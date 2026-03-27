César Trejo, veterano de Malvinas: “No somos una nación completamente integrada si nos robaron un tercio de ese territorio”

César Trejo, veterano de Malvinas, afirma que la integración territorial plena sigue siendo una tarea pendiente para la soberanía argentina

En una entrevista exclusiva con César Trejo, veterano de guerra y director del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, se abordó en Infobae a la Tarde cómo se vive la previa del 2 de abril y cuáles son los desafíos actuales respecto a la causa Malvinas.

En diálogo con el staff de Infobae a la Tarde, integrado los viernes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Trejo remarcó la intensidad de estas fechas para los excombatientes: “Todos los marzos de nuestras vidas son muy movidos. Estamos entrando en la temporada alta malvinera y tenemos una demanda muy fuerte”.

Trejo: la desmalvinización y la batalla cultural

El veterano, a cargo del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, advirtió sobre el proceso de desmalvinización: “La desmalvinización es un proceso que se ha construido desde arriba hacia abajo y la remalvinización se ha construido desde abajo hacia arriba”. Identificó este fenómeno en sectores de las élites políticas, comunicacionales y pedagógicas, y lamentó: “Prevalecen las visiones desmalvinizadoras que se fueron configurando en la inmediata posguerra”.

Trejo destacó que esa tendencia, lejos de ser una mera cuestión individual, responde a una estructura cultural de dominación anglófona instalada hace generaciones: “Que un presidente de la Nación diga que se ve espejado o idolatra a figuras como Margaret Thatcher, Ronald Reagan o Winston Churchill no es una cuestión exclusivamente personal, sino que tiene que ver con una estructura cultural que viene del fondo de la historia argentina”.

El legado de los excombatientes de Malvinas se honra cada año en la vigilia del 2 de abril y en la activa transmisión intergeneracional de la memoria

Al mismo tiempo, rescató el carácter transversal de la causa Malvinas en la sociedad argentina. “Cuanto más abajo y más adentro de la patria, menos desmalvinización. Y cuanto más arriba, ahí está la desmalvinización. Hay verdaderamente una tradición anglófona que detesta lo americano, lo popular, lo criollo”, sostuvo. En esa línea, Trejo subrayó la persistencia de una memoria activa: “Malvinas está en todas partes, la marca de Malvinas. Para la inmensa mayoría de los argentinos, es una marca de fortalecimiento autoidentitario y de tareas todavía pendientes: la integración territorial plena, la soberanía y la independencia”.

Malvinas y futuro: territorio, identidad y desafío nacional

Consultado sobre por qué Malvinas es el futuro, Trejo vinculó la causa con el destino nacional: “Malvinas es el futuro porque una nación como la nuestra, que tiene más de diez millones de kilómetros cuadrados, hay tres millones y medio que están en manos extranjeras. Es una tarea pendiente, del futuro, ojalá próximo, de recuperarlas”.

Además, estableció el puente entre la causa Malvinas y la Antártida, dos núcleos de la identidad y proyección argentina: “Malvinas y Antártida son dos temas que, a pesar de las enormes diferencias y grietas políticas, sociales y económicas, han permanecido generación tras generación. La causa de Malvinas, desde 1833 en que nos la usurparon, estuvo presente en todos los gobiernos”.

La causa Malvinas forma parte del destino nacional argentino y representa el futuro en la lucha por la independencia y la posesión plena de recursos

Trejo se refirió a la raíz profunda de la identidad nacional: “No somos europeos en el exilio, somos otra cosa. América es nuestra condición cultural. Somos un poco europeos, pero también un poco indios, un poco españoles, un poco romanos, un poco diaguitas. Somos algo nuevo y ese es el futuro”.

El desafío pendiente y la transmisión intergeneracional

El veterano llamó a no resignarse a “seguir siendo una semicolonia explotada, proveedora de commodities baratos”, y apeló a una conciencia colectiva sobre la soberanía y el destino común: “Ahí está la disyuntiva: si queremos que nuestras presentes y futuras generaciones gocen de las riquezas que Dios nos dio en esta bendita tierra”.

En el cierre, Trejo recordó la importancia de la memoria malvinera y la vigilia del 2 de abril: “Vamos a honrar a nuestros muertos queridos que dieron su vida por la patria y por todos nosotros”.

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