Teleshow

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

La joven, acompañada por familiares y amigos cercanos, selló su historia de amor con Damián Aramendi en un encuentro que combinó alegría y recuerdos

Guardar
La boda íntima de Rocío Hazán emocionó a Lucía Galán en Buenos Aires
La boda íntima de Rocío Hazán emocionó a Lucía Galán en Buenos Aires

En una mezcla de felicidad, alegría y ansias, Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, se casó por civil junto a su pareja, Damián Aramendi. La unión de los jóvenes representó un momento lleno de emoción para la cantante de los Pimpinela. La ceremonia, de carácter íntimo, se celebró en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el barrio de San Nicolás, y contó con la presencia tanto de la artista como de su hermano, Joaquín Galán, y el padre de la novia, Alberto Hazán.

La cantante Lucía Galán vivió el casamiento de su única hija como un acontecimiento cargado de alegría y de recuerdos. El evento, que unió a Rocío Hazán con Damián Aramendi, fue una reunión reservada solo a familiares y amigos muy próximos, y se convirtió en un hito familiar para los Galán por el fuerte significado afectivo que tuvo para todos sus miembros.

Rocío, de 28 años, viajó desde España junto a su pareja para celebrar su unión en el país en el que nació. El encuentro se mantuvo reducido, lo que profundizó el carácter emotivo de la jornada y permitió que la intimidad se convirtiera en el eje de la celebración.

Antes de la boda, la hija de la cantante celebró su despedida de soltera y compartió imágenes del momento en sus redes sociales. En una de las publicaciones, Rocío posó en el vestíbulo de un lujoso edificio, con lentes oscuros adornados, una diadema con la inscripción “bride” y un pequeño velo de tul, además de un ramo de flores blancas.

La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio
La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio (Instagram)

El entorno familiar acompañó el sentimiento, y una allegada a los Galán anunció con humor el festejo, sumando mensajes y emoticonos que reflejaron la emoción y la alegría generada ante este paso importante de Rocío.

La historia de amor de Rocío Hazán y Damián Aramendi

El vínculo entre Rocío Hazán y Damián Aramendi nació en el ambiente profesional vinculado a la música. El joven era mánager de gira del dúo Pimpinela cuando ambos se conocieron, durante un viaje a Las Vegas por la entrega de los Grammy a la Trayectoria.

Lucía Galán recordó aquel inicio con tono divertido: “Era nuestro road mánager de gira, o sea que me quedé sin hija y sin mánager. Se conocieron trabajando y empezaron a salir en secreto ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas. Ellos creían que ninguno lo sabíamos, pero lo sabíamos hace un montón. Cuando lo oficializaron, les dijimos chicos relájense”.

La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio
La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio (Instagram)

Hija única de la reconocida cantante y del empresario Alberto Hazán, Rocío nació el 10 de enero de 1997. A pesar de la separación temprana de sus padres, ambos mantuvieron una relación respetuosa y cercana, participando activamente en su crianza.

Desde la infancia, Rocío estuvo ligada al ambiente artístico. Acompañó a su madre en diferentes giras y mostró inclinación por la música desde pequeña. Incluso llegó a imaginar, junto a su primo Francisco, una nueva versión del dúo familiar. Aunque finalmente no siguió esa carrera de forma profesional, sí se formó en disciplinas como comedia musical y piano, consolidando su vínculo con el mundo creativo de su entorno.

La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio
La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio (Instagram)

El cierre de la jornada quedó marcado por la calidez familiar, en una celebración sencilla y auténtica que resaltó el valor de los lazos personales y musicales que han caracterizado siempre a la familia Galán.

Proveniente de una familia de artistas, se formó estudiando canto, baile y actuación en la academia de Sebastián Mellino, e hizo un máster de música en la Universidad de Berkley. Por otra parte, incursionó en la actuación con una participación en Golpe al Corazón, la novela que emitió Telefe en 2017 y que fue producida por Quique Estevanez. Allí interpretó a Nina, una empleada doméstica que llegaba desde la ciudad de La Plata para probar suerte en Capital Federal.

Además de heredar su costado artístico por el lado de su madre, Rocío también tuvo una vocación solidaria muy importante: colaborar en el Hogar Pimpinela para la Niñez, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López.

Temas Relacionados

Rocío HazánLucia GalanJoaquin Galan

Últimas Noticias

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

El maquillador se refirió en LAM a su salida del reality y sus ganas de volver a la casa

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

Más allá del escenario, el guitarrista de AC/DC se relajó en un local de renombre y firmó el menú, generando revuelo entre los presentes y sumando un nuevo recuerdo a su visita argentina

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

La cantante contó si pasó por el cirujano para hacerse una operación plástica y reconoció con humor los retoques que se hizo

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Luego de días de especulaciones, la influencer y el futbolista celebraron su amor con una imagen y dedicatorias súper tiernas, dejando en claro que su relación está más fuerte que nunca

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

La modelo compartió con sus seguidores cómo un nuevo síntoma la llevó de regreso al sanatorio, obligándola a pausar sus proyectos y priorizar el cuidado médico

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”
DEPORTES
Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Juan Pablo Ficovich avanzó a cuartos de final en Morelia: todos los resultados de los argentinos en el Challenger Tour

Se completó la fecha 12 del Torneo Apertura: todos los goles, cómo quedaron las tablas y cuándo se jugará la próxima jornada

La FIA investiga a Mercedes en la Fórmula 1 por un “truco” en su alerón delantero: qué ventaja logra

“La punta de mi pulgar quedó colgando”: el estremecedor relato del futbolista que se lastimó con un cartel en un partido de Champions

Los tres jugadores argentinos que integran la lista de las 50 mejores promesas del fútbol mundial

TELESHOW
Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

Kennys Palacios habló después de su eliminación de Gran Hermano: “Voy a ser lo posible para entrar al repechaje”

La cena de Angus Young en un exclusivo restaurante de Buenos Aires: sonrisas y autógrafos en una noche memorable

María Becerra desmintió una cirugía estética que siempre le atribuyen: “¿Te pensás que no me da?”

El romántico gesto de Camila Galante y Leandro Paredes, después de los rumores de crisis e infidelidad: “Amor de mi vida”

Preocupación por la salud de Floppy Tesouro: “Este cuadro me tiene agotada”

INFOBAE AMÉRICA

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

Tragedia en Bangladesh: al menos 18 muertos tras la caída de un autobús con más de 40 pasajeros al río Padma

El régimen de Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos despliega tropas en el país

¿Qué hace falta para reabrir el estrecho de Ormuz?: riesgos y lecciones históricas

Colillas en los nidos: la estrategia de los herrerillos urbanos abre preguntas sobre salud y adaptación

Cómo un estudio revolucionó la visión sobre la alimentación de la antigua Mesopotamia