Nazarena Di Serio respondió con firmeza a un comentario agresivo: “Por placer, no por interés”

Nazarena Di Serio en sus últimos posteos

En medio del festejo por los cien programas de La mañana con Moria (El Trece), donde se desempeña como panelista junto a Moria Casán, Naza Di Serio decidió no dejar que las críticas empañen su presente profesional ni su estilo personal. Además de su trabajo en televisión y como notera en TN, la locutora es parte de una agencia de modelos y suele compartir en redes sociales los distintos proyectos que la tienen como protagonista, así como sus looks más audaces.

En las fotos recientes que compartió, Naza lució un mini vestido marrón de escote asimétrico, acompañado por una cadena dorada y pulsera a juego. Combinó el look con calzas negras transparentes con estampado de estrellas y botinetas de charol negras, logrando una imagen moderna y sofisticada en el estudio de televisión. Su melena rubia lacia, el maquillaje natural y la actitud segura se destacaron tanto en los planos generales como en los primeros planos de espaldas o de perfil, siempre con la mirada directa a cámara.

Pese a este buen momento profesional, Naza no estuvo exenta de los comentarios maliciosos en redes. Días atrás, un usuario le dejó un mensaje despectivo en TikTok recordándole su pasado de empleada en un almacén y sugiriendo que debía su progreso a su vida personal. Naza respondió con contundencia y orgullo: “Orgullosa rey de haber cortado fiambre y ahora estar donde estoy. Y también de haberme acostado con todos los que me acosté por placer, no por interés”, comenzó su respuesta la panelista.

La respuesta de Nazarena a un seguidor que la insultó

“Orgullosa de mi camino sin venderme. Pobre de vos que necesitás justificar MIS logros y MI vida porque sos un fracasado/a cobarde que ni su nombre usa. Que te duela, bebu, yo voy por más. Vos mirala desde el inodoro”, cerró contundente. Aunque luego borró la respuesta, el mensaje se viralizó y fue celebrado por muchos usuarios, que valoraron su autenticidad y valentía para defender su trayectoria y su identidad.

Así, las postales de Naza Di Serio no solo muestran su apuesta por la moda y la actitud frente a cámara, sino también su firmeza para responder a los prejuicios y dejar en claro que el esfuerzo y el orgullo por el propio camino pesan más que cualquier crítica anónima.

Meses atrás, Di Serio quedó en el ojo de la tormenta tras los rumores que la vincularon con Mauro Icardi. El rumor tomó fuerza después de que la China Suárez mencionara públicamente que el futbolista recibía mensajes de distintas mujeres, algunas de ellas casadas y del medio. A partir de ese comentario, comenzaron los enigmáticos y las especulaciones. En ese contexto, Ángel de Brito deslizó en sus redes una frase que encendió la mecha: “Están todos diciendo que Naza es la que le mandó fotos”.

Nazarena fue tajante a la hora de contestare a su seguidor (Tik Tok)

La repercusión fue inmediata. Solo minutos después, Nazarena utilizó su cuenta de X para desmentir la versión con ironía y firmeza. “Ja, ja, ja. ¿Qué? Mira que soy medio gila, pero meterme ahí justo ahora sería demasiado. Yo no soy”, escribió, marcando un límite desde el primer momento.

Lejos de apagarse, la versión siguió creciendo. Fue entonces cuando la periodista decidió profundizar su postura con un mensaje más reflexivo y cargado de indignación. “Nunca se supo nada de mi vida personal REAL. Nunca me colgué de nadie ni dejé que se supiera algo. Ni fotos, ni videos, nada. Igual me banqué inventos y prejuicios sin entender por qué tendría que dar una explicación si yo no hablo de eso. En fin. Mucho prejuicio gente. Ojalá sanen”, publicó.

En sus palabras, no solo negó el vínculo con Icardi, sino que también apuntó contra lo que considera una construcción basada en prejuicios. Según explicó luego en televisión, lo que más le molestó fue que, aun habiendo aclarado la situación, mucha gente eligió creer la versión. “Yo aclaré y puse ‘yo no soy’. Y no importó que yo aclare que no soy, porque la gente quiso creer que era yo”, expresó al aire, incómoda por el nivel que había tomado el rumor.