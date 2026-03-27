Diego Santilli se reunió con Cornejo en Mendoza y consolida apoyos para el paquete de leyes que impulsa el Gobierno

Diego Santilli y Alfredo Cornejo en Mendoza

El ministro del Interior, Diego Santilli, inició una serie de encuentros con gobernadores para avanzar con la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei. Este viernes, el funcionario viajó a la provincia de Mendoza, donde se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo en el marco de las conversaciones sobre las iniciativas que el Ejecutivo buscará instalar en las sesiones ordinarias del Congreso.

Santilli comenzó la recorrida por las provincias para presentar el paquete de leyes que el Gobierno nacional considera prioritario. Entre las propuestas que se discutirán figuran la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la reforma de la Ley de Glaciares —que ya obtuvo media sanción en el Senado—, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios.

El objetivo de la cartera de Interior es consolidar apoyos en las provincias en un momento de búsqueda de consensos para garantizar el avance del temario legislativo.

En este sentido, la reunión en Mendoza representa el primer paso de una agenda federal que incluirá encuentros con otros mandatarios provinciales.

El paquete de leyes busca introducir modificaciones en áreas sensibles para distintos sectores, como la propiedad de la tierra y la protección ambiental. También el endurecimiento de penas y los nuevos tipos penales vinculados a delitos migratorios forman parte de las iniciativas que el Gobierno considera claves para su política de seguridad.

Según indicaron desde la administración libertaria, se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las negociaciones con gobernadores de distintas regiones para asegurar respaldo parlamentario a los proyectos.

La agenda de Diego Santilli continuará en los días siguientes con nuevas reuniones programadas en distintas provincias, en busca de consolidar acuerdos que permitan al oficialismo avanzar con su hoja de ruta legislativa.