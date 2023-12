La novia del Coco Sily reveló cómo nació el amor: “Éramos amigos y recién cuando estuvimos solos nos enamoramos”

Cinthia ‘Chimi’ Meza habló de su relación con Coco Silly

Tras meses de relación, y de cuidar a su pareja, Coco Sily presentó a su novia, Cinthia Chimi Meza a través de una story de Instagram. El posteo, que sirvió de oficialización de la relación, fue el puntapié para que la terapeuta hablara del momento que viven, diera detalles del vínculo y contara cómo empezó su historia de amor.

“Nos conocimos en la radio, a principio de año, porque ya había trabajado el año pasado en la misma radio, en realidad este año nos conocimos, él el año pasado no estaba. Y este año cuando empecé en la programación con él para mí era un compañero más de trabajo”, comenzó diciendo Meza en una charla con Carmen Barbieri en el programa Mañanísima.

La conductora fue tajante y preguntó cuándo comenzó el vínculo, en relación al anterior romance que había tenido Sily con Cecilia Caramelito Carrizo: “Porque él además estaba saliendo con otra persona”. Sin embargo, la coach explicó que al principio solo eran amigos: “En ese momento no tenía ni idea, era una persona con la que compartía un espacio laboral y no era mi target cruzar trabajo y lo personal. Fuimos amigos”.

Una vez que ambos estuvieron solteros, esa relación comenzó a crecer y empezaron a compartir muchos momentos: “Fue una sorpresa para los dos, fue súper lindo, él había tenido esta relación anterior, fue muy mediática, fue súper corta, pero nosotros en ese momento nos llevábamos muy bien, éramos amigos y la verdad es que yo no lo veía con otros ojos, más que un compañero de trabajo como el resto de los chicos que estaban ahí”.

Así las cosas, todo cambió una vez que Meza asistió a un evento que protagonizaba el actor: “Y después lo fui a ver a un espectáculo, a una de sus funciones y empezamos a hablar y nos súper recontra enganchamos. Los dos estábamos solos. Empezamos a conocernos fuera de la radio, empezaron las charlas eternas, hermosas. Ahora hay todo, risas, mimo, es un compañero hermoso. Yo estaba hace bastante tiempo sola, tengo dos hijos”.

La unión entre Sily y Meza creció a punto tal que también se presentaron con la familia del otro. Un paso importante para la relación. “Nos complementamos súper bien, conoce a mis hijos, yo conozco a los suyos, lo adoran los chicos. Es muy difícil no querer a Coco, tenés que ser un marciano, es divertido, buen tipo”.

Con un panorama tan auspicioso, Carmen Barbieri quiso ir un poco más y lanzó la gran pregunta: “¿Piensan casarse?”. Nerviosa, y sin una respuesta clara, la pareja del conductor dijo: “No se, emm, no sé”. Al ver las dudas, la actriz continuó: “¿Están viviendo juntos?”. “No, pero más o menos, la mitad de la semana estamos juntos, estamos muy bien como estamos, estamos muy felices”, confirmó la coach.

La relación con la terapeuta comenzó meses después de que el actor pusiera fin a su romance con Cecilia Caramelito Carrizo. Según había contado Pia Shaw en el ciclo A la Barbarossa, la mujer puso punto final ya que había decidido apostar nuevamente a su vínculo amoroso con Damián Giorgiutti, padre de sus hijos, de quien se había separado tras 25 años de matrimonio.

Tiempo después, Sily volvió a abrir su corazón y había asegurado que estaba iniciando un nuevo vínculo. El rumor de su relación había comenzado un mes atrás cuando el actor fue visto en un avión acompañado por su pareja. Al respecto, el conductor describió la llegada de la terapeuta como ‘un regalito del universo’. Durante una entrevista con Intrusos, Sily compartió detalles sobre su nueva relación amorosa y realizó un breve repaso de su vida en los últimos meses, admitiendo que el inicio de este nuevo romance fue algo que no esperaba.

“¡Estoy súper feliz!. Es muy reciente, honestamente no lo esperaba. No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla. Dios cierra una ventana y abre una puerta. Volver a tener la oportunidad de estar con alguien tan luminoso como es ella me hace mucho bien”, dijo Sily sobre su pareja.

Luego, el mediático reveló que estaba enamorado de Chimi Meza: “Yo creo que, de verdad, uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice ‘mirá, es un ser humano’”.