

FOTO DE ARCHIVO: Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 24 de marzo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo

Los principales índices de Wall Street registraron caídas el viernes, afectando el ánimo de los inversores mientras la guerra en Medio Oriente se prolonga tras un mes de hostilidades. La persistencia del conflicto y la falta de señales claras de distensión mantienen la incertidumbre en los mercados, que han dejado de lado el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la concesión de otros diez días a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar la destrucción de sus plantas energéticas. Esta advertencia surge después de que Irán rechazara las propuestas estadounidenses para poner fin a una guerra que comenzó junto con Israel.

En cuanto al impacto económico, el barril de petróleo Brent para entrega en mayo cerró en 112,57 dólares, el precio más alto desde julio de 2022. El crudo estadounidense terminó la jornada en 99,64 dólares el barril, niveles no vistos desde el inicio de la guerra con Ucrania. Ambos mercados experimentaron alzas significativas en un solo día —el Brent subió 4,56 dólares, equivalente a un 4,22%— reflejando la preocupación por la falta de seguridad en el golfo Pérsico y la ausencia de un acuerdo para garantizar el paso seguro por Ormuz. Por este estrecho circula un 20% del petróleo mundial y una proporción mayor de gas licuado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos en Irán sin el uso de tropas terrestres y expresó su esperanza de que la operación concluya en cuestión de semanas, a pesar de los recientes despliegues adicionales de fuerzas en la región.

No obstante, la situación en Ormuz evidencia complicaciones: la organización Marine Traffic reportó que dos cargueros chinos, que se dirigían al estrecho, dieron media vuelta al no recibir garantías de paso de parte de Irán, a pesar de la alianza estratégica entre ambos países. Imágenes compartidas en redes sociales muestran el desvío de las embarcaciones, supuestamente cargadas de crudo, al llegar a la entrada del estrecho.

La refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania, el 25 de marzo de 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El cierre de facto del estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal herramienta de represalia de Irán, mientras que Trump no logra sumar aliados para establecer una coalición que asegure el tránsito por esta vía estratégica. La falta de cooperación internacional refuerza la volatilidad en los mercados energéticos y financieros.

En el ámbito bursátil, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq marcaron su quinta caída semanal consecutiva, la racha más prolongada en casi cuatro años. El Nasdaq confirmó su entrada en territorio de corrección, al registrar una caída superior al 10% desde su último máximo. El S&P 500 perdió 110,20 puntos (1,70%) y cerró en 6.366,96 unidades, mientras que el Nasdaq bajó 458,84 puntos (2,14%) hasta 20.949,24. El Dow retrocedió 803,60 puntos (1,75%) hasta 45.156,51 unidades.

El índice de volatilidad del CBOE alcanzó su nivel más alto desde el 9 de marzo, reflejando el aumento del nerviosismo en los mercados.

Las acciones de grandes compañías tecnológicas como Nvidia y Amazon sufrieron caídas cercanas al 2% y 4%, respectivamente. Ken Polcari, socio y estratega jefe de mercado de SlateStone Wealth, señaló que el tono general del mercado se ha tornado muy negativo y anticipó la posibilidad de nuevas caídas antes de una eventual recuperación.

(Con información de Reuters y EFE)