La emoción de Rocío Marengo por el primer corte de pelo de su hijo Isidro Fort: “Se portó muy bien”

El video viral del primer corte de Isidro refuerza la tendencia de compartir momentos familiares íntimos en redes sociales

Rocío Marengo mostró el primer corte de pelo de su hijo Isidro, según registró en su cuenta de Instagram. En la publicación, Marengo resaltó la experiencia previa del profesional, recordando la cantidad de veces que lo vio trabajar con artistas, deportistas y celebridades antes de hacerlo con su propio hijo, fruto de su relación con Eduardo Fort.

En esa línea, Marengo escribió: “Tantas veces te vi cortándole el pelo a los artistas, deportistas y famosos y hoy le cortas a mi bebé, lloro”, enfatizando el salto de lo profesional a lo íntimo. Y destacó el comportamiento del bebé que está por cumplir cuatro meses: “¡Se portó muy bien!”.

Rocío Marengo sostiene a su bebé mientras un peluquero le corta el cabello por primera vez, un momento capturado con ternura y expectación

El posteo, acompañado de imágenes y video, escaló rápidamente en interacción, habilitando mensajes de seguidores y colegas que celebraron tanto el momento particular para el hijo de Marengo como la performance del peluquero Eduardo. Marengo finalizó la publicación con un agradecimiento dirigido al profesional: “¡Gracias por hacerlo con tanto amor! Qué lindo y qué orgullo enorme que su primer corte sea con vos”.

El peluquero Eduardo, conocido por su trayectoria con artistas y celebridades, fue el elegido para el corte de Isidro

Rocío Marengo le cortó el pelo a su bebé y lo publicó en su cuenta de Instagram

Rocío Marengo sostiene a su bebé en brazos, mostrando una sonrisa, mientras el pequeño mira curiosamente el entorno de un salón antes de su primer corte

Rocío Marengo mamá primeriza

En una visita reciente a LAM (América), Marengo detalló la secuencia médica y emocional que definió la llegada anticipada de su hijo Isidro. La modelo confirmó en vivo que se anticiparon los tiempos previstos de parto, precisando: “Va a cumplir tres meses. Nació de ocho meses”.

Marengo relató que su obstetra, el doctor Falco, le indicó realizar reposo. Añadió que la aparición de pérdidas persistió especialmente al intentar retomar actividades normales fuera del hogar, reforzando la recomendación clínica original. El dato de haber extendido la internación e intentado retrasar el alta médica configura un testimonio poco habitual entre figuras públicas que transitan maternidades de alto riesgo.

La modelo confesó sus sentimientos luego de ser mamá

Durante la entrevista en los estudios de LAM, con Ángel de Brito, Rocío Marengo describió minuciosamente, la sucesión de indicaciones terapéuticas y respuestas orgánicas: tras la suspensión de la medicación, las pérdidas se intensificaron, lo que llevó a que su obstetra determinara una cesárea urgente. “Era terrible y ya ahí sí me asusté. No se sabía, pero las pérdidas eran enormes y en un momento me dice: ‘Mirá, nace entre hoy y mañana’. Bueno, le digo: ‘Mañana’. Viste, yo quería manejar siempre todo. Mañana, viene el padre tranquilo, no era como ya. Y de repente me dicen: ‘No, nace ya, a quirófano’”, narró. La secuencia hospitalaria incluyó la presencia de su hermana en el nacimiento por la incertidumbre sobre la llegada a tiempo del padre del niño, Eduardo Fort.

Estrategias emocionales y apoyo en la transición del alta

Una vez otorgada el alta del sanatorio donde había nacido su bebé, Marengo debió retornar a su hogar mientras Isidro iba a quedarse en neonatología, para toda la atención que necesitara. Marengo describió este periodo como “jamás vivido”, aludiendo a una intensidad sin antecedentes en su experiencia de vida. Relató que en un momento, recibió el consejo puntual de la conductora y amiga, Pamela David, quien le advirtió sobre la importancia de mantener una actitud proactiva y de fortaleza en la unidad de neonatología, frase que marcó un punto de inflexión: “En Neo no se necesitan mamás bajas de ánimo, ¿viste?, Bien arriba”. Y fue como un cachetazo, para actuar y no dejarse vencer, como si la despertara: “Sí, dale, acá estoy, ¿qué hay que hacer? De siete de la mañana a tres de la mañana, listo, acá estoy”, contó Marengo, entre risas y emociones, que compartió en el programa junto al panel de “angelitas”, por América TV.

Rocío y Eduardo con su primer hijo Isidro

La modelo no tuvo opción, debió regresar a su casa, junto a Eduardo Fort, mientras su bebé Isidro, seguía en neonatología: “Nunca lloré tanto en mi vida. No paraba, estaba muy angustiada", concluyó.