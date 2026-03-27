Declaran alerta amarilla en nueve provincias por intensas lluvias en República Dominicana

El COE de República Dominicana declaró alerta amarilla en nueve provincias por lluvias y riesgo de inundaciones./(Centro de Operaciones de Emergencias)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró alerta amarilla en nueve provincias de República Dominicana ante las persistentes lluvias provocadas por un sistema frontal que impacta el este y norte del país.

Según reportes oficiales, el organismo elevó la alerta después de que se registraran inundaciones y daños en infraestructuras, lo que ha dejado a más de 87 mil personas sin servicio de agua potable.

De acuerdo con información divulgada por el COE, las provincias bajo alerta amarilla son La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y el Gran Santo Domingo. Además, otras ocho provincias, entre las que se encuentran Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Espaillat, permanecen bajo alerta verde por riesgo moderado.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) detalló que un sistema frontal se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, cerca del sur de las Bahamas, manteniendo condiciones húmedas e inestables sobre todo el territorio nacional. Según el pronóstico, los aguaceros estarán acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las provincias del litoral Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste y la zona fronteriza.

Hasta el momento, las lluvias han ocasionado inundaciones en sectores de La Romana y Monte Plata, donde varios ríos y cañadas reportaron crecidas súbitas. El COE confirmó que once acueductos quedaron fuera de servicio, lo que afectó a más de 87,000 usuarios que permanecen sin acceso a agua potable. DR1.com informó que las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con niveles elevados de agua en las provincias bajo alerta.

Las intensas precipitaciones han afectado a 87 mil personas, dejándolas sin acceso a agua potable por daños en acueductos. /(INDOMET)

Los reportes meteorológicos indican que la actividad de lluvias continuará en las próximas horas, con mayor intensidad sobre Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata. El Centro de Operaciones de Emergencias subrayó que la saturación de los suelos incrementa el riesgo de deslizamientos y desbordamientos en las zonas vulnerables.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y acatar las indicaciones de los organismos de protección civil. Entre las recomendaciones emitidas figura evitar desplazamientos innecesarios en áreas propensas a inundaciones y no intentar cruzar zonas anegadas. El Archyde.com, portal de noticias en línea, precisó que las lluvias de las últimas 48 horas han provocado afectaciones en infraestructuras viales y viviendas en distintas comunidades.

El reporte del Indomet advierte que las precipitaciones seguirán durante la Semana Santa, con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias regiones. Las autoridades mantienen vigilancia especial en el litoral costero y en los principales ríos del país, ante la posibilidad de crecidas repentinas.

El Centro de Operaciones de Emergencias reiteró que el nivel de alerta amarilla implica un riesgo moderado y exige a los residentes de las zonas afectadas tomar precauciones adicionales. Según DR1.com, “la población debe estar preparada para eventuales evacuaciones si las condiciones se agravan”.

El seguimiento de la situación se realiza en coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), a fin de restablecer el servicio de agua y monitorear los caudales de los ríos en tiempo real.