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Betiana Blum desmintió a Moria Casán por sus dichos luego recibirla en su camarín: “No es cierto”

El episodio en el Metropolitan motivó un duro testimonio de La One. Hoy, la actriz de Esperando la Carroza tuvo la posibilidad de responderle

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Betiana Blum le respondió a Moria Casán: "No es cierto lo que dijo"

El reciente enfrentamiento entre Moria Casán y Betiana Blum, dos referentes del teatro argentino, generó una fuerte polémica tras una función de “Cuestión de género” en el Teatro Metropolitan. La controversia comenzó cuando, según Casán, Blum acudió a su camarín y realizó comentarios que fueron interpretados como críticas hacia su desempeño y la dirección teatral, desencadenando un extenso descargo en el programa matinal de la conductora. Tras cartón, la actriz de Esperando la Carroza publicó la foto con Moria en el camarín y escribió: “Felicitando a Moria por su trabajo”, lo que motivó que La One calificara a la imagen como “la foto de la hipocresía”.

Tras las declaraciones públicas de Casán, Blum respondió en diálogo con el programa Intrusos. La actriz manifestó que no se sintió afectada ni molesta por las palabras de Casán, reiterando que simplemente asistió a la función como espectadora.

El incidente tuvo como origen la visita de Blum al camarín de Casán después de la función. Según relató Casán en su descargo emitido por su programa La mañana con Moria (Eltrece), “la señora vino y yo me terminaba de duchar. Cuando uno se termina de duchar necesita estar cómoda, estar un ratito de camarín, y estás medio presionada porque la mujer te quiere venir a saludar. Bueno, viene a saludar. Así que viene a saludar y me empieza a decir las cosas que tengo que hacer”. Acto seguido, subrayó: “Yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

La conductora fue más allá e ironizó: “Si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros... No nos rompás las pelotas, preciosa. Te quiero igual”. Además, defendió la autoridad del equipo artístico en su descargo: “Tenemos un director extraordinario, se llama Nelson Valente, superpremiado, que vive en Barcelona”.

La imagen de la discordia en el camarín de Moria que subió Betiana Blum con la frase: "felicitando a Moria por su trabajo". La One la calificó como "la foto de la hipocresía"
La imagen de la discordia en el camarín de Moria que subió Betiana Blum con la frase: "felicitando a Moria por su trabajo". La One la calificó como "la foto de la hipocresía"

La reacción de Betiana Blum en Intrusos

Consultada por el ciclo Intrusos, Blum evitó profundizar en la discusión. Al inicio, se limitó a responder “No” cuando le consultaron si deseaba hablar sobre el tema y, ante nuevas preguntas, señaló: “No es tema ese, ¿eh?”.

La actriz negó plenamente los adjetivos lanzados por Casán, que el cronista del programa de América ejemplificó con “envidiosa” o “celosa” y replicó: “¿En toda mi vida alguien vio eso en mí? Nada”. Frente a la pregunta de si le afectaban las palabras de su colega, reiteró: “No, mi amor”.

Sobre la repercusión pública del conflicto, fue enfática: “No me molesta nada”, acompañando la respuesta con una sonrisa. Cuando se le preguntó si consideraba escandaloso el cruce, restó importancia: “No creo que sea un escándalo”.

Al ser consultada por la supuesta actitud de intentar “dirigir” o dar devoluciones, Blum fue taxativa: “Eso no es cierto, mi amor. Entonces, ¿qué querés que te diga? No es cierto”. Cuando el cronista le preguntó si Moria mentía, prefirió no alimentar la polémica: “Yo no voy a decir nada sobre ella. Disculpame, no es con ustedes, no es mi forma de vivir. Yo vivo de otra manera. No necesito esto”. Cerró el intercambio resumiendo: “Fui a ver un espectáculo, nada y nada más”.

Sobre “la foto de la hipocresía”, expresión utilizada por Casán para referirse a una imagen compartida en camarines, Blum señaló: “Y bueno, si para ella fue así, para mí no”.

Moria Casán, dura con Betiana Blum
Moria Casán, en su duro descargo contra Betiana Blum

Los dichos de Moria Casán sobre Betiana Blum

Ayer, Casán fue dura con su colega. Y para finalizar, realizó un repaso de su trayectoria: “Si hay alguien que tiene recorrido en espectáculo, soy yo. Recorrido, presencia, allanamiento y sigue. Porque el espectáculo no es acumular años, es trayectoria, pero acumularlos trabajando. ¡Trabajando! Nunca dejé de trabajar cincuenta años, mamita, y nunca falté al teatro por ninguna enfermedad, por suerte”.

Sobre su vínculo con el público, remarcó: “Brujas, la obra más vista del teatro argentino, la colonicé yo y fui un motor importante. ¿Sabés lo que tengo yo que no tiene mucha gente? Soy taquillera, vendo entradas. Andá a una boletería y la gente dice: ‘Dame para eso. Dame para Moria, ¿eh?’”.

Casán recordó también antecedentes en el mundo teatral, haciendo alusión a un conflicto anterior entre Blum y Soledad Silveyra, que derivó en que Blum abandonara una temporada.

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