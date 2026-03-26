Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, celebró su casamiento por civil en una boda íntima: besos, abrazos y mensajes de amor

La boda íntima de Rocío Hazán emocionó a Lucía Galán en Buenos Aires

En una mezcla de felicidad, alegría y ansias, Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, se casó por civil junto a su pareja, Damián Aramendi. La unión de los jóvenes representó un momento lleno de emoción para la cantante de los Pimpinela. La ceremonia, de carácter íntimo, se celebró en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el barrio de San Nicolás, y contó con la presencia tanto de la artista como de su hermano, Joaquín Galán, y el padre de la novia, Alberto Hazán.

La cantante Lucía Galán vivió el casamiento de su única hija como un acontecimiento cargado de alegría y de recuerdos. El evento, que unió a Rocío Hazán con Damián Aramendi, fue una reunión reservada solo a familiares y amigos muy próximos, y se convirtió en un hito familiar para los Galán por el fuerte significado afectivo que tuvo para todos sus miembros.

Rocío, de 28 años, viajó desde España junto a su pareja para celebrar su unión en el país en el que nació. El encuentro se mantuvo reducido, lo que profundizó el carácter emotivo de la jornada y permitió que la intimidad se convirtiera en el eje de la celebración.

Antes de la boda, la hija de la cantante celebró su despedida de soltera y compartió imágenes del momento en sus redes sociales. En una de las publicaciones, Rocío posó en el vestíbulo de un lujoso edificio, con lentes oscuros adornados, una diadema con la inscripción “bride” y un pequeño velo de tul, además de un ramo de flores blancas.

La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio (Instagram)

El entorno familiar acompañó el sentimiento, y una allegada a los Galán anunció con humor el festejo, sumando mensajes y emoticonos que reflejaron la emoción y la alegría generada ante este paso importante de Rocío.

La historia de amor de Rocío Hazán y Damián Aramendi

El vínculo entre Rocío Hazán y Damián Aramendi nació en el ambiente profesional vinculado a la música. El joven era mánager de gira del dúo Pimpinela cuando ambos se conocieron, durante un viaje a Las Vegas por la entrega de los Grammy a la Trayectoria.

Lucía Galán recordó aquel inicio con tono divertido: “Era nuestro road mánager de gira, o sea que me quedé sin hija y sin mánager. Se conocieron trabajando y empezaron a salir en secreto ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas. Ellos creían que ninguno lo sabíamos, pero lo sabíamos hace un montón. Cuando lo oficializaron, les dijimos chicos relájense”.

La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio (Instagram)

Hija única de la reconocida cantante y del empresario Alberto Hazán, Rocío nació el 10 de enero de 1997. A pesar de la separación temprana de sus padres, ambos mantuvieron una relación respetuosa y cercana, participando activamente en su crianza.

Desde la infancia, Rocío estuvo ligada al ambiente artístico. Acompañó a su madre en diferentes giras y mostró inclinación por la música desde pequeña. Incluso llegó a imaginar, junto a su primo Francisco, una nueva versión del dúo familiar. Aunque finalmente no siguió esa carrera de forma profesional, sí se formó en disciplinas como comedia musical y piano, consolidando su vínculo con el mundo creativo de su entorno.

La hija de Lucía Galán se casó por civil con su novio (Instagram)

El cierre de la jornada quedó marcado por la calidez familiar, en una celebración sencilla y auténtica que resaltó el valor de los lazos personales y musicales que han caracterizado siempre a la familia Galán.

Proveniente de una familia de artistas, se formó estudiando canto, baile y actuación en la academia de Sebastián Mellino, e hizo un máster de música en la Universidad de Berkley. Por otra parte, incursionó en la actuación con una participación en Golpe al Corazón, la novela que emitió Telefe en 2017 y que fue producida por Quique Estevanez. Allí interpretó a Nina, una empleada doméstica que llegaba desde la ciudad de La Plata para probar suerte en Capital Federal.

Además de heredar su costado artístico por el lado de su madre, Rocío también tuvo una vocación solidaria muy importante: colaborar en el Hogar Pimpinela para la Niñez, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López.