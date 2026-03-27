La Justicia falló a favor de Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá que llevar a sus hijas al colegio

El periodista confirmó en Infobae en Vivo la multa que recibió el delantero por no llevar a sus hijas al colegio (Infobae a las 9)

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo con la intervención del Juzgado Civil 106 y la confirmación de Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, sobre el incumplimiento del futbolista respecto a la escolaridad de sus hijas. En diálogo con Infobae a las 9 (Infobae en Vivo), Juan Etchegoyen aportó detalles frescos de la situación y reveló la urgencia con la que el tribunal intervino tras varias ausencias consecutivas de las niñas al colegio.

Etchegoyen relató que el juez Hagopian intervino con un documento oficial: “Ayer el Juzgado Civil 106, y acá tengo el documento que así lo certifica, le pidió a Mauro Icardi que lleve a las nenas al colegio porque ellas tienen derecho, obviamente, a la educación”. El periodista aclaró que Icardi había solicitado un día extra para estar con las niñas, y que Wanda no se opuso, pero puso una condición: “Wanda, a mí lo que me dicen es que nunca dijo que no, dijo: ‘Sí, sí, que se quede los días que quiera con las nenas, pero que las lleve al colegio’. Porque había pasado en otros viajes que hizo Icardi a Buenos Aires, que cada vez que está con las nenas no las lleva al colegio”.

El incumplimiento volvió a repetirse: “Lo que pasó fue que las nenas ayer no fueron al colegio, hoy tampoco fueron al colegio”, sostuvo Etchegoyen. “El juez Hagopian, mediante este documento que tengo en mi poder, le dijo a Icardi que si no las lleva al colegio, por día va a tener que pagar la cifra de cincuenta millones de pesos, ¿sí? Así que estamos acumulando ya ciento cincuenta millones de pesos. No sabemos cuánto es en dólares”.

El juez Hagopian tomó una decisión frente al pedido de Wanda Nara contra Mauro Icardi

El periodista cerró, reforzando la información que le brindó Rosenfeld: “Me confirman que hoy todavía no las llevó al colegio. Así que, bueno, la verdad que no sabemos bien lo que pensará Icardi, ¿no?”. De esta manera, el conflicto entre Wanda y Mauro volvió a quedar expuesto, ahora con sanciones económicas concretas y la escolaridad de sus hijas como eje de la disputa.

El juez Hagopian resolvió rechazar el pedido de Icardi para sustituir la asistencia escolar presencial de sus hijas por una modalidad de “home school” durante los días que permanecen con él en Argentina, tal como había solicitado el futbolista. En la resolución, el magistrado fue claro: “La pretensión del progenitor de sustituir la asistencia escolar presencial por una modalidad de ‘home school’ carece de todo sustento jurídico, pedagógico y fáctico”.

En el escrito, la abogada de Wanda Nara había solicitado que se disponga expresamente que las menores “deberán concurrir al establecimiento educativo en forma presencial durante los días hábiles y que se impongan sanciones conminatorias para el caso de incumplimiento”. El juez recogió ese planteo y subrayó: “No desconozco la importancia del contacto del progenitor no conviviente con sus hijas, pero entiendo que ese vínculo no debe interferir con el desarrollo educativo y emocional de Isabella y Francesca”.

El juez dejó firme la multa contra el delantero

El fallo remarcó el alcance de la responsabilidad parental: “El ejercicio de la responsabilidad parental exige no solo la disponibilidad afectiva, sino también el respeto por las normas, la organización de la vida cotidiana y la garantía de derechos fundamentales como la educación y la salud de las niñas”. Y dejó en claro que, en el marco de una disputa judicializada, “no pueden las partes —en este particular supuesto el Sr. Icardi— incumplir las órdenes judiciales ni actuar según su propio criterio, debiendo acatar y cumplir las resoluciones dictadas en el marco de este expediente tal como han sido dispuestas”.

Por todo lo expuesto, el juez resolvió: “Desestimar el recurso de revocatoria interpuesto contra la parte pertinente de resolución de fs. 1655” y dispuso: “Por no haber dado cumplimiento a la manda judicial, se impone a la parte demandada una multa de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000) por cada día de inasistencia de las niñas a la Institución Escolar, en favor de la Sra. Wanda Solange Nara”.

Finalmente, advirtió a Icardi que “la conducta asumida podrá ser tenida en cuenta al momento de resolver futuras peticiones”, dejando asentado que el incumplimiento reiterado tendrá consecuencias no solo económicas sino también en la evaluación de su rol parental ante la Justicia.