El ex participante de GH, Licha Navarro contó si será un “Susano” en el regreso de la diva a la televisión

El exintegrante de Gran Hermano contó si trabajará en el programa de la presentadora

La pantalla chica se prepara para el regreso del icónico programa de Susana Giménez, este domingo 15 de septiembre. Estos últimos días, la producción trabajó para ultimar los detalles y que todas las figuras estén en sus lugares. En paralelo, el nombre de Lisandro Licha Navarro comenzó a resonar como un “Susano” al ciclo. En diálogo exclusivo con Teleshow, el exparticipante de Gran Hermano se refirió a estas versiones. “No tuve ninguna propuesta concreta”, aseguró en medio de su paso por la alfombra azul de los Premios Martín Fierro 2024.

“Hoy voy a conocer a Susana, así que estoy un poco nervioso”, comentó Licha ante este medio. Completamente ataviado con un traje negro y corbatín, el excompetidor sentenció: “Si se llegara a dar, sería un sueño”. En ese sentido, su participación continúa rodeada de inquietudes para sus fanáticos, pero todo señala que estaría listo para cumplir el icónico rol de secretario de la presentadora en esta nueva entrega para la grilla televisiva, como en otros años interpretó Marcelo Iripino.

“Nunca me hubiese imaginado estar acá. Parece un sueño porque un montón de cosas cambiaron en mi vida y esto es una gran forma de coronar un año hermoso”, agregó respecto a la experiencia de ser invitado a la entrega de premios.

También fue consultado si volvería a formar parte del certamen que lo hizo conocido. “No sé si entraría de vuelta. Fue una experiencia muy linda, pero no me volvería a anotar”, explicó el influencer a este medio en relación al reality de Telefe. Esto dio a lugar a que le pregunten por su vínculo con sus excompañeros. “¿Y con cuál de los chicos no te irías ni de vacaciones?”, consultó la cronista. Con total sinceridad, él respondió: “Hay algunos con los que tengo más afinidad. Prefiero hablar sobre los que me gustaría viajar. Por ejemplo, me gustaría irme con Denisse, con Rosina y Hernán”.

Con un look formal y el pelo recogido, Licha se presentó a la ceremonia de premiación

Cabe señalar que su salida de la casa más famosa del país acarreó consigo varios proyectos laborales. Además de trabajar como modelo de marcas de indumentaria, Lisandro supo hacerse un hueco en el mundo del streaming. Esto le dio la oportunidad de formar parte del programa Los Bros (República Z) junto a los exintegrantes del reality Martín Ku, Nicolás Grosman y Hernán El Negro Onty Ontiveros, y ser tomado en cuenta para el retorno de Susana.

El inesperado llamado a Susana

El desopilante sketch de Susana para promocionar su regreso a la televisión (Video: Premios Martín Fierro 2024 - Telefe)

A menos de una semana de su vuelta, la emoción comenzó a palpitar entre los fanáticos y colegas de la animadora. Esto no pasó desapercibido para los presentes en la ceremonia de premiación, en especial para su anfitrión, Santiago del Moro. Con una puesta en escena similar a la de su ciclo, Susana se subió al escenario, se acomodó en su histórico escritorio y atendió un particular llamado.

Al ritmo de su característica cortina musical, la actriz y el anfitrión atendieron el supuesto llamado. “¿Cómo va a ser para mí?”, consultó al escuchar el constante ruido del teléfono. Acto seguido, ella lo levantó y respondió: “Hola, sí, soy Susana. ¿Roberto, de Morón? ¿Sabés qué pasa? No es mi programa, son los Martín Fierro. Él quiere los 100 millones...”.

"Te espero el domingo, a las 10", aseguró Susana ante su participante ficticio (Premios Martín Fierro - Telefe)

Ante la insistencia del presunto participante, la actriz le explicó: “Escuchame, me encantaría que los ganes, pero no empecé todavía”. Su atención estaba dividida entre los presentes en el salón y la voz del hombre, por lo que tuvo que ser tajante. “Después hay otro juego en que se ganan 100… Vamos a hacer 200 millones. Roberto, gracias por llamar. Te espero el domingo, a las 10″, adelantó.

Momento más tarde, la diva de los teléfonos aprovechó para contar un poco sobre el estreno de esta temporada. “Voy a tener a María Becerra, un sketch de apertura, las chicas se van a estar con unos jugadores fabulosos en la AFA, y muchas estrellas más”, explicó en alusión a los segmentos que preparó con el pasar de los días para su público. “Se las hago corta”, concluyó y evitó revelar más detalles al respecto.